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Krascher och prestandaproblem

Krascher, frysning och långsam prestanda kan uppstå i Autodesk-produkter av en rad olika anledningar. Dessa problem är ofta relaterade till systemkonfiguration, grafikinställningar, filkomplexitet eller konflikter med annan programvara som körs på din dator. I många fall orsakas problemet inte av ett enda problem, utan av en kombination av faktorer som inaktuella drivrutiner, begränsade systemresurser eller arbete med stora eller skadade filer.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och lösa de vanligaste orsakerna till stabilitets- och prestandaproblem. Genom att följa stegen för att testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till ditt system, dina filer eller din programvara.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om systemet

1 Spara allt öppet arbete.

2 Stäng Autodesk-produkten.

3 Starta om datorn.

4 Starta produkten igen.

 Om du startar om tas tillfälliga minnesproblem bort och bakgrundsprocesser återställs, vilka kan orsaka krascher eller långsam prestanda.
Steg 2: Uppdatera din Autodesk-produkt

1 Öppna Windows Start-meny.

2 Sök efter och öppna Autodesk Access.

3 Granska listan över tillgängliga uppdateringar i avsnittet Uppdateringar.

4 Klicka på Uppdatera bredvid varje produkt som du vill uppdatera.

5 Vänta tills installationen är klar.

6 Starta om Autodesk-produkten.

Autodesk Access är ett datorprogram som är utformat för att du snabbt och enkelt ska kunna installera uppdateringar direkt från systemet, utan att behöva ladda ned dem manuellt.

Obs! Uppdateringar kan nås antingen via Autodesk Access eller genom att ladda ned dem från Autodesk-kontot. Mer detaljerad information finns i Uppdatera din programvara.
Steg 3: Uppdatera grafikdrivrutiner

1 Identifiera ditt grafikkort (GPU).

2 Gå till tillverkarens webbplats (NVIDIA, AMD eller Intel).

3 Ladda ned den senaste rekommenderade drivrutinen.

4 Installera drivrutinen.

5 Starta om datorn.

 Inaktuella eller inkompatibla drivrutiner är en vanlig orsak till krascher och visningsproblem.
Steg 4: Stäng bakgrundsprogram

1 Tryck på ”Ctrl + Shift + Esc” för att öppna Aktivitetshanteraren.

2 Granska program som körs.

3 Välj onödiga program.

4 Klicka på ”Avsluta uppgift”.

5 Starta om Autodesk-produkten.

 Andra program kan förbruka systemresurser, vilket minskar prestanda och stabilitet.
Steg 5: Verifiera systemkraven

1 Kontrollera systemkraven för din Autodesk-produkt.

2 Jämför med dina systemspecifikationer:

– RAM

– CPU

– GPU

– Diskutrymme

3 Uppgradera maskinvara vid behov.

 Om du kör under de rekommenderade systemkraven kan det leda till prestandaproblem och krascher.
Steg 6: Testa med en annan fil

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Skapa en ny fil eller öppna en fil som du vet fungerar.

3 Utför grundläggande åtgärder.

Detta hjälper till att avgöra om problemet orsakas av en skadad eller komplex fil snarare än systemet.

Om problemet bara uppstår med en fil är det troligen något i den filen som orsakar problemet. Försök att spara en ny version, förenkla den eller arbeta från en lokal kopia. Om problemet uppstår i flera filer är det mer troligt att det är relaterat till ditt system eller din konfiguration, så fortsätt att arbeta med felsökningsstegen för att uppdatera, återställa och optimera din miljö. Och om du fortfarande stöter på problem, särskilt med ett specifikt felmeddelande, kan du besöka Autodesks supportnav för mer riktad hjälp.
Steg 7: Rensa temporära filer

1 Stäng alla program.

2 Öppna Utforskaren.

3 Navigera till: C:\Användare\\AppData\Local\Temp

4 Välj och radera så många filer som möjligt.

Obs! Om du ser ett meddelande om att en fil inte kan raderas betyder det vanligtvis att filen för närvarande används av Windows eller något annat program. Det här är normalt. Hoppa över dessa filer och fortsätt att radera resten.

5 Starta om datorn.

 Temporära filer kan ackumuleras och förbruka systemresurser, vilket orsakar instabilitet eller långsam prestanda.
Steg 8: Flytta filer till en lokal enhet

1 Leta reda på din arbetsfil.

2 Kopiera den till en lokal mapp (t.ex. Skrivbord eller Dokument).

3 Öppna filen från den nya platsen.

 Arbete från nätverk eller molnsynkroniserade platser kan orsaka latens och prestandaproblem.
Steg 9: Justera grafikinställningarna

Del A: Justera grafikinställningar i Autodesk-produkten.

A1: Öppna Autodesk-produkten.

A2 Öppna menyn Alternativ/Inställningar:

– Tryck på Ctrl + Skift + P (eller skriv ALTERNATIV i kommandofältet, om det är tillgängligt)

– Eller gå till menyn Inställningar/Preferenser/Alternativ i det övre verktygsfältet

A3: Gå till fliken Grafik eller Prestanda.

A4 Öppna avsnittet Grafikprestanda/Hårdvaruinställningar.

A5 Stäng av/slå på hårdvaruacceleration:

– STÄNG AV om du upplever krascher eller visningsproblem

– SLÅ PÅ om prestandan är långsam och ditt system stöder det

A6 Tillämpa ändringarna.

A7 Stäng Autodesk-produkten och starta om den.

Del B: Se till att den dedikerade GPU:n används.

B1 Högerklicka på skrivbordet och välj: Bildskärmsinställningar

B2 Bläddra ned och klicka på: Grafikinställningar

B3 Under Inställningar för grafikprestanda klickar du på: Bläddra

B4 Leta upp och välj den körbara filen för din Autodesk-produkt (.exe) (finns vanligtvis i Program > Autodesk-mappen)

B5 När du har lagt till det klickar du på programmet i listan.

B6 Klicka på Alternativ.

B7 Välj: Hög prestanda (dedikerad GPU)

B8 Klicka på Spara.

B9 Starta om Autodesk-produkten.

A: Hårdvaruacceleration är beroende av din GPU. Om GPU:n, drivrutinen eller konfigurationen inte är helt kompatibel kan det orsaka krascher, flimmer eller fördröjning.

B: Vissa system använder integrerad grafik (iGPU) som standard i stället för den kraftfullare dedikerade GPU:n (dGPU). Detta kan påverka prestandan avsevärt och orsaka instabilitet.
Steg 10: Återställ produktinställningarna

1 Stäng Autodesk-produkten.

2 Använd alternativet Återställ inställningar till standard på Start-menyn eller i produktverktygen.

3 Öppna produkten igen.

 Skadade eller felkonfigurerade inställningar kan orsaka oväntat beteende och instabilitet.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om din Mac

1 Klicka på Apple-menyn.

2 Välj Starta om.

3 Öppna Autodesk-produkten igen efter omstart.

 Om du startar om rensas temporära systemprocesser och minneskonflikter som kan orsaka instabilitet.
Steg 2: Uppdatera din Autodesk-produkt (Mac)

Gå till: https://manage.autodesk.com

1 Logga in på ditt Autodesk-konto.

2 Gå till Produkter och tjänster.

3 Välj Produktuppdateringar.

4 Leta upp din produkt och version.

5 Klicka på Ladda ned.

6 Öppna den nedladdade filen (.dmg eller installationsprogrammet).

7 Följ installationsstegen.

8 Starta om produkten.

På macOS laddas uppdateringar vanligtvis ned från ditt Autodesk-konto i stället för från Autodesk Access (som huvudsakligen är Windows-baserat).
Steg 3: Uppdatera macOS och systemkomponenter

1 Klicka på Apple-menyn.

2 Gå till Systeminställningar.

3 Välj Allmänt > Programuppdatering.

4 Installera alla tillgängliga uppdateringar.

 macOS-uppdateringar inkluderar korrigeringar på systemnivå som förbättrar kompatibiliteten och prestandan med program.
Steg 4: Stäng bakgrundsprogram

1 Tryck på ”Kommando + Alternativ + Esc”.

2 Välj alla onödiga program.

3 Klicka på ”Tvinga avsluta”.

4 Starta om Autodesk-produkten.

 Bakgrundsappar kan förbruka systemminne och CPU-resurser, vilket påverkar prestandan.
Steg 5: Kontrollera systemkraven

1 Klicka på Apple-menyn.

2 Välj Om den här datorn.

3 Granska:

– macOS-version

– Minne (RAM)

– Chip/processor

4 Kontrollera Autodesks produktkompatibilitet, se systemkrav.

 Om ditt system inte uppfyller de nödvändiga specifikationerna kan du uppleva krascher eller långsam prestanda.
Steg 6: Testa med en annan fil

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Skapa en ny fil eller öppna en fil som du vet fungerar.

3 Testa grundläggande åtgärder.

Avgör om problemet orsakas av en skadad eller komplex fil.

Om problemet bara uppstår med en fil är det troligen något i den filen som orsakar problemet. Försök att spara en ny version, förenkla den eller arbeta från en lokal kopia. Om problemet uppstår i flera filer är det mer troligt att det är relaterat till ditt system eller din konfiguration, så fortsätt att arbeta med felsökningsstegen för att uppdatera, återställa och optimera din miljö. Och om du fortfarande stöter på problem, särskilt med ett specifikt felmeddelande, kan du besöka Autodesks supportnav för mer riktad hjälp.
Steg 7: Rensa temporära filer (Mac)

1 Stäng alla program.

2 Öppna ”Finder”.

3 Klicka på ”Gå > Gå till mapp”.

4 Ange: ~/Library/Caches

5 Öppna mappen och radera onödiga cachefiler (inuti mappar, inte själva mapparna).

6 Upprepa för: /Library/Caches

7 Starta om din Mac.

 Temporära filer och cachefiler kan byggas upp med tiden, förbruka diskens utrymme och sakta ned prestanda.
Steg 8: Arbeta från en lokal fil

1 Kopiera filen till en lokal mapp (Skrivbord eller Dokument).

2 Öppna filen från din Mac (inte iCloud/nätverk).

 Filer lagrade på moln- eller nätverksenheter kan medföra förseningar och instabilitet.
Steg 9: Justera grafik-/skärminställningar (Mac)

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Gå till ”Preferenser/Inställningar”.

3 Leta reda på ”Grafik/Skärminställningar” (om tillgängligt).

4 Justera:

– Minska visuella effekter (om tillgängligt)

– Lägre inställningar för skärmkvalitet/-prestanda

5 Starta om produkten.

Problem med grafikprestanda på Mac är vanligtvis kopplade till systemhanterat GPU-beteende eller skärminställningar snarare än manuellt GPU-val.
Steg 10: Återställ produktinställningarna

1 Stäng Autodesk-produkten.

2 Öppna produkten igen samtidigt som du håller ned en återställningsgenväg (om en sådan stöds) (varierar beroende på produkt)

3 Använd inbyggda alternativ för att återställa standardinställningarna

 Skadade preferenser eller inställningar kan orsaka krascher eller oväntat beteende.

Vanliga frågor

Varför kraschar eller hänger sig min Autodesk-produkt hela tiden?

Krascher och att enheten hänger sig orsakas ofta av:

  • Programvara eller systemuppdateringar som är inaktuella

  • Problem med grafikdrivrutinen eller bildskärmskonfigurationen

  • Skadade filer eller skadad installation

  • Otillräckliga systemresurser

  • Konflikter med andra program eller plugin-program [autodesk.com] (engelska)

Hur vet jag om problemet orsakas av min fil eller mitt system?

  • Om problemet bara uppstår med en fil är det troligen ett filrelaterat problem

  • Om det händer med flera filer är det troligen ett system- eller konfigurationsproblem

Vad ska jag göra om problemet bara påverkar en fil?

  • Spara filen som en ny version

  • Förenkla eller minska filkomplexiteten

  • Försök att öppna en säkerhetskopia eller en återställd version

Skadade eller komplexa filer är en vanlig orsak till krascher och långsam prestanda.

Måste jag slutföra alla felsökningssteg?

Nej, följ stegen i ordning och sluta när problemet är löst.  Artikeln är utformad för att hjälpa dig att successivt isolera problemet.

Raderas mitt arbete om inställningarna återställs eller cachen rensas?

Nej, de här stegen gör vanligen följande:

  • återställer inställningarna

  • tar bort temporära filer/cachefiler.

Dina projektfiler raderas inte, men anpassade inställningar kan återställas.

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