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Installationsproblem

Installationsfel kan uppstå i Autodesk-produkter av en rad olika anledningar. Dessa problem är ofta relaterade till systemuppdateringar, användarbehörigheter, programvara, skadade installationskomponenter, nätverksbegränsningar eller ofullständiga/skadade nedladdningar. I många fall orsakas problemet inte av en enda faktor utan av en kombination, till exempel väntande OS-uppdateringar plus antivirusstörningar, eller en inaktuell/skadad installationstjänst plus ett skadat nedladdningspaket.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och lösa de vanligaste installationsfelen. Genom att följa stegen i tur och ordning och försöka installera igen efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till din enhet, installationsprogrammets komponenter, nedladdningsmetoden eller miljöbegränsningar.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Bekräfta Windows och maskinvarukompatibilitet

1 Kontrollera din Windows-version. 

2 Kontrollera att produkten stöder din Windows-version och maskinvarukrav. Se Systemkrav.  

3 Om den inte är kompatibel installerar du en version av produkten som stöds eller uppdaterar till en kombination som stöds. 

 Operativsystem/maskinvara som inte är kompatibla är en dokumenterad orsak till installationsfel i Windows.
Steg 2: Installera väntande Windows-uppdateringar och starta om

1 Öppna Inställningar. 

2 Gå till Windows Update. 

3 Installera eventuella väntande uppdateringar. 

4 Starta om datorn (vissa uppdateringar kräver flera omstarter). 

5 Försök med Autodesk-installationsprogrammet igen. 

 Väntande OS-uppdateringar eller omstarter kan hindra Autodesk-installationsprogrammet från att startas eller slutföras.
Steg 3: Kör installationsprogrammet som administratör

1 Leta reda på installationsfilen (ofta setup.exe eller en körbar installationsfil som skapats av Autodesk). 

2 Högerklicka på filen. 

3 Välj Kör som administratör. 

4 Godkänn prompten om kontroll av användarkonto. 

5 Försök installera igen.  

 Otillräckliga behörigheter kan hindra installationsprogrammet från att starta eller skriva de filer som krävs.
Steg 4: Inaktivera antivirus-/säkerhetsverktyg tillfälligt

1 Inaktivera antivirusskyddet tillfälligt (eller be IT-avdelningen att göra detta om det behövs). 

2 Kör Autodesk-installationsprogrammet igen. 

3 Återaktivera antivirusskyddet när installationen är klar.  

 Säkerhetsprogramvara kan blockera installationsprocesser eller sätta installationskomponenter i karantän mitt under installationen.
Steg 5: Byt nedladdningsmetod (installera kontra ladda ned kontra direktnedladdning kontra anpassad installation)

1 Logga in på ditt Autodesk-konto och öppna området Produkter och tjänster. 

2 Välj en annan nedladdningsmetod för samma produkt (använd t.ex. ladda ned i stället för installera, eller direktnedladdning om det är tillgängligt). Se Installera produkten

3 Ladda ned installationsprogrammet igen och försök igen.

 Olika nedladdningsmetoder är utformade för olika användningsfall (en enhet kontra offline vs flexibel timing), och att byta metod kan hjälpa till att kringgå problem med nedladdning/installationsprogram.
Steg 6: Rensa temporära installationsfiler (vanlig åtgärd för skadade paket)

1 Radera innehållet i: C:\Autodesk\WI

2 Rensa användarens temp-mapp: C:\Användare\\AppData\Local\Temp 

3 Töm cachemappen för ODIS: C:\Användare\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Om du inte kan se AppData aktiverar du dolda filer (engelska) och mappar och försöker sedan igen

5 Försök att köra installationsprogrammet igen. 

 Cachade eller delvis nedladdade installationsdata kan skadas, vilket förhindrar att installationsprogrammets UI visas eller installationen slutförs.
Steg 7: Installera om Autodesk-installationskomponenten (ODIS/AdODIS)

Detta är endast relevant för produkter som använder den nya installationsupplevelsen (vanligtvis 2022 och senare).   Steg: 

1 Bläddra till: C:\Program\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Högerklicka på ”RemoveODIS.exe” och välj Kör som administratör. 

3 Efter borttagning laddar du ned den senaste versionen av programmet ”AdODIS-installer.exe” (ODIS-installationsprogrammet) och kör det som administratör. 

4 Starta om datorn. 

5 Försök installera Autodesk-produkten igen. 

 On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) hanterar installationen för nyare produkter. Om det är inaktuellt eller skadat kan installationsprogram misslyckas med att starta eller kan fel uppstå mitt i installationen.
Steg 8: Ta bort blockerade "Debugger"-registerposter (installationsprogrammet körs inte/stängs omedelbart)

1 Tryck på ”Windows + R”, skriv regedit och kör som administratör. 

2 Gå till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Leta efter körbara filer relaterade till Autodesk/ODIS (exempel: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Om du ser värdet ”Debugger” med ”Blocked” raderar du värdet för ”Debugger". 

5 Upprepa för andra ODIS-relaterade körbara filer som listas under installationssökvägen för ODIS. 

6 Starta om datorn och försök installera igen.  

 Blockerade felsökningsposter kan hindra installationsprogram och installationstjänster från att startas.
Steg 9: Kontrollera nätverks-/proxybegränsningar och nödvändiga webbadresser

1 Om du använder VPN/proxy/företagsbrandvägg kan du testa VPN tillfälligt om möjligt. 

2 Se till att nödvändiga Autodesk-webbadresser/-protokoll är tillåtna (samarbeta med IT-avdelningen vid behov). 

3 Försök installera igen när åtkomsten till nätverket har bekräftats.

 Nätverksbegränsningar kan blockera installationskomponenter och tjänster som krävs för att ladda ned, verifiera eller slutföra installationen.
Steg 10: Frigör diskutrymme

1 Se till att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme för: installationsprogrammets extraheringsmapp, temporära filer, den slutliga produktinstallationen

2 Försök installera igen. 

 Otillräckligt diskutrymme är en direkt orsak till installationsfel.
Steg 11: Utför en ren avinstallation och installera sedan om (Windows)

1 Gör en ren avinstallation av Autodesk-programvaran. Se Ren avinstallation av Autodesk (engelska).  

2 Starta om systemet. 

3 Ladda ned installationsprogrammet igen från Autodesk-kontot. 

4 Installera om. 

 En vanlig avinstallation kan lämna efter sig rester av en tidigare installation som blockerar nya installationer. Autodesk noterar särskilt att när det inte går att ta bort rester genom normal avinstallation eller Microsofts felsökare kan det krävas en ren avinstallation innan ominstallation.
Steg 12: Om installationerna fortfarande misslyckas ka du försöka med en ny lokal Windows-profil för administratörer

1 Skapa ett nytt Windows-konto för lokal administratör. 

2 Logga in på det kontot. 

3 Ladda ned installationsprogrammet igen (ny nedladdning). 

4 Försök installera igen.  

 En skadad eller begränsad Windows-profil kan hindra installationsprogram från att skapa mappar, skriva filer eller starta användargränssnittet korrekt.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Bekräfta macOS och maskinvarukompatibilitet

1 Kontrollera din macOS-version. 

2 Kontrollera att produkten stöder din macOS-version och maskinvarukrav. Se Systemkrav.  

3 Om den inte är kompatibel installerar du en version av produkten som stöds eller uppdaterar till en kombination som stöds.

 Operativsystem/maskinvara som inte är kompatibla är en dokumenterad orsak till installationsfel i macOS.
Steg 2: Se till att du installerar hela produktinstallationsprogrammet (inte ett paket med endast uppdateringar)

1 Kontrollera namnet på den nedladdade filen. 

2 Om det ser ut som ett uppdateringspaket laddar du ned hela installationsprogrammet från Autodesk-kontot. 

3 Installera den fullständiga produkten först och tillämpa sedan uppdateringar. [autodesk.com] (engelska)

 macOS-fel kan uppstå när användare försöker installera en fristående uppdatering utan att basprodukten är installerad. 
Steg 3: Försök att installera från ett administratörskonto

1 Kontrollera att du är inloggad på en macOS-administratörsanvändare. 

2 Vid behov skapar du ett nytt administratörskonto och installerar därifrån.

 Begränsade behörigheter eller en begränsad användarprofil kan förhindra installation.
Steg 4: Starta macOS i felsäkert läge och försök igen

1 Starta din Mac i felsäkert läge. 

2 Försök installera igen.

 Felsäkert läge kan hjälpa till att utesluta konflikter från tredje part (inklusive teckensnitt eller bakgrundstjänster) som hindrar installationsprogram från att köras.
Steg 5: Utför en ren avinstallation och installera om

1 Gör en ren avinstallation av Autodesk-programvaran. Se Ren avinstallation av Autodesk (engelska). 

2 Starta om Mac-datorn. 

3 Ladda ned installationsprogrammet igen från Autodesk-kontot. 

4 Installera om.

 Restfiler från tidigare installationer är en dokumenterad orsak till upprepade installationsfel.

Vanliga frågor

Varför gör installationsprogrammet ingenting när jag klickar på setup.exe/installationsprogrammet?

Vanliga orsaker: 

  • Väntande OS-uppdateringar eller nödvändig systemomstart 

  • Otillräckliga användarbehörigheter (körs inte som administratör) 

  • Antivirus- eller säkerhetsprogram blockerar installationsprogrammet 

  • Skadade eller inaktuella installationskomponenter (ODIS/AdODIS)

     

Vilken nedladdningsmetod bör jag använda från Autodesk-kontot?

Autodesk erbjuder flera nedladdningsmetoder beroende på dina behov: 

  • Installera: Bäst för snabba installationer på en enhet 

  • Ladda ned: Laddas ned först och installeras sedan (mer tillförlitligt) 

  • Direktnedladdning: Offline-installationsprogram (bra för instabila nätverk) 

  • Anpassad installation: Används för distributioner eller hanterade miljöer

Använd en annan metod om installationen misslyckas. Detta löser ofta problemet.

Varför visas ”Produktnedladdningen består av flera filer …” eller delar som saknas?

Detta indikerar vanligtvis en ofullständig nedladdning:

  • En eller flera nödvändiga filer laddades inte ned 

  • Filerna finns inte i samma mapp 

  • Webbläsaren blockerade en del av nedladdningen (popup-fönster, säkerhet osv.) 

Åtgärd: 

  • Se till att alla filer laddas ned helt 

  • Ha alla filer i samma mapp 

  • Försök med en annan nedladdningsmetod 

Vad är ODIS/AdODIS och varför spelar det roll?

ODIS (On-Demand Install Service) hanterar installationer för nyare Autodesk-produkter.

Det hanterar installationskonfiguration, beroenden och installationsarbetsflöde.

Om ODIS är 

  • inaktuellt 

  • skadat 

  • saknas.

Kanske installationsprogrammet 

  • inte startar

  • stängs omedelbart

  • misslyckas med fel (till exempel fel 4000). 

Varför får jag Error 4000?

Det här felet är associerat med nyare Autodesk-installationssystem och orsakas ofta av:

  • Skadade installationskomponenter (ODIS/AdODIS)

  • Saknad eller felkonfigurerad mapp för offentliga dokument

  • Störningar i antivirus- eller säkerhetsprogramvara 

Varför står det ”installationen misslyckades” eller ”installationsprogrammet kan inte öppnas” i macOS?

Detta kan inträffa om

  • du laddade ned ett uppdateringspaket i stället för det fullständiga installationsprogrammet 

  • basprodukten ännu inte har installerats

  • du inte har tillräcklig behörighet

  • din macOS-version eller hårdvara stöds inte.

Installera alltid den fullständiga produkten först och tillämpa sedan uppdateringar.

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