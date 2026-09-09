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Tillägg i Autodesk-produkter

Tillägg förbättrar Autodesks produkter genom att de tillhandahåller ytterligare funktioner och anpassningar. De kan dock ibland orsaka problem som krascher, saknade funktioner eller oväntat beteende om de är inaktuella, inkompatibla eller i konflikt med andra tillägg.

 

I många fall orsakas problemet inte av ett enda tillägg utan av en kombination av faktorer, till exempel problem med versionskompatibilitet, flera tillägg som interagerar eller kvarvarande konfiguration från tidigare installationer.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda problem med tillägg. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet orsakas av ett visst tillägg, en viss konfiguration eller en viss systeminteraktion.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Inaktivera alla tillägg

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Navigera till tilläggshanteraren (platsen varierar beroende på produkt).

3 Inaktivera eller stäng av alla tillägg.

4 Stäng och öppna produkten igen.

5 Testa problemet igen.

 Detta bekräftar om problemet orsakas av ett tillägg snarare än kärnprodukten.
Steg 2: Återaktivera tillägg ett och ett

1 Öppna Autodesk-produkten igen.

2 Aktivera ett tillägg i taget.

3 Starta om produkten när du har aktiverat varje tillägg.

4 Testa funktionen eller arbetsflödet efter varje ändring.

 Detta hjälper till att identifiera vilket specifikt tillägg som orsakar problemet.
Steg 3: Kontrollera att tillägget är kompatibelt med din produktversion

1 Identifiera vilken Autodesk-produktversion du har.

2 Se tilläggets dokumentation eller källa.

3 Bekräfta att tillägget stöder din produktversion.

4 Inaktivera alla tillägg som inte stöds eller är inaktuella.

 Tillägg som har skapats för äldre versioner kanske inte fungerar korrekt med nyare produktversioner.
Steg 4: Uppdatera tillägg

1 Öppna tilläggets källa (Autodesk App Store eller tredjepartsleverantör).

2 Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar.

3 Ladda ned och installera den senaste versionen.

4 Starta om Autodesk-produkten.

 Uppdateringar innehåller ofta buggfixar och kompatibilitetsförbättringar.
Steg 5: Ta bort eller avinstallera problematiska tillägg

1 Öppna ”Appar och funktioner”.

2 Leta reda på tillägget.

3 Välj och avinstallera det.

4 Starta om systemet.

5 Öppna Autodesk-produkten igen.

 Om du tar bort ett felaktigt eller inkompatibelt tillägg åtgärdas konflikter och stabiliteten återställs.
Steg 6: Kontrollera om det finns dubbletter eller tillägg i konflikt

1 Granska alla installerade tillägg.

2 Leta efter: flera versioner av samma tillägg, tillägg som utför liknande funktioner

3 Inaktivera eller ta bort dubbletter.

 Tillägg i konflikt kan störa varandra och orsaka oväntade resultat.
Steg 7: Återställ produktinställningarna

1 Stäng Autodesk-produkten.

2 Öppna Windows Start-meny.

3 Sök efter produktnamnet, följt av: Återställ inställningarna till standard.

4 Välj återställningsalternativet.

5 Bekräfta återställningen.

6 Starta om produkten.

 Rensar återstående tilläggskonfigurationer och återställer standardbeteendet.
Steg 8: Starta om systemet

1 Starta om datorn.

2 Öppna Autodesk-produkten igen.

3 Testa funktionen igen.

 Säkerställer att alla ändringar börjar gälla och rensar cachelagrade processer.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Inaktivera alla tillägg

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Leta reda på inställningar för tillägg.

3 Inaktivera alla tillägg.

4 Starta om produkten.

5 Testa funktionaliteten.

 Detta bekräftar om problemet orsakas av ett tillägg snarare än kärnprodukten.
Steg 2: Återaktivera tilläggen en och en

1 Aktivera ett tillägg i taget.

2 Starta om produkten efter varje tillägg som har lagts till. Testa funktionen.

 Detta hjälper till att identifiera vilket specifikt tillägg som orsakar problemet.
Steg 3: Kontrollera kompatibiliteten

1 Identifiera vilken Autodesk-produktversion du har.

2 Se tilläggets dokumentation eller källa.

3 Bekräfta att tillägget stöder din produktversion.

4 Inaktivera alla tillägg som inte stöds eller är inaktuella.

 Tillägg som har skapats för äldre versioner kanske inte fungerar korrekt med nyare produktversioner.
Steg 4: Uppdatera tillägg

1 Öppna tilläggets källa (Autodesk App Store eller tredjepartsleverantör).

2 Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar.

3 Ladda ned och installera den senaste versionen.

4 Starta om Autodesk-produkten.

 Uppdateringar innehåller ofta buggfixar och kompatibilitetsförbättringar.
Steg 5: Ta bort eller avinstallera problematiska tillägg

1 Leta reda på tilläggsfiler eller -program.

2 Ta bort eller avinstallera dem.

3 Starta om din Mac.

 Om du tar bort ett felaktigt eller inkompatibelt tillägg åtgärdas konflikter och stabiliteten återställs.
Steg 6: Återställ produktinställningarna

1 Stäng produkten.

2 Återställ inställningar (varierar beroende på produkt).

3 Öppna igen och testa.

 Rensar överbliven konfiguration från tillägg.

Vanliga frågor

Varför började min produkt krascha efter att ett tillägg installerades?

Detta orsakas vanligtvis av

  • inkompatibla tillägg

  • konflikter mellan flera tillägg

  • inaktuella plugin-versioner.

Varför saknas eller fungerar inte en funktion?

Detta kan inträffa om

  • ett tillägg åsidosätter standardfunktionerna

  • tillägget inte lästes in korrekt

  • det finns ett kompatibilitetsproblem.

Kan jag använda flera tillägg tillsammans?

Ja, men

  • vissa tillägg kan vara i konflikt

  • överlappande funktioner kan orsaka oväntat beteende.

Hur vet jag vilket tillägg som orsakar problemet?

Inaktivera alla tillägg och återaktivera dem ett i taget för att identifiera källan.

Måste jag ta bort tillägg för att åtgärda problem?

Inte alltid. Ibland räcker det att uppdatera eller inaktivera dem för att åtgärda problemet.

Raderas mitt arbete om jag avinstallerar tillägg?

Nej, tillägg påverkar funktioner, inte dina projektfiler.

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