Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Uma assinatura do Autodesk Revit é uma forma flexível de acessar a versão mais recente, com custos iniciais menores e a opção de pagamento mensal ou anual. Usuários individuais e equipes menores podem comprar uma assinatura Standard on-line. Equipes de médio a grande porte podem adquirir planos Premium e Enterprise entrando em contato com a Autodesk ou com os revendedores autorizados.
Ao comprar o Revit, você pode selecionar um plano e duração de assinatura que se alinhe às suas necessidades. Escolha a opção Flex, na qual você paga com base no uso, ou explore alternativas de financiamento que ofereçam flexibilidade de pagamento adicional para empresas elegíveis. Gerencie facilmente os detalhes da assinatura na conta Autodesk e descubra possíveis economias ao renovar.
Uma assinatura Standard do Autodesk Revit custa
Também é possível adquirir o Revit na Autodesk AEC Collection. A AEC Collection integra ferramentas de BIM e CAD, como o Revit, o Civil 3D e o AutoCAD, com um ambiente de dados baseado na nuvem. Ele agiliza os fluxos de trabalho para projetistas, engenheiros e empreiteiros, e tem um valor de
Os assinantes do Revit podem acessar as versões mais recentes e as atualizações incrementais imediatamente após o lançamento, garantindo que estejam trabalhando consistentemente com ferramentas e recursos de ponta. Os assinantes do Revit recebem notificações sobre as atualizações de produtos disponíveis por meio do aplicativo Autodesk Access ou da função Verificar atualizações no menu de ajuda do Revit. Os usuários também podem fazer o download das atualizações diretamente do portal da conta Autodesk. Manter o Revit atualizado é essencial para acessar novos recursos, melhorar o desempenho e a estabilidade e lidar com vulnerabilidades de segurança, garantindo uma experiência de usuário ideal.
O Revit oferece aos assinantes muitos recursos que melhoram significativamente o processo de projeto e colaboração. Seu recurso robusto de modelagem usa componentes paramétricos, garantindo atualizações em tempo real nas vistas do projeto e acelerando a ideia do projeto. As extensões de análise integradas abrangem um amplo espectro, analisando o consumo de energia, a luz natural, as forças estruturais e muito mais, permitindo que os usuários tomem decisões de projeto informadas. As ferramentas de visualização do Revit permitem que os usuários refinem os detalhes, testem os materiais e transfiram perfeitamente suas ideias da tela para a realidade. A integração com o Twinmotion, incluída na assinatura, permite a criação de visuais impressionantes e experiências imersivas de realidade virtual. A colaboração é simplificada por meio do compartilhamento de trabalho do Revit, agregando as contribuições da equipe em um arquivo central e sincronizando as atualizações. Além disso, o Revit facilita os fluxos de trabalho personalizados, oferecendo automação com o Dynamo, exploração de soluções inovadoras por meio do projeto generativo e acesso à sua API para o desenvolvimento de aplicativos personalizados, proporcionando uma experiência de usuário abrangente e personalizada.
A base de conhecimento do Revit oferece artigos de solução de problemas e instruções para ajudar a resolver problemas. Os agentes da Autodesk estão disponíveis para oferecer ainda mais suporte. O nível de suporte técnico varia entre os diferentes planos de assinatura, com opções adaptadas para atender às diversas necessidades dos usuários. Os usuários do Revit podem acessar a documentação detalhada de ajuda pressionando a tecla F1 no produto. No caso do plano Education, a solução de problemas pode ser feita de forma independente ou por meio de fóruns da comunidade e bases de conhecimento. O plano Standard oferece assistência via Internet e por e-mail por parte de especialistas da Autodesk, e os usuários podem enviar pedidos de suporte para receber respostas prioritárias. O plano Premium estende o suporte por meio de bate-papos on-line com agentes e chamadas telefônicas agendadas.
Alguns planos de assinatura, especialmente a Autodesk AEC Collection, o Autodesk BIM Collaborate Pro (anteriormente Autodesk BIM360) e o Autodesk Construction Cloud, complementam as funcionalidades do Revit com fluxos de trabalho BIM aprimorados pelos serviços em nuvem da Autodesk. O Revit Cloud Worksharing, disponível para assinantes do Autodesk BIM Collaborate Pro e do Autodesk Construction Cloud, oferece suporte à publicação de modelos do Revit na nuvem para uma melhor colaboração, garantindo que as equipes de projeto possam acessar os dados mais recentes do modelo a qualquer momento, em qualquer lugar. Os modelos compartilhados na nuvem melhoram a colaboração entre equipes de projeto multidisciplinares, de modo que as áreas de arquitetura, MEP, engenharia estrutural e todos os envolvidos relevantes no projeto possam modelar, compartilhar e coordenar melhor a ideia do projeto. O Revit Cloud Worksharing permite que os usuários acompanhem as alterações no modelo em tempo real, melhorem a detecção de conflitos e executem os resultados do projeto com mais eficiência, evitando o retrabalho e simplificando a comunicação do projeto no ambiente hospedado na nuvem.
Para assinantes da AEC Collection, o Autodesk Docs (inglês) é o ambiente comum de dados da Autodesk para equipes de projeto da AEC. O Autodesk Docs oferece suporte ao compartilhamento e gerenciamento de documentos e dados com ferramentas e fluxos de trabalho que melhoram a coordenação de projetos, facilitando o vínculo, o intercâmbio, a agregação e a atualização de dados de modelos e projetos em equipes multidisciplinares.
Os assinantes do Revit em todos os níveis (exceto Revit LT) podem usar o Autodesk Insight (inglês) para projetar edifícios mais eficientes em termos energéticos e atingir metas de sustentabilidade com análises de carbono e de energia em todo o edifício.
Planeje, projete, construa e gerencie edifícios com poderosas ferramentas de modelagem de informações de construção (BIM).
A Autodesk tem o compromisso de ajudar a formar os líderes do futuro. Obtenha acesso gratuito a todo o nosso portfólio de produtos com o plano Autodesk Education.
Adquira produtos Autodesk do seu jeito, na nossa loja, com nossa equipe de vendas ou nossos parceiros autorizados. Escolha entre os modelos de assinatura mensal, anual e de três anos. Como alternativa, confira nosso esquema de pagamento flexível, para o acesso aos softwares com base em consumo. Nesse modelo, você usa qualquer produto sempre que precisar e efetua o pagamento conforme o uso.
Sua compra de uma assinatura da Autodesk ficou mais fácil, pois oferecemos três opções: on-line, com nossa equipe de vendas especializada ou com um parceiro autorizado. Todas as compras são seguras e contam com nossa garantia de reembolso.
Selecione um plano de assinatura que melhor se adapte às suas necessidades individuais ou empresariais. Cada plano oferece um nível diferente de recursos de segurança, emissão de relatórios, automação e suporte.
O Autodesk Flex é a solução perfeita para uso ocasional e projetos especiais. Compre tokens Flex para acessar produtos elegíveis no período de 24 horas e explore novos produtos de projeto sem se comprometer com um contrato de longo prazo.
Saiba mais sobre as assinaturas do Revit com estas perguntas frequentes dos usuários.
Não é possível comprar o Revit sem uma assinatura. O software Autodesk está disponível somente sob a forma de assinatura. Saiba mais sobre os benefícios de uma assinatura do Autodesk Revit.
Após a expiração da assinatura do Revit, não será possível renová-la. Para adquirir uma nova assinatura do Revit on-line, acesse a página de produtos do Revit.
Quando a assinatura do Revit expirar, você não poderá mais acessar o software nem os serviços em nuvem. No entanto, você ainda poderá visualizar e compartilhar os projetos usando nossos visualizadores gratuitos.
É possível instalar o software licenciado por assinatura de usuário único em até três computadores. No entanto, só é possível entrar e usar esse software em um único computador por vez. Se você precisar usar o software Revit em um novo computador, será necessário primeiro desativá-lo no computador antigo.
É possível visualizar arquivos do Revit gratuitamente usando o Autodesk Viewer. O Autodesk Viewer é um visualizador com base em navegador para exibir e compartilhar arquivos Revit (.rvt).
O acesso educacional ao Revit e ao Projeto generativo no Revit está disponível gratuitamente para estudantes e educadores que confirmarem a elegibilidade.
O preço de uma assinatura anual do Revit é
Sim. Todos os planos de manutenção e assinaturas (inclusive licenças educacionais e comerciais) são elegíveis para os direitos de uso de versões anteriores, desde que constem na lista aplicável de assinaturas ou planos de manutenção. Leia mais sobre os direitos de uso de versões anteriores.
Desde janeiro de 2016, a Autodesk deixou de vender novas licenças permanentes. Em maio de 2017, deixamos de vender planos de manutenção. Todos os softwares Autodesk estão disponíveis para compra como assinatura em um plano.
Saiba mais sobre nossas opções de licenciamento de software.
Você pode comprar uma licença pessoal do Revit para usuário único on-line, por bate-papo com a equipe de vendas ou por meio de um revendedor autorizado.
A Autodesk não vende mais novas assinaturas do Revit com acesso multiusuário. Leia sobre nossas ofertas de troca para assinantes multiusuário, bem como manutenção individual e de rede.
Para gerenciar usuários e permissões na conta Autodesk para Revit:
Para atribuir aos usuários o acesso a produtos:
Para remover usuários:
Essas etapas simplificam o gerenciamento de usuários e o processo de controle de acesso do Autodesk Revit.
Se você cancelar a assinatura do Revit, ainda terá acesso para visualizar os arquivos de projeto no dispositivo usando um visualizador gratuito da Autodesk. No entanto, você pode perder o acesso a qualquer armazenamento na nuvem concedido pela assinatura após 30 dias.
Há quatro tipos diferentes de assinaturas do Revit disponíveis: Standard, Premium, Enterprise e Education. O plano Standard está incluído em todas as assinaturas do Revit e pode ser adquirido por mês, por ano ou por três anos. O plano Premium é pré-pago e está disponível no período de um ou três anos. O plano Enterprise foi projetado para organizações maiores e oferece recursos como acesso único (SSO) e relatórios de uso de produtos com detalhes no nível do usuário. O plano Education está disponível para estudantes, educadores e instituições acadêmicas e fornece acesso aos mesmos recursos do plano Standard.
O Autodesk Flex oferece uma opção de pagamento conforme o uso que permite aos usuários comprar antecipadamente tokens em incrementos variados para acesso diário a qualquer produto elegível, tornando-o a escolha ideal para indivíduos ou membros da equipe que buscam acesso ocasional ou de avaliação.
O Revit LT é uma solução BIM mais econômica que enfatiza o projeto arquitetônico e a documentação. Ele oferece muitos dos mesmos recursos do Revit, mas não inclui compartilhamento de trabalho, recursos de análise de energia, renderização no produto, MEP e modelagem estrutural ou personalização extensiva.
Para acessar o suporte técnico do Revit incluído na assinatura, você pode entrar na conta Autodesk e procurar opções de autoatendimento para seu software de assinatura de produto, software educacional ou software de avaliação. Como alternativa, é possível entrar em contato com o suporte da Autodesk acessando https://www.autodesk.com/br/support.
Os softwares e/ou serviços em nuvem gratuitos oferecidos pela Autodesk estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições (inglês) expressos nos termos de uso e/ou em outros termos que acompanham tais softwares ou serviços em nuvem. Os softwares e serviços em nuvem sujeitos a licença ou assinatura Educacional podem ser utilizados por usuários qualificados, exclusivamente com fins educacionais e não comerciais, profissionais ou quaisquer outros fins lucrativos.