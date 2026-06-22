Istnieje pięć typowych procesów, w przypadku których firma Autodesk zaleca indywidualnym specjalistom i zespołom połączenie tokenów Flex z subskrypcjami oprogramowania, gdyż zwiększa to wydajność oraz wartość projektów.
Przypadek użycia 1: dostęp do pełnej wersji programu AutoCAD w wymagających projektach
Wykraczaj poza sferę 2D tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Subskrypcja AutoCAD LT umożliwia codzienne kreślenie. Gdy projekt wymaga modelowania 3D lub użycia specjalistycznych zestawów narzędzi, takich jak Architecture, Mechanical lub Electrical, za pomocą tokenów Flex odblokuj pełny dostęp do programu AutoCAD na dany dzień. Nie trzeba niczego aktualizować ani kupować nowej subskrypcji AutoCAD. Płacisz za to, czego potrzebujesz. Uzyskaj dostęp do tego, czego potrzebujesz.
Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT z tokenami Flex daje dostęp do programu AutoCAD.
Cel procesu: korzystanie z funkcji 3D i zestawów narzędzi branżowych w poszczególnych projektach bez konieczności przechodzenia na wyższą subskrypcję.
Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i projektowe, które głównie pracują w 2D, ale czasami potrzebują wszystkich możliwości programu AutoCAD.
Zalecana liczba tokenów:
Przypadek użycia 2: dostarczanie projektów gotowych do użycia w procesach BIM bez konieczności posiadania pełnej subskrypcji programu Revit
Realizuj projekty BIM bez ponoszenia kosztów ogólnych. Tokeny Flex pozwalają korzystać z programu Revit, gdy projekt wymaga modeli budynków 3D, koordynacji lub wyników prac BIM. Zachowaj subskrypcję programu AutoCAD LT (lub Revit LT) na potrzeby codziennej pracy i sięgaj po program Revit tylko wtedy, gdy wymaga tego projekt.
Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT lub AutoCAD Revit LT Suite z tokenami Flex daje dostęp do pełnej wersji programu Revit.
Cel procesu: użycie wszystkich funkcji programu Revit związanych z modelowaniem BIM, koordynacją i materiałami przedstawianych do odbioru w wybranych projektach bez przyjmowania zobowiązania związanego z osobną subskrypcją.
Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i budowlane, które zajmują się zarówno tradycyjnym kreśleniem, jak i okazjonalnymi pracami BIM.
Zalecana liczba tokenów:
Przypadek użycia 3: możliwość projektowania elementów mechanicznych 3D, gdy jest to potrzebne
Poznaj w pełni możliwości projektowania elementów mechanicznych 3D, projekt po projekcie. Pracujesz w programie Fusion lub AutoCAD i potrzebujesz modelowania parametrycznego, zarządzania zespołami lub szczegółowego projektowania części? Użyj tokenów Flex, aby uzyskać dostęp do programu Inventor Professional podczas pracy nad projektami, które go wymagają, zaprzestając użytkowania po zakończeniu prac.
Połączenie subskrypcji oprogramowania z tokenami Flex: subskrypcja AutoCAD, Fusion lub Product Design and Manufacturing Collection w połączeniu z tokenami Flex uprawnia do korzystania z programu Inventor Professional.
Cel procesu: użycie pełnych możliwości projektowania elementów mechanicznych 3D i modelowania parametrycznego w wybranych projektach bez oddzielnej subskrypcji programu Inventor.
Kto na tym korzysta: małe firmy produkcyjne i projektanci produktów, którzy używają głównie programu Fusion lub prostszych narzędzi, ale niekiedy potrzebują rozbudowanych funkcji programu Inventor.
Zalecana liczba tokenów:
Przypadek użycia 4: przejście na wyższy poziom dzięki zaawansowanym funkcjom symulacji, renderowania i CAM
Zaawansowane narzędzia do realizacji projektów, które ich wymagają. Korzystasz już z programu Fusion? Tokeny Flex pozwalają używać rozszerzeń do symulacji, renderowania w chmurze, projektowania generatywnego i zaawansowanych funkcji CAM. Uzyskaj moc potrzebną do określonych projektów bez konieczności trwałej zmiany subskrypcji.
Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: Subskrypcja Fusion w połączeniu z tokenami Flex zapewnia dostęp do rozszerzeń programu Fusion na potrzeby renderowania.
Cel procesu: wykonuj zaawansowane symulacje, generuj fotorealistyczne renderingi i korzystaj ze specjalistycznych narzędzi do produkcji — tylko w wymagających tego projektach.
Kto na tym korzysta: projektanci produktów i mali producenci, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji przy wybranych projektach, ale nie na co dzień.
Zalecana liczba tokenów:
Przypadek 5: skalowanie zespołu kreatywnego w szczytowym okresie produkcji
Więcej artystów. Więcej narzędzi. Bez długoterminowych zobowiązań. Zapotrzebowanie na produkcję ulega wahaniom. Tokeny Flex pozwalają zapewnić zespołowi dostęp do programów Maya, 3ds Max i innych narzędzi kreatywnych w okresach szczytowych. Zatrudniaj wolnych strzelców, przełączaj narzędzia lub korzystaj z modułu Arnold w celu renderowania, a po zakończeniu projektu zmniejszaj skalę.
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Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: połączenie subskrypcji Maya lub 3ds Max z tokenami Flex pozwala używać dodatkowych narzędzi związanych z mediami i rozrywką lub większego zakresu funkcji.
Cel procesu: zwiększać dostęp do narzędzi kreatywnych w szczytach produkcji i wycofywać go po ich zakończeniu — bez konieczności przydzielania dodatkowych stanowisk i podejmowania długoterminowych zobowiązań.
Kto na tym korzysta: studia, samodzielni przedsiębiorcy oraz małe zespoły zajmujące się mediami i rozrywką, które zarządzają zmiennymi wymaganiami projektowymi i napiętymi budżetami.
Zalecana liczba tokenów:
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