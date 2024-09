Als automatische verlenging is ingeschakeld, controleert u gewoon of automatische verlenging is ingeschakeld en of de betalingsmethode in uw Autodesk-account klopt.

Als automatische verlenging niet is ingeschakeld in uw abonnement, zult u handmatig moeten verlengen. Voordat uw abonnement verloopt, worden er herinneringsmails naar uw contractmanager gestuurd. Als uw abonnement online kan worden verlengd, gaat u naar uw account om te verlengen vanaf 90 dagen voordat uw abonnement verloopt.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger wanneer het tijd is om te verlengen om uw mogelijkheden te bespreken, waaronder toevoeging van seats, afstemming van de factureringsdatums van uw abonnementen, een upgrade naar een Premium-abonnement of een overstap op een branchecollectie.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor hulp bij het verlengen of vul ons formulier in zodat we contact met u kunnen opnemen.