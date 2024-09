Adaptacja budynków odnosi się do praktyki ponownego wykorzystania już istniejących konstrukcji do innego celu niż pierwotnie zamierzony. Zamiast wyburzać stare budynki, adaptacja dąży do zachowania ich wartości historycznej i architektonicznej, dając im nowe życie. Takie podejście pomaga oszczędzać zasoby, zmniejszać straty oraz promuje rewitalizację obszarów miejskich. Przykłady adaptacji obejmują przekształcanie starych fabryk w lokale mieszkalne, a magazynów w pomieszczenia biurowe oraz przebudowę kościołów na lokalne ośrodki kulturalne. Umożliwia to także zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz integrację zasad zrównoważonego projektowania dostosowanego do otoczenia budynku. Należy jednak pamiętać, że regulacje i wytyczne mogą się różnić w zależności od prawa lokalnego i budowlanego.