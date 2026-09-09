Filproblem och dataproblem

Fil- och dataproblem kan uppstå i Autodesk-produkter på grund av skada, filstorlek, lagringsplats eller oväntade systemavbrott. Dessa problem kan påverka din förmåga att öppna, spara eller arbeta med filer på rätt sätt.

I många fall orsakas problemet inte av en enda faktor, utan av en kombination av faktorer som att arbeta från nätverksplatser, filer som inte har sparats helt eller alltför stora eller komplexa filer.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda vanliga fil- och dataproblem. Genom att följa stegen i ordning och sedan testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till din fil, lagringsmiljö eller systemkonfiguration.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.