Explore as funcionalidades do Autodesk Flow Studio

Captura de movimentos com IA

Capture o movimento do corpo, do rosto e das mãos dos atores diretamente a partir das suas filmagens, sem precisar de fatos ou marcadores, e exporte para a sua ferramenta 3D favorita para lhe dar o seu cunho pessoal.

Integração de CG na ação ao vivo

Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de CG nas suas cenas de ação ao vivo. 

Animação/vídeo para cena 3D

Transforme qualquer vídeo com vários planos numa cena 3D: a IA reconstrói as câmaras, os personagens e os ambientes no espaço.

Elementos de exportação editáveis

Gere automaticamente dados de captura de movimentos, rastreio de câmara, máscaras alfa, placas limpas e passagens de personagem: tudo isto editável na sua ferramenta 3D de eleição.

 

Exportação de cenas 3D sem interrupções

Exporte cenas 3D completas, com personagens, câmaras e esquema, prontas para serem aperfeiçoadas no Maya, no Blender, no Unreal Engine ou no USD para 3ds Max. 
 

Renderização automatizada na nuvem

Renderize facilmente os seus resultados na nuvem, de forma rápida, automatizada e dimensionável, com suporte para vários projetos em simultâneo.  

Mais funcionalidades no Autodesk Flow Studio

Captura de movimentos com IA

Captura de movimentos com IA sem marcadores

Capture movimentos detalhados do corpo e das mãos, sem precisar de fatos ou marcadores. Edite e anime facilmente os seus personagens em ferramentas como o Maya, o Blender ou o Unreal Engine.  

NOVO

Suporte para animação de personagens humanos digitais

Exporte a animação corporal das suas filmagens para personagens humanos digitais do Unreal Engine, com tipos de corpo ajustáveis para criar movimentos mais realistas e naturais. 

Ação ao vivo

Integração perfeita de CG 

Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de CG nas cenas de ação ao vivo. Escolha entre os modos Fácil e Avançado para exercer um maior controlo. 

Animação/vídeo para cena 3D

Tecnologia de vídeo para cena 3D 

Transforme qualquer vídeo com vários planos numa cena 3D: a IA reconstrói as câmaras, os personagens e os ambientes no espaço. 

Previsão de movimentos 

Obtenha uma previsão de pose natural e precisa para personagens de CG, mesmo quando os atores das suas filmagens estiverem parcial ou totalmente ocultados por objetos ou outros atores na cena.

Elementos de exportação editáveis

Captura de movimentos

Obtenha dados de captura de movimentos com IA a partir das suas filmagens sem precisar de fatos especiais ou configurações complexas. 

Rastreio de câmara

Extraia automaticamente dados de rastreio de câmara 3D (como movimentos e a distância focal) a partir das suas filmagens. 

Placa limpa

Gere placas limpas (cenários de fundo sem atores) para simplificar e agilizar a composição, com capacidade para remover até quatro atores por cena.

Máscara alfa

Gere máscaras fotograma a fotograma que isolam os atores, acelerando a rotoscopia e melhorando a precisão da composição.

Passagem de personagem

Exporte uma renderização limpa do seu personagem 3D com um fundo transparente, totalmente editável para alterações de cor, iluminação, efeitos ou cena.

Textura dos personagens

Transfira mapas de texturas completos para os personagens a partir da nossa biblioteca incorporada e utilize-os em ferramentas como o Maya, para criar um sombreado e uma iluminação consistentes.

Wonder Tools

Aceda às principais funcionalidades, como rastreio de câmara (Camera Track) e placas limpas (Clean Plate), como ferramentas autónomas sem precisar de processar projetos inteiros. 

