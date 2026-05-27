Alguns planos de assinatura, especialmente a Autodesk AEC Collection, o Autodesk BIM Collaborate Pro (anteriormente Autodesk BIM360) e o Autodesk Construction Cloud, complementam as funcionalidades do Revit com fluxos de trabalho BIM aprimorados pelos serviços em nuvem da Autodesk. O Revit Cloud Worksharing, disponível para assinantes do Autodesk BIM Collaborate Pro e do Autodesk Construction Cloud, oferece suporte à publicação de modelos do Revit na nuvem para uma melhor colaboração, garantindo que as equipes de projeto possam acessar os dados mais recentes do modelo a qualquer momento, em qualquer lugar. Os modelos compartilhados na nuvem melhoram a colaboração entre equipes de projeto multidisciplinares, de modo que as áreas de arquitetura, MEP, engenharia estrutural e todos os envolvidos relevantes no projeto possam modelar, compartilhar e coordenar melhor a ideia do projeto. O Revit Cloud Worksharing permite que os usuários acompanhem as alterações no modelo em tempo real, melhorem a detecção de conflitos e executem os resultados do projeto com mais eficiência, evitando o retrabalho e simplificando a comunicação do projeto no ambiente hospedado na nuvem.

Para assinantes da AEC Collection, o Autodesk Docs (inglês) é o ambiente comum de dados da Autodesk para equipes de projeto da AEC. O Autodesk Docs oferece suporte ao compartilhamento e gerenciamento de documentos e dados com ferramentas e fluxos de trabalho que melhoram a coordenação de projetos, facilitando o vínculo, o intercâmbio, a agregação e a atualização de dados de modelos e projetos em equipes multidisciplinares.

Os assinantes do Revit em todos os níveis (exceto Revit LT) podem usar o Autodesk Insight (inglês) para projetar edifícios mais eficientes em termos energéticos e atingir metas de sustentabilidade com análises de carbono e de energia em todo o edifício.