En exploitant les outils disponibles dans Autodesk Fusion, les équipes peuvent générer des prototypes virtuels pour minimiser, voire même éliminer, le besoin (et les coûts) de prototypes physiques. Vous pouvez rapidement détecter les risques potentiels, itérer diverses solutions et communiquer les modifications aux parties prenantes internes et externes, le tout dans Autodesk Fusion.

La fabrication est simplifiée avec Autodesk Fusion. Pour cela, passez à l'étape suivante avec la conception orientée vers la fabrication. Générez des trajectoires d'outil pour la FAO et les productions additives, concevez la manière dont la tôle doit être pliée et découpée, optimisez l'agencement des pièces sur la matière du brut ou dans l'espace de construction, et obtenez même des informations sur l'aptitude au moulage par injection de matières plastiques.