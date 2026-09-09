Krascher och prestandaproblem

Krascher, frysning och långsam prestanda kan uppstå i Autodesk-produkter av en rad olika anledningar. Dessa problem är ofta relaterade till systemkonfiguration, grafikinställningar, filkomplexitet eller konflikter med annan programvara som körs på din dator. I många fall orsakas problemet inte av ett enda problem, utan av en kombination av faktorer som inaktuella drivrutiner, begränsade systemresurser eller arbete med stora eller skadade filer.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och lösa de vanligaste orsakerna till stabilitets- och prestandaproblem. Genom att följa stegen för att testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt system, dina filer eller din programvara.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.