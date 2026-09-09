Problem med molnåtkomst och synkronisering i Autodesk-produkter

Problem med molnåtkomst och synkronisering kan uppstå i Autodesk-produkter när du arbetar med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andra molnanslutna arbetsflöden. Dessa problem är ofta relaterade till behörigheter, nätverk, projektkonfiguration eller synkroniseringsbeteende mellan ditt lokala system och molnet.

I många fall orsakas problemet inte av ett enda problem utan av en kombination av faktorer, till exempel saknade åtkomstbehörigheter, åtgärder med stora filer, nätverkslatens eller inaktuella synkroniseringskomponenter.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till problem med molnåtkomst och synkronisering. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt konto, din projektåtkomst, din synkroniseringsprocess eller din systemkonfiguration.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.