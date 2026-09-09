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Problem med molnåtkomst och synkronisering i Autodesk-produkter

Problem med molnåtkomst och synkronisering kan uppstå i Autodesk-produkter när du arbetar med Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma eller andra molnanslutna arbetsflöden. Dessa problem är ofta relaterade till behörigheter, nätverk, projektkonfiguration eller synkroniseringsbeteende mellan ditt lokala system och molnet.

 

I många fall orsakas problemet inte av ett enda problem utan av en kombination av faktorer, till exempel saknade åtkomstbehörigheter, åtgärder med stora filer, nätverkslatens eller inaktuella synkroniseringskomponenter.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till problem med molnåtkomst och synkronisering. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt konto, din projektåtkomst, din synkroniseringsprocess eller din systemkonfiguration.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om systemet

1 Starta om datorn

2 Starta Autodesk-produkten igen

 Återställer synkroniseringsprocesser och tar bort tillfälliga problem.
Steg 2: Logga ut och logga in igen

1 Öppna din Autodesk-produkt eller Desktop Connector.

2 Logga ut från ditt Autodesk-konto.

3 Stäng och öppna produkten igen.

4 Logga in igen.

 Uppdaterar autentiseringen och säkerställer att ditt konto synkroniseras korrekt med molntjänster.
Steg 3: Verifiera åtkomst och behörigheter för molnprojekt

1 Gå till Forma Data Management/BIM 360 via en webbläsare

2 Öppna ditt projekt

3 Bekräfta att

– du kan se mappar och filer

– du kan öppna eller ladda ned filer.

4 Om du inte kan göra det

– kontaktar du din projektadministratör

– ber hen verifiera din åtkomst.

 Problem med molnåtkomst orsakas ofta av saknade eller felaktiga behörigheter.
Steg 4: Bekräfta rätt konto och projekt

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Se till att du är inloggad på rätt Autodesk-konto.

3 Välj rätt molnnav eller -konto.

4 Öppna rätt projekt.

 Om du använder fel konto eller nav kan det förhindra åtkomst till molnprojekt.
Steg 5: Kontrollera Desktop Connector-status

1 Leta reda på Autodesk Desktop Connector-ikonen.

2 Kontrollera att den körs.

3 Se om det finns ikoner för synkroniseringsstatus:

Grön → synkroniserad

Blå → synkronisering pågår

Röd → misslyckades

 Desktop Connector hanterar synkroniseringen mellan ditt lokala system och molnlagringen.
Steg 6: Kontrollera att Desktop Connector är uppdaterat

1 Öppna Autodesk Access

2 Sök efter Desktop Connector-uppdateringar

3 Installera den senaste versionen

4 Starta om ditt system

 Nyare versioner innehåller förbättringar av tillförlitligheten och felkorrigeringar för synkroniseringsbeteende.
Steg 7: Kontrollera synkroniseringsproblem (filer synkroniseras inte/fastnar)

1 Leta efter filer som är markerade som:

– väntar på synkronisering

– misslyckad synkronisering.

2 Prova att

– redigera och spara filen igen

– uppdatera Desktop Connector manuellt.

3 Starta om Desktop Connector.

 Filer kan fastna i synkroniseringen på grund av cacheproblem eller avbrutna åtgärder.
Steg 8: Minska filkomplexiteten eller batchstorleken

1 Undvik att ladda upp eller ändra ett stort antal filer på en gång

2 Ladda upp filer i mindre batcher

3 Vänta tills en synkronisering har slutförts innan du startar en annan

 Stora samtidiga åtgärder kan orsaka synkroniseringsfel eller fördröjningar.
Steg 9: Kontrollera fil- och mappkonfigurationen

1 Granska mappnamnen i ditt molnprojekt.

2 Se till att de inte innehåller

– inledande mellanslag

– avslutande mellanslag.

3 Undvik att byta namn på systemmappar.

 Ogiltiga mappnamn eller strukturproblem kan förhindra synkronisering.
Steg 10: Kontrollera nätverkets anslutning och prestanda

1 Testa din internethastighet

2 Försök med ett annat nätverk (om tillgängligt)

3 Inaktivera VPN tillfälligt

4 Försök synkronisera igen

 Långsamma eller instabila nätverk kan avbryta synkronisering och molnåtkomst.
Steg 11: Kontrollera om det finns avbrott i tjänsten

1 Kontrollera Autodesks molntjänststatus på Autodesks statusinstrumentpanel.

2 Försök att komma åt projekt via en webbläsare

3 Vänta och försök igen senare om problemet kvarstår

 Molntjänster kan vara tillfälligt otillgängliga på grund av avbrott.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om din Mac

1 Starta om din Mac

2 Öppna Autodesk-produkten igen

 Rensar cachelagrade sessioner och uppdaterar systemprocesser.
Steg 2: Logga ut och logga in igen

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Klicka på din profil- eller användarikon.

3 Välj ”Logga ut”.

4 Stäng och öppna produkten igen.

5 Logga in igen.

 Åtgärdar sessions- och autentiseringsproblem. Åtgärdar autentiserings- och sessionsproblem.
Steg 3: Verifiera molnåtkomst i webbläsaren

1 Gå till Forma Data Management/BIM 360.

2 Öppna ditt projekt.

3 Bekräfta att du har åtkomst till filerna.

 Bekräftar om problemet är kontorelaterat eller programspecifikt.
Steg 4: Kontrollera behörigheterna

1 Bekräfta att du har lagts till i projektet.

2 Kontakta projektadministratören vid behov.

3 Be att få ta bort och lägga till ditt konto igen om det behövs.

 Behörigheterna kan vara osynkroniserade eller felaktigt tilldelade.
Steg 5: Verifiera rätt konto och region

1 Se till att du ansluter till rätt molnregion (USA, EU osv.).

2 Bekräfta om e-postadressen för inloggning matchar ditt tilldelade konto.

 Om du använder fel konto eller region kan åtkomsten förhindras.
Steg 6: Rensa webbläsarens cache (för problem med webbåtkomst)

1 Öppna webbläsarinställningarna.

2 Rensa cache och cookies.

3 Starta om webbläsaren.

 Webbläsarproblem kan blockera åtkomst till Autodesks molntjänster.
Steg 7: Uppdatera Autodesk-produkten

1 Gå till https://manage.autodesk.com.

2 Ladda ned och installera uppdateringar.

3 Starta om produkten.

 Säkerställer kompatibilitet med molntjänster.
Steg 8: Kontrollera nätverkets anslutning och prestanda

1 Testa din internethastighet.

2 Prova ett annat nätverk (om tillgängligt).

3 Inaktivera VPN tillfälligt.

4 Försök att synkronisera igen.

 Långsamma eller instabila nätverk kan avbryta synkronisering och molnåtkomst.
Steg 9: Kontrollera om det finns avbrott i tjänsten

1 Kontrollera Autodesks molntjänststatus på Autodesks statusinstrumentpanel.

2 Försök att komma åt projekt via en webbläsare.

3 Vänta och försök igen senare om problemet kvarstår.

 Molntjänster kan vara tillfälligt otillgängliga på grund av avbrott.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte komma åt ett molnprojekt?

Detta orsakas ofta av

  • saknade behörigheter

  • felaktigt konto eller felaktig inloggning

  • du har inte lagts till i projektet.

Varför synkroniseras inte mina filer?

Vanliga orsaker:

  • Nätverksproblem eller långsamt internet

  • Stora filåtgärder

  • Avbrott i synkroniseringsprocessen

  • Problem med Desktop Connector

Varför är mappar tomma i Desktop Connector?

Detta kan inträffa om

  • mappnamn är ogiltiga (t.ex. avslutande blanksteg)

  • behörigheter saknas

  • synkroniseringen misslyckades eller väntar.

Varför går synkroniseringen långsamt eller misslyckas?

Detta kan bero på

  • stora batch uppladdningar

  • hög latens eller dålig anslutning

  • flera projekt med liknande namn

  • för många filändringar på en gång.

Varför har jag åtkomst i webbläsaren men inte i produkten?

Detta indikerar vanligtvis

  • synkroniseringsproblem med behörighet

  • felaktigt konto har valts i produkten

  • problem med lokal konfiguration.

Behöver jag internet för att använda molnfunktioner?

Ja, molnarbetsflöden kräver en aktiv internetanslutning. Vissa verktyg kan tillåta begränsat offlinearbete.

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