Autodesk Fusion est le point de départ de nombreux fabricants qui proposent tous les outils essentiels dont vous avez besoin pour la programmation FAO 2D, 3 à 3+2 axes, l'impression 3D et la collaboration fondée sur l'infonuagique. Autodesk Fusion for Manufacturing est une version plus performante de Fusion qui offre des fonctionnalités de FAO avancées supplémentaires pour l'usinage CNC (fraisage et tournage), l'imbrication et la fabrication basées sur des feuilles, ainsi que l'impression 3D dans une gamme de matériaux.