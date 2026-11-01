Od 2 listopada do 15 grudnia 2026 r. jest dostępna ograniczona czasowo zniżka na program AutoCAD IST. Oferta jest dostępna dla kwalifikujących się klientów z sektora małych firm w następujących krajach i terytoriach: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Andorra, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe (Keelinga), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Falklandy, Wyspy Owcze, Fidżi, Finlandia, Francja, Polinezja Francuska, Gujana Francuska, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Węgry, Islandia, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Wyspy Marshalla, Martinique, Mayotte, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Monaco, Mariany Północne, Nauru, Niderlandy, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Niue, Norfolk, Norwegia, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Pitcairn, Polska, Portugalia, Portoryko, Reunion, Rumunia, Samoa, Samoa Amerykańskie, San Marino, Słowenia, Wyspy Salomona, Hiszpania, Saint-Pierre i Miquelon, Svalbard, Szwecja, Szwajcaria, Tonga, Tuvalu, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Vanuatu i Wallis i Futuna. Oferta nie łączy się z innymi ofertami ani promocjami i nie obowiązuje w krajach, w których jest zabroniona lub ograniczona prawnie. W przypadku zakupów w Sklepie Autodesk zniżka promocyjna zostanie automatycznie zastosowana do zawartości koszyka.

Oferta jest ograniczona do dwóch (2) nowych stanowisk rocznej lub trzyletniej subskrypcji AutoCAD IST na klienta i jednego kodu promocyjnego na klienta. Z tej oferty nie można skorzystać w przypadku odnawiania subskrypcji, dodatków do istniejących subskrypcji ani wcześniej zakupionych produktów. Klienci z sektorów administracji publicznej i edukacji nie mogą skorzystać z tej promocji.

AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA, ZAWIESZENIA BĄDŹ ZMIANY CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH ZASAD TEJ OFERTY W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADOMIENIA, Z DOWOLNEGO POWODU I WEDŁUG WŁASNEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. CENY OPROGRAMOWANIA AUTODESK MOGĄ ULEC ZMIANIE.

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