Installationsproblem

|Steg 1: Bekräfta Windows och maskinvarukompatibilitet
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1 Kontrollera din Windows-version.
2 Kontrollera att produkten stöder din Windows-version och maskinvarukrav. Se Systemkrav.
3 Om den inte är kompatibel installerar du en version av produkten som stöds eller uppdaterar till en kombination som stöds.
|Operativsystem/maskinvara som inte är kompatibla är en dokumenterad orsak till installationsfel i Windows.
|Steg 2: Installera väntande Windows-uppdateringar och starta om
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1 Öppna Inställningar.
2 Gå till Windows Update.
3 Installera eventuella väntande uppdateringar.
4 Starta om datorn (vissa uppdateringar kräver flera omstarter).
5 Försök med Autodesk-installationsprogrammet igen.
|Väntande OS-uppdateringar eller omstarter kan hindra Autodesk-installationsprogrammet från att startas eller slutföras.
|Steg 3: Kör installationsprogrammet som administratör
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1 Leta reda på installationsfilen (ofta setup.exe eller en körbar installationsfil som skapats av Autodesk).
2 Högerklicka på filen.
3 Välj Kör som administratör.
4 Godkänn prompten om kontroll av användarkonto.
5 Försök installera igen.
|Otillräckliga behörigheter kan hindra installationsprogrammet från att starta eller skriva de filer som krävs.
|Steg 4: Inaktivera antivirus-/säkerhetsverktyg tillfälligt
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1 Inaktivera antivirusskyddet tillfälligt (eller be IT-avdelningen att göra detta om det behövs).
2 Kör Autodesk-installationsprogrammet igen.
3 Återaktivera antivirusskyddet när installationen är klar.
|Säkerhetsprogramvara kan blockera installationsprocesser eller sätta installationskomponenter i karantän mitt under installationen.
|Steg 5: Byt nedladdningsmetod (installera kontra ladda ned kontra direktnedladdning kontra anpassad installation)
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1 Logga in på ditt Autodesk-konto och öppna området Produkter och tjänster.
2 Välj en annan nedladdningsmetod för samma produkt (använd t.ex. ladda ned i stället för installera, eller direktnedladdning om det är tillgängligt). Se Installera produkten.
3 Ladda ned installationsprogrammet igen och försök igen.
|Olika nedladdningsmetoder är utformade för olika användningsfall (en enhet kontra offline vs flexibel timing), och att byta metod kan hjälpa till att kringgå problem med nedladdning/installationsprogram.
|Steg 6: Rensa temporära installationsfiler (vanlig åtgärd för skadade paket)
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1 Radera innehållet i: C:\Autodesk\WI
2 Rensa användarens temp-mapp: C:\Användare\\AppData\Local\Temp
3 Töm cachemappen för ODIS: C:\Användare\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Om du inte kan se AppData aktiverar du dolda filer (engelska) och mappar och försöker sedan igen
5 Försök att köra installationsprogrammet igen.
|Cachade eller delvis nedladdade installationsdata kan skadas, vilket förhindrar att installationsprogrammets UI visas eller installationen slutförs.
|Steg 7: Installera om Autodesk-installationskomponenten (ODIS/AdODIS)
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Detta är endast relevant för produkter som använder den nya installationsupplevelsen (vanligtvis 2022 och senare). Steg:
1 Bläddra till: C:\Program\Autodesk\AdODIS\V1
2 Högerklicka på ”RemoveODIS.exe” och välj Kör som administratör.
3 Efter borttagning laddar du ned den senaste versionen av programmet ”AdODIS-installer.exe” (ODIS-installationsprogrammet) och kör det som administratör.
4 Starta om datorn.
5 Försök installera Autodesk-produkten igen.
|On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) hanterar installationen för nyare produkter. Om det är inaktuellt eller skadat kan installationsprogram misslyckas med att starta eller kan fel uppstå mitt i installationen.
|Steg 8: Ta bort blockerade "Debugger"-registerposter (installationsprogrammet körs inte/stängs omedelbart)
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1 Tryck på ”Windows + R”, skriv regedit och kör som administratör.
2 Gå till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Leta efter körbara filer relaterade till Autodesk/ODIS (exempel: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Om du ser värdet ”Debugger” med ”Blocked” raderar du värdet för ”Debugger".
5 Upprepa för andra ODIS-relaterade körbara filer som listas under installationssökvägen för ODIS.
6 Starta om datorn och försök installera igen.
|Blockerade felsökningsposter kan hindra installationsprogram och installationstjänster från att startas.
|Steg 9: Kontrollera nätverks-/proxybegränsningar och nödvändiga webbadresser
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1 Om du använder VPN/proxy/företagsbrandvägg kan du testa VPN tillfälligt om möjligt.
2 Se till att nödvändiga Autodesk-webbadresser/-protokoll är tillåtna (samarbeta med IT-avdelningen vid behov).
3 Försök installera igen när åtkomsten till nätverket har bekräftats.
|Nätverksbegränsningar kan blockera installationskomponenter och tjänster som krävs för att ladda ned, verifiera eller slutföra installationen.
|Steg 10: Frigör diskutrymme
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1 Se till att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme för: installationsprogrammets extraheringsmapp, temporära filer, den slutliga produktinstallationen
2 Försök installera igen.
|Otillräckligt diskutrymme är en direkt orsak till installationsfel.
|Steg 11: Utför en ren avinstallation och installera sedan om (Windows)
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1 Gör en ren avinstallation av Autodesk-programvaran. Se Ren avinstallation av Autodesk (engelska).
2 Starta om systemet.
3 Ladda ned installationsprogrammet igen från Autodesk-kontot.
4 Installera om.
|En vanlig avinstallation kan lämna efter sig rester av en tidigare installation som blockerar nya installationer. Autodesk noterar särskilt att när det inte går att ta bort rester genom normal avinstallation eller Microsofts felsökare kan det krävas en ren avinstallation innan ominstallation.
|Steg 12: Om installationerna fortfarande misslyckas ka du försöka med en ny lokal Windows-profil för administratörer
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1 Skapa ett nytt Windows-konto för lokal administratör.
2 Logga in på det kontot.
3 Ladda ned installationsprogrammet igen (ny nedladdning).
4 Försök installera igen.
|En skadad eller begränsad Windows-profil kan hindra installationsprogram från att skapa mappar, skriva filer eller starta användargränssnittet korrekt.