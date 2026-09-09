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Funktions- eller arbetsflödesproblem

Funktions- eller arbetsflödesproblem kan uppstå i Autodesk-produkter när verktyg, kommandon eller funktioner inte fungerar som förväntat. Dessa problem är ofta relaterade till produktkonfiguration, användarinställningar, miljökonfiguration eller konflikter inom programmet.

 

I många fall orsakas problemet inte av ett enskilt problem, utan av en kombination av faktorer, till exempel felkonfigurerade inställningar, inaktuella produktversioner eller anpassade profiler som stör standardarbetsflödena.

 

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till funktions- och arbetsflödesproblem. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till dina inställningar, din miljö eller din systemkonfiguration.

 

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.

För Windows

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om systemet

1 Starta om datorn.

2 Öppna Autodesk-produkten igen.

3 Testa den berörda funktionen eller det berörda arbetsflödet.

 Om du startar om rensas det tillfälliga minnet och bakgrundsprocesser som kan påverka funktionens beteende återställs.
Steg 2: Starta om Autodesk-produkten

1 Stäng Autodesk-produkten helt.

2 Se till att inga instanser körs i bakgrunden.

3 Öppna produkten igen.

4 Testa arbetsflödet igen.

 Tillfälliga problem på programnivå kan hindra att funktioner fungerar som de ska.
Steg 3: Återställ produktinställningarna till standard

1 Stäng Autodesk-produkten.

2 Öppna Windows Start-meny.

3 Sök efter produktnamnet och välj sedan Återställ inställningarna till standard.

4 Välj återställningsalternativet.

5 Bekräfta återställningen.

6 Starta om produkten.

 Skadade eller felkonfigurerade inställningar är en av de vanligaste orsakerna till funktionsrelaterade problem.
Steg 4: Uppdatera Autodesk-produkten

1 Öppna Windows Start-meny.

2 Sök efter och öppna Autodesk Access.

3 Granska tillgängliga uppdateringar.

4 Klicka på Uppdatera för din produkt.

5 Starta om produkten efter installationen.

 Uppdateringarna innehåller buggfixar och förbättringar som åtgärdar kända funktions- och arbetsflödesproblem.
Steg 5: Testa i en ny fil eller ren miljö

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Skapa en ny fil eller öppna en fil som du vet fungerar.

3 Testa funktionen eller arbetsflödet.

 Det hjälper dig att avgöra om problemet är relaterat till filen eller till produktmiljön.
Steg 6: Inaktivera anpassade inställningar eller profiler

1 Öppna produktinställningar eller -preferenser.

2 Växla till en standardarbetsyta eller standardprofil.

3 Inaktivera alla anpassade konfigurationer.

4 Starta om produkten.

 Anpassade inställningar, arbetsytor eller konfigurationer kan åsidosätta standardbeteendet och orsaka problem.
Steg 7: Kontrollera om det finns tillägg

1 Öppna Autodesk-produkten.

2 Inaktivera alla installerade tillägg eller plugin-program.

3 Starta om produkten.

4 Testa funktionen.

 Tillägg kan komma i konflikt med inbyggda funktioner och störa arbetsflöden.
Steg 8: Kontrollera användarbehörigheter

1 Bekräfta att ditt systemanvändarkonto har fullständig åtkomst till produkten

2 Om du använder hanterade miljöer bör du höra med IT-avdelningen

3 Se till att nödvändiga behörigheter har beviljats

 Vissa funktioner kräver specifika behörigheter och begränsade miljöer kan blockera funktioner.
Steg 9: Stäng program och processer i bakgrunden

1 Tryck på ”Ctrl + Shift + Esc”.

2 Öppna Aktivitetshanteraren.

3 Avsluta onödiga program.

4 Starta om Autodesk-produkten.

 Andra program kan störa funktionskörningen eller förbruka resurser.
Steg 10: Reparera eller installera om produkten (om det behövs)

1 Gå till ”Appar och funktioner”.

2 Leta upp din Autodesk-produkt.

3 Välj Ändra/reparera (om tillgängligt).

4 Avinstallera och installera om, om reparationen misslyckas.

 Detta åtgärdar djupare problem med installationen eller skadade produktkomponenter.

För Mac

Steg Guide Varför behöver vi det här steget?
Steg 1: Starta om din Mac

1 Klicka på Apple-menyn.

2 Välj Starta om.

3 Öppna Autodesk-produkten igen.

 Tar bort systemtillståndet och återställer bakgrundsprocesser.
Steg 2: Starta om Autodesk-produkten

1 Stäng produkten helt.

2 Öppna den igen.

3 Testa funktionen igen.

 Tillfälliga programproblem kan påverka arbetsflöden.
Steg 3: Återställ produktinställningarna

1 Stäng Autodesk-produkten.

2 Öppna igen medan du aktiverar återställning (varierar beroende på produkt).

3 Återställ standardinställningarna.

 Återställer skadade eller motstridiga konfigurationsinställningar.
Steg 4: Uppdatera Autodesk-produkten

1 Gå till: https://manage.autodesk.com.

2 Ladda ned och installera tillgängliga uppdateringar.

3 Starta om produkten.

 Säkerställer kompatibilitet och åtgärdar kända problem.
Steg 5: Testa i en ny fil

1 Skapa en ny fil.

2 Testa funktionen.

 Identifierar om problemet är filspecifikt.
Steg 6: Inaktivera tillägg eller anpassade konfigurationer

1 Ta bort eller inaktivera tillägg.

2 Starta om produkten.

 Konflikter från tillägg eller anpassade konfigurationer kan avbryta arbetsflöden.
Steg 7: Kontrollera behörigheter och systemkonfiguration

1 Verifiera macOS-behörigheter

2 Kontrollera systeminställningarna

3 Se till att fullständig åtkomst ges

 Begränsade behörigheter kan blockera funktioner.

Vanliga frågor

Varför fungerar inte ett verktyg eller kommando som förväntat?

Detta orsakas ofta av

  • felkonfigurerade inställningar

  • anpassade profiler eller arbetsytor

  • inaktuell produktversion

  • konflikter med tillägg.

Varför fungerar funktionen i en fil men inte i en annan?

Detta indikerar vanligtvis

  • filspecifika konfigurationsproblem

  • filen är skadad

  • filinnehåll som inte stöds.

Varför är inte mitt arbetsflöde som förväntat?

Det kan bero på

  • anpassad arbetsyta eller UI-layout

  • olika produktversioner

  • skillnader i användarkonfiguration.

Varför uppstod problemet plötsligt?

Vanliga utlösande faktorer är:

  • nyligen genomförd uppdatering

  • installation av nytt tillägg

  • ändringar i inställningar eller konfiguration.

Behöver jag återställa inställningarna för att åtgärda funktionsproblem?

Ja, genom att återställa inställningarna kan de flesta konfigurationsrelaterade problem åtgärdas utan att filerna påverkas.

Raderas mitt arbete vid återställning eller ominstallation?

Nej, dessa åtgärder återställer programmet, inte dina projektfiler.

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