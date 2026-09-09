Problem med licensaktivering eller enhetsgränser kan uppstå i Autodesk-produkter av olika anledningar. Dessa problem är ofta relaterade till kontokonfiguration, användningsgränser för enheter, nätverk eller licensiering av komponenter på ditt system. I många fall beror problemet inte på ett enskilt problem utan på en kombination av faktorer, till exempel att du är inloggad på flera enheter, inaktuella licensieringstjänster eller begränsad åtkomst till Autodesks servrar.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till problem med licensaktivering och enhetsgränser. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt konto, din enhetsanvändning eller din systemkonfiguration.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.