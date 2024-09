Fonctions d'Autodesk Fusion

Libérez les capacités multi-axes de votre atelier grâce à l'usinage 3+1 et 3+2 (positionnel). Usinez des pièces avec moins de configurations, à l'aide d'outils de coupe plus courts et plus rigides, pour une meilleure précision des pièces et des durées de cycle plus rapides. Certaines de ces fonctionnalités nécessitent un abonnement à Autodesk Fusion 360 et à Manufacturing Extension.