Software de análise de elementos finitos

A análise de elementos finitos (FEA) é um método informatizado para prever como um produto reage a forças do mundo real, como vibração, calor, vazão de fluidos e outros efeitos físicos. A análise de elementos finitos mostra se um produto vai quebrar, se desgastar ou funcionar da maneira como foi projetado. Embora seja chamada de análise, no processo de desenvolvimento do produto, é usada para prever o que vai acontecer quando o produto for usado.

A análise de elementos (EA) divide um objeto real em um grande número (de milhares a centenas de milhares) de elementos finitos, como pequenos cubos. Equações matemáticas ajudam a prever o comportamento de cada elemento. Em seguida, um computador soma todos os comportamentos individuais para prever o comportamento do objeto.

A análise de elementos finitos ajuda a prever o comportamento de produtos afetados por muitos efeitos físicos, incluindo: