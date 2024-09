"A Autodesk implementou um novo recurso que proporciona maior precisão e consistência entre alinhamentos do Civil 3D e seu uso correspondente em modelos do InfraWorks. Como isso era necessário no projeto, migramos retroativamente seu modelo muito detalhado no nível dos dados a fim de tirar proveito desse aprimoramento. Caso contrário, eles teriam que remodelar todas as suas estruturas de pontes de trilhos", explica Ara Ashikian, gerente de produto sênior da equipe de Estruturas civis da Autodesk.

"Foi esse tipo de iteração em ambas as direções que trouxe confiança para ambos os lados. Sabíamos que já estávamos lidando com a maioria dos aspectos e que as partes finais seriam fornecidas pela equipe de design que, na prática, estava encarregada de implementar o projeto real. "É um malabarismo."

O fluxo de trabalho fecha a lacuna entre o Civil 3D e o Revit.

"Tudo é feito por meio do InfraWorks como a plataforma principal para preencher essa lacuna", conta Schaefer. "O imenso poder por detrás do fluxo de trabalho de modelagem de pontes está em como podemos integrar o design em seu estágio de ciclo de vida. Por exemplo, nosso alinhamento de trilhos, todo projetado no Civil 3D, foi trazido para o InfraWorks para iniciar a construção de uma ponte dinamicamente ligada ao alinhamento de trilhos. No final das contas, estamos exportando esse modelo para o Revit, que pode então ser usado pelos arquitetos das estações."

Isso economiza tempo em comparação com o uso de um modelo estático no Revit, que requer uma nova iteração todas as vezes que um alinhamento muda ou ao atualizar algo no Civil 3D.

O novo fluxo de trabalho de modelagem de ponte linear da Autodesk também permite que a equipe acompanhe problemas por meio da coordenação de modelos e atualize todas as partes interessadas com relatórios dinâmicos do Power BI.