Felsök installationsproblem, licensaktivering, krascher och filproblem.

Problem med licensaktivering eller enhetsgränser

Problem med licensaktivering eller enhetsgränser kan uppstå i Autodesk-produkter av olika anledningar. Dessa problem är ofta relaterade till kontokonfiguration, användningsgränser för enheter, nätverk eller licensiering av komponenter på ditt system. I många fall beror problemet inte på ett enskilt problem utan på en kombination av faktorer, till exempel att du är inloggad på flera enheter, inaktuella licensieringstjänster eller begränsad åtkomst till Autodesks servrar.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till problem med licensaktivering och enhetsgränser. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt konto, din enhetsanvändning eller din systemkonfiguration.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om systemet

1 Starta om datorn.

2 Öppna Autodesk-produkten igen.

 Rensar cachelagrade licensieringssessioner och återställer tjänster.
Steg 2: Logga ut och logga in igen

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Klicka på din profil- eller användarikon.

3 Välj ”Logga ut”.

4 Stäng och öppna produkten igen. Logga in igen.

 Om du uppdaterar sessionen åtgärdar du tillfälliga autentiseringsproblem.
Steg 3: Kontrollera enhetsgränsen

1 Stäng Autodesk-produkter på alla andra enheter.

2 Se till att de inte körs i bakgrunden.

3 Starta produkten igen på din nuvarande enhet.

 Endast en aktiv session tillåts åt gången. Om du är inloggad någon annanstans kan det utlösa enhetsgränsfel.
Steg 4: Verifiera din licenstilldelning

1 Gå till: https://manage.autodesk.com.

2 Logga in på ditt Autodesk-konto.

3 Gå till ”Produkter och tjänster”.

4 Bekräfta att produkten är tilldelad till ditt konto.

 En licens som saknas eller har gått ut förhindrar aktivering.
Steg 5: Verifiera Autodesks licensieringstjänst

1 Tryck på ”Windows + R”.

2 Skriv: services.msc

3 Tryck på Enter.

4 Leta reda på ”Autodesk Desktop Licensing Service”.

5 Se till att

– status är Körs

– starttypen är Automatisk.

6 Är de inte det högerklickar du och väljer Starta.

 Den här tjänsten krävs för licensvalidering. Om den inte körs misslyckas aktiveringen.
Steg 6: Kontrollera att Autodesk Desktop Licensing Service är uppdaterad

1 Ladda ned och installera den senaste versionen av Autodesk Desktop Licensing Service (engelska).

 Inaktuella licensieringskomponenter kan orsaka aktiveringsfel.
Steg 7: Se till att inloggningskomponenterna är uppdaterade

1 Uppdatera inloggningskomponenter.

– Autodesk-produktversioner från 2024 och senare

 

Ladda ned och installera den senaste versionen av Autodesk Identity Manager (engelska)

 

- Autodesk-produktversioner 2020–2023

 

Ladda ned och installera den senaste versionen av Autodesk Single Sign-On Component (engelska)

 Dessa komponenter hanterar autentisering. Inaktuella versioner kan förhindra inloggning eller aktivering.
Steg 8: Kontrollera nätverk och nödvändiga Autodesk-webbadresser

1 Se till att du har tillgång till de webbadresser (engelska) som krävs för att Autodesks licensiering ska fungera.

2 Inaktivera VPN eller brandväggen tillfälligt.

3 Försök logga in igen.

4 Kontakta IT om du är på ett företagsnätverk.

 Blockerad nätverksåtkomst till Autodesks servrar förhindrar licensvalidering.
Steg 9: Stäng Autodesk-processer i bakgrunden

1 Tryck på ”Ctrl + Shift + Esc”.

2 Öppna Aktivitetshanteraren.

3 Avsluta alla Autodesk-relaterade processer.

4 Starta om produkten.

 Processer som har fastnat kan blockera licensuppdateringen.
Steg 10: Uppdatera Autodesk-produkten

1 Öppna Windows Start-meny.

2 Sök efter och öppna Autodesk Access.

3 Granska listan över tillgängliga uppdateringar i avsnittet Uppdateringar.

4 Klicka på Uppdatera bredvid varje produkt som du vill uppdatera.

5 Vänta tills installationen är klar.

6 Starta om Autodesk-produkten.

Autodesk Access är ett datorprogram som är utformat för att du snabbt och enkelt ska kunna installera uppdateringar direkt från systemet, utan att behöva ladda ned dem manuellt.

 

Obs! Uppdateringar kan nås antingen via Autodesk Access eller genom att ladda ned dem från Autodesk-kontot. Mer detaljerad information finns i Uppdatera din programvara.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om din Mac

Klicka på Apple-menyn

Välj Starta om

Öppna produkten igen

 Rensar cachelagrade sessioner och uppdaterar systemprocesser.
Steg 2: Logga ut och logga in igen

Öppna Autodesk-produkten.

Klicka på din profil- eller användarikon.

Välj Logga ut.

Stäng och öppna produkten igen.

Logga in igen.

 Åtgärdar sessions- och autentiseringsproblem.
Steg 3: Kontrollera enhetsgränsen

Stäng Autodesk-produkter på alla andra enheter.

Se till att de inte körs i bakgrunden.

Starta produkten igen på din nuvarande enhet.

 Endast en aktiv session tillåts åt gången. Om du är inloggad någon annanstans kan det utlösa enhetsgränsfel.
Steg 4: Verifiera din licenstilldelning

Gå till: https://manage.autodesk.com.

Logga in på ditt Autodesk-konto.

Gå till ”Produkter och tjänster”.

Bekräfta att produkten är tilldelad till ditt konto.

 En licens som saknas eller har gått ut förhindrar aktivering.
Steg 5: Se till att licens- och inloggningskomponenterna är uppdaterade

Logga in på https://manage.autodesk.com

Installera alla tillgängliga uppdateringar för de installerade Autodesk-produkterna.

Starta om produkten.

 Licensierings- och inloggningskomponenter ingår i produkten på macOS.
Steg 6: Kontrollera nätverk och nödvändiga Autodesk-webbadresser

Se till att du har tillgång till de webbadresser (engelska) som krävs för att Autodesks licensiering ska fungera.

Inaktivera VPN eller brandväggen tillfälligt.

Försök logga in igen.

Kontakta IT om du är i ett företagsnätverk.

 Blockerad nätverksåtkomst till Autodesks servrar förhindrar licensvalidering.
Steg 7: Stäng bakgrundsprogram

Tryck på ”Kommando + Alternativ + Esc”.

Tvångsavsluta Autodesk-appar.

Starta om produkten.

 Bakgrundsprocesser kan blockera licensuppdatering.

Vanliga frågor

Varför visas felmeddelandet ”Enhetsgränsen har nåtts”?

Detta innebär vanligtvis att produkten redan körs på en annan enhet. Stäng den på andra enheter och försök igen.

 

Hur åtgärdar jag problem med enhetsgränser?

  • Logga ut från andra enheter

  • Stäng alla aktiva sessioner

  • Logga in igen

Varför kan jag inte aktivera min licens?

Vanliga orsaker:

  • Din licens har inte tilldelats ditt konto

  • Förfallen prenumeration

  • Licensieringstjänsten körs inte (Windows)

  • Inaktuella identitets- eller licensieringskomponenter

  • Blockerad nätverksåtkomst

Hur kontrollerar jag om jag har en giltig licens?

Logga in på ditt Autodesk-konto och kolla under ”Produkter och tjänster”.

Behöver jag tillgång till internet för att använda Autodesks produkter?

Ja, då de flesta använder onlinevalidering. Efter licensvalidering kan produkten användas offline i 30 dagar. Efter en offlineperiod på 30 dagar krävs internetåtkomst för att logga in igen och validera licensen.

Kommer utloggning eller felsökning av licensiering att ta bort mitt arbete?

Nej, de här stegen påverkar bara licensiering och autentisering, inte dina filer.

Visa fler vanliga frågor

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.

Fråga assistenten

Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer