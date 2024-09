No dia 16 de setembro de 2024, vão ser introduzidas alterações na forma como compra e renova os seus produtos.

Se trabalha com um Parceiro Autodesk, vai continuar a fazê-lo em questões relacionadas com pedidos de propostas, suporte e formação. No entanto, vai passar a receber uma proposta por e-mail da Autodesk e vai efetuar os pagamentos diretamente a partir da sua Autodesk Account.



Esta atualização no processo de compra é um exemplo do nosso compromisso no sentido da melhoria contínua da sua experiência de cliente.