Autodesk Fusion offre un jeu complet d'outils de conception qui vous permettent de passer d'une idée à un prototype et à un modèle 3D fabricable, le tout dans une solution unique de développement de produits.

La modélisation paramétrique vous permet de définir et de modifier facilement vos conceptions en modifiant les paramètres et les cotes. Les techniques de modélisation de solides et de surfaces vous permettent de créer des modèles complexes et réalistes.

Collaborez facilement avec votre équipe, vos clients et les parties prenantes, à tout moment et sur n'importe quel appareil. Réduisez le nombre de retouches et les cycles de commentaires nécessaires pour commercialiser plus rapidement des produits de qualité.