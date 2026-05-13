Rozwijanie umiejętności nauczycielskich i zdobywanie przewagi nad konkurencją

Certyfikowani instruktorzy Autodesk

Mają oni wiedzę na temat produktów wymaganą do spełnienia standardów branżowych i prowadzenia zajęć w ośrodkach szkoleniowych. Odznaki ACI są wydawane i zatwierdzane przez renomowane organizacje. Zdobądź zaufanie klientów, przedstawiając certyfikowaną odznakę potwierdzającą Twoje uprawnienia. Aby uzyskać certyfikat instruktora Autodesk, dana osoba musi być powiązana jako instruktor z kwalifikującym się partnerem edukacyjnym.

Zdobądź zaufanie klientów, przedstawiając globalny certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę

Certyfikowani instruktorzy Autodesk (ACI) to cenieni specjaliści doskonale znający rozwiązania i produkty Autodesk, prowadzący szkolenia na wysokim poziomie i cechujący się zaawansowanymi umiejętnościami nauczycielskimi. Instruktorzy ACI są weryfikowani przez Autodesk i współpracują z partnerami edukacyjnymi Autodesk. Ich misją jest wspieranie kursantów i umożliwienie im dostosowania się do ciągle zmieniającego się świata.

Wyróżnij się na tle konkurencji dzięki wiedzy i wiarygodności

Wraz z naszymi innowacyjnymi partnerami edukacyjnymi staramy się pomagać w budowaniu lepszego świata dla wszystkich. Uzyskanie certyfikatu instruktora Autodesk to wyzwanie o realistycznych wymaganiach. Certyfikat ACI to inwestycja o wymiernym, natychmiastowym zwrocie: poszerza wiedzę, zabezpiecza przyszłe źródła przychodów, przyciąga nowych klientów i pomaga budować długoterminowe relacje biznesowe.

Poziomy programu ACI

Aby uzyskać certyfikat instruktora Autodesk, dana osoba musi być powiązana jako instruktor z kwalifikującym się partnerem edukacyjnym. Instruktorzy muszą spełniać minimalne wymagania programu, aby uzyskać certyfikat ACI.

Standardowy certyfikat ACI

Ten poziom uzyskuje się, zostając zatwierdzonym instruktorem Autodesk.

 

Srebrny certyfikat ACI

Certyfikacja ACI jest odnawiana corocznie przez trzy lata.

 

Złoty certyfikat ACI

Certyfikacja ACI jest odnawiana corocznie przez sześć lat.

 

Platynowy certyfikat ACI

Certyfikacja ACI jest odnawiana corocznie przez dziewięć lat.

 

Wymagania dotyczące uzyskania standardowego certyfikatu ACI

Szczegółowe informacje o wymaganiach i korzyściach związanych z programem ACI oraz sposobach zdobywania certyfikatów ACI omówi dystrybutor współpracujący z partnerami edukacyjnymi Autodesk. Kluczowe wymagania: 

  • Osoba musi być instruktorem powiązanym z aktywnym partnerem edukacyjnym Autodesk.
  • Należy uzyskać identyfikator instruktora Autodesk od powiązanego partnera edukacyjnego Autodesk.
  • Należy aktywować profil w portalu certyfikacji instruktorów Autodesk oraz ukończyć kursSzkolenie dla szkoleniowców.
  • Należy w ciągły sposób korzystać z systemu oceniania szkoleń Autodesk.

Uczestnictwo w programie ACI, korzystanie z odznaki ACI oraz prawo do identyfikowania się jako certyfikowany instruktor Autodesk podlega warunkom umowy programu certyfikowanych instruktorów Autodesk oraz wszelkim wytycznym dotyczącym używania odznaki ACI udostępnionym w przewodniku po programie lub na platformie odznak, które mogą ulegać zmianom według wyłącznego uznania firmy Autodesk. Firma Autodesk może zmienić warunki programu lub zakończyć program w każdej chwili i według własnego uznania.

Aby zostać certyfikowanym instruktorem Autodesk, skontaktuj się z kierownikiem placówki w autoryzowanym centrum szkoleniowym firmy Autodesk, u autoryzowanego partnera akademickiego firmy Autodesk lub u dostawcy szkoleń dla członków organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z materiałami dotyczącymi certyfikacji instruktorów Autodesk: Umowa programu (angielski),Przewodnik po programie globalnym i wyjaśnienie korzyści (angielski).