Les logiciels de CFAO (conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur) sont utilisés pour un large éventail d'applications dans différents secteurs. Ils jouent un rôle crucial dans les processus de conception, d'ingénierie et de fabrication. Les cas d'utilisation les plus courants incluent la conception de produits, la conception mécanique et industrielle, la conception automobile, la conception de circuits électroniques et la conception d'appareils médicaux.