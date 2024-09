AutoCAD LT x Fusion 360

Os dois produtos são diferentes. O AutoCAD LT é normalmente usado para desenho e documentação. O Fusion 360, por outro lado, é uma ferramenta de projeto de produtos 3D para modelagem de peças que permite a integração com o CAD/CAM. Embora os desenhos 2D do AutoCAD LT possam ser importados para o Fusion 360, o Fusion 360 não transforma automaticamente o desenho 2D em geometria 3D.

Depois que um projeto é carregado no Data Panel do Fusion 360, um mecanismo de conversão de nuvem é usado para transformar rapidamente projetos que não são arquivos nativos do Fusion 360 (como .ipt) no formato do Fusion 360 (.f3d). Os arquivos DWG do AutoCAD e de outros aplicativos podem conter dados que o Fusion 360 não pode ler. O Fusion 360 só pode importar arquivos DWG que contenham geometria de croqui 2D ou corpos sólidos 3D. Para desenhos do AutoCAD - abra o arquivo no AutoCAD e limpe o arquivo, certificando-se de remover REFEXs e imagens.