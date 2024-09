Software incluído

Transfira uma versão experimental por 30 dias gratuita de qualquer software (pode experimentar vários produtos em simultâneo) incluído na Media and Entertainment Collection. Utilize uma ligação à Internet com, no mínimo, 10 Mbps de velocidade e certifique-se de que tem espaço suficiente no disco rígido porque, geralmente, as versões experimentais implicam ficheiros muito grandes. Transfira as versões experimentais uma de cada vez e, em seguida, reinicie o computador para começar a utilizar. Para obter ajuda sobre a versão experimental dos produtos da coleção, siga as nossas instruções passo a passo para proceder à transferência e instalação.