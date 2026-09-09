Funktions- eller arbetsflödesproblem kan uppstå i Autodesk-produkter när verktyg, kommandon eller funktioner inte fungerar som förväntat. Dessa problem är ofta relaterade till produktkonfiguration, användarinställningar, miljökonfiguration eller konflikter inom programmet.

I många fall orsakas problemet inte av ett enskilt problem, utan av en kombination av faktorer, till exempel felkonfigurerade inställningar, inaktuella produktversioner eller anpassade profiler som stör standardarbetsflödena.

Den här artikeln innehåller ett steg-för-steg-arbetsflöde för felsökning som hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda de vanligaste orsakerna till funktions- och arbetsflödesproblem. Genom att följa stegen i ordning och testa produkten efter varje steg kan du avgöra om problemet är relaterat till dina inställningar, din miljö eller din systemkonfiguration.

Därefter kan du hitta felsökningsguider för Windows, följt av Mac, och i slutet har du vanliga frågor (gäller både Windows och Mac) relaterade till detta ämne.