Szczegółowe informacje o wymaganiach i korzyściach związanych z programem ACI oraz sposobach zdobywania certyfikatów ACI omówi dystrybutor współpracujący z partnerami edukacyjnymi Autodesk. Kluczowe wymagania:
- Osoba musi być instruktorem powiązanym z aktywnym partnerem edukacyjnym Autodesk.
- Należy uzyskać identyfikator instruktora Autodesk od powiązanego partnera edukacyjnego Autodesk.
- Należy aktywować profil w portalu certyfikacji instruktorów Autodesk oraz ukończyć kursSzkolenie dla szkoleniowców.
- Należy w ciągły sposób korzystać z systemu oceniania szkoleń Autodesk.
Uczestnictwo w programie ACI, korzystanie z odznaki ACI oraz prawo do identyfikowania się jako certyfikowany instruktor Autodesk podlega warunkom umowy programu certyfikowanych instruktorów Autodesk oraz wszelkim wytycznym dotyczącym używania odznaki ACI udostępnionym w przewodniku po programie lub na platformie odznak, które mogą ulegać zmianom według wyłącznego uznania firmy Autodesk. Firma Autodesk może zmienić warunki programu lub zakończyć program w każdej chwili i według własnego uznania.