Oui. Autodesk Fusion est un excellent choix dans ce domaine, car il fournit une suite complète d'outils de modélisation 2D et 3D pour la conception de pièces en tôle. L'expérience utilisateur intuitive simplifie la modélisation grâce à des outils spécialisés basés sur les règles de tôlerie (type de matière, épaisseur, facteur K, jeu entre les jointures, rayon de pliage/grugeage, conditions de coin, etc.). Fusion inclut également des outils permettant d'automatiser la modélisation des brides, des chanfreins et des perçages. Il est également possible d'aplanir des conceptions 3D pour obtenir une forme 2D en un seul clic. Une fois les conceptions terminées, Fusion peut produire des dessins détaillés, imbriquer des pièces dans le brut de tôle, générer des rapports d'imbrication et des étiquettes personnalisables, ainsi que créer des stratégies de coupe pour la production à l'aide de machines CNC.