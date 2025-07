O software de CAD tem como foco principal a criação, modificação, análise e otimização de um projeto. Com ele, engenheiros, arquitetos e projetistas podem criar modelos detalhados de objetos físicos em 2D ou 3D, desde peças simples até montagens complexas. O software de CAD inclui ferramentas de desenho, visualização e simulação do projeto com o objetivo de assegurar que ele cumpra as especificações e os critérios de desempenho exigidos. O principal objetivo do CAD é facilitar processos precisos e eficazes de projeto, permitindo melhor visualização, colaboração e iteração no projeto antes que ele passe à produção.

Por outro lado, o foco do software de CAM é a execução de processos de fabricação com base nos projetos criados em CAD. O CAM converte os modelos CAD em instruções de máquina que são decodificadas e executadas por equipamentos de manufatura (por exemplo, máquinas CNC, impressoras 3D e braços robóticos). O CAM processa os aspectos práticos da produção, inclusive geração de percurso, configuração de máquinas e otimização de processos. O software de CAM ajuda no projeto de peças que são fabricadas com precisão e eficiência, considerando fatores como propriedades do material, restrições de usinagem e cronogramas de produção.