Wyjdź poza sferę 2D tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Uzyskaj pełną wersję programu AutoCAD, gdy projekty wymagają więcej możliwości. Subskrypcja AutoCAD LT umożliwia codzienne kreślenie. Gdy projekt wymaga modelowania 3D lub użycia specjalistycznych zestawów narzędzi, takich jak Architecture, Mechanical lub Electrical, za pomocą tokenów Flex odblokuj pełny dostęp do programu AutoCAD na dany dzień. Nie trzeba niczego aktualizować ani kupować nowej subskrypcji AutoCAD. Płacisz za to, czego potrzebujesz. Uzyskaj dostęp do tego, czego potrzebujesz.

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT z tokenami Flex daje dostęp do programu AutoCAD.

Cel procesu: korzystanie z funkcji 3D i zestawów narzędzi branżowych w poszczególnych projektach bez konieczności przechodzenia na wyższą subskrypcję.

Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i projektowe, które głównie pracują w 2D, ale czasami potrzebują wszystkich możliwości programu AutoCAD.

Zalecana liczba tokenów:

Zacznij od 33 tokenów.

W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 250 tokenów na użytkownika rocznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).

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