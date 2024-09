O Structural Bridge Design é usado por engenheiros de pontes que projetam e analisam pontes de aço e concreto para diversos códigos internacionais de projeto de ponte, incluindo as Normas Britânicas (BS 5400, CS 454), as Normas Americanas (AASHTO LRFD), o Código Australiano de Projeto de Ponte (AS 5100, AUSTROADS), o Manual de Projeto de Ponte de Trânsito da Nova Zelândia e os Eurocódigos (EN 1990, 1991, 1992 etc.).