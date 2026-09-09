Tillägg i Autodesk-produkter

Tillägg förbättrar Autodesks produkter genom att de tillhandahåller ytterligare funktioner och anpassningar. De kan dock ibland orsaka problem som krascher, saknade funktioner eller oväntat beteende om de är inaktuella, inkompatibla eller i konflikt med andra tillägg.

I många fall orsakas problemet inte av ett enda tillägg utan av en kombination av faktorer, till exempel problem med versionskompatibilitet, flera tillägg som interagerar eller kvarvarande konfiguration från tidigare installationer.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda problem med tillägg. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet orsakas av ett visst tillägg, en viss konfiguration eller en viss systeminteraktion.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.