De functies voor zelfservicebeheer in Autodesk Account zijn niet in alle landen beschikbaar. Ze zijn ook niet beschikbaar voor onderhoudsplannen, producten die eerder zijn verwerkt via Digital River of verouderde systemen, producten die zijn aangeschaft via een reseller of producten die niet meer worden gebruikt.

Als deze opties niet zichtbaar voor u zijn in Autodesk Account of als de knoppen grijs zijn, geeft dit aan dat er momenteel geen zelfserviceopties beschikbaar zijn.

Neem contact op met de ondersteuning om uw abonnement aan te passen.