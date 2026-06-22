Autodesk dla małych firm 

Oprogramowanie do projektowania i tworzenia pracuje równie ciężko jak Twoja firma.

Wprowadzenie niższej minimalnej kwoty zakupu licencji Autodesk Flex

Program Autodesk Flex umożliwia przedpłatę tokenami, co zapewnia elastyczny dostęp do ponad 100 produktów firmy Autodesk za stawkę dzienną. Stawki różnią się w zależności od używanego produktu. Program Flex to doskonała opcja dla członków zespołów lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż pozwala poznać produkt albo uzyskać dostęp tylko w ramach określonego projektu.

Połączenie tokenów Flex z produktami firmy Autodesk w wybranych projektach ma następujące zalety:

  • Korzystaj z funkcji 3D, modelowania BIM i specjalistycznych zestawów narzędzi. 
  • Wykonuj zaawansowane symulacje, generuj fotorealistyczne renderingi i korzystaj ze specjalistycznych narzędzi do produkcji. 
  • Możliwość zwiększenia dostępu do oprogramowania w szczytach produkcyjnych bez dokupowania stanowisk i bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.

Gama produktów zaprojektowanych z myślą o firmach takich jak Twoja

Firma Autodesk oferuje proste w obsłudze rozwiązania dla profesjonalistów, w tym AutoCAD do kreślenia 2D oraz Fusion do modelowania i drukowania 3D.

OFERTA SPECJALNA

AutoCAD

Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.

10 037 zł*/rok
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OFERTA SPECJALNA

Revit

Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą funkcjonalnych narzędzi do modelowania informacji o budynku.

14 404 zł*/rok
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OFERTA SPECJALNA

Fusion

Oparte na chmurze oprogramowanie do projektowania produktów na potrzeby produkcji, modelowania 3D, tworzenia układów elektronicznych, symulacji i zarządzania danymi

3 260 zł*/rok
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

Maya

Oprogramowanie 3D do animacji, modelowania, symulacji i renderingu przeznaczone do tworzenia gier oraz materiałów filmowych i telewizyjnych

9 619 zł*/rok
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Szczegółowe informacje o produkcie

* zawiera szacunkowy podatek VAT

Znajdź odpowiedni plan Autodesk dla swojej firmy

Wszystkie subskrypcje i zakupy licencji Flex obejmują pomoc techniczną w lokalnych godzinach pracy, logowanie jednokrotne i raporty na temat użycia. Subskrypcje roczna, miesięczna i Flex są objęte gwarancją zwrotu pieniędzy. 

Grafika kalendarza przedstawiająca subskrypcje roczne

Subskrypcja roczna

Najlepsze rozwiązanie dla stabilnych zespołów produkcyjnych
Cechy działalności

  • Codzienne używanie tego samego produktu
  • Zatrudnieni na etatach projektanci lub inżynierowie
  • Wymaganie stałego dostępu
  • Preferowany przewidywalny budżet

W takich przypadkach wybierz subskrypcję roczną:

  • Gwarantowane oszczędności
  • Nawet 33% oszczędności względem subskrypcji miesięcznej
Poznaj plany roczne
Grafika kalendarza przedstawiająca subskrypcje miesięczne

Subskrypcja miesięczna

Najlepsza elastyczność w krótkich okresach

Cechy działalności

  • Praca przy projektach sezonowych
  • Zatrudnianie tymczasowe
  • Potrzeba zarządzania przepływem pieniędzy
  • Bez długoterminowych zobowiązań

W takich przypadkach wybierz subskrypcję miesięczną:

  • Płatność co miesiąc
  • Swobodne dodawanie i usuwanie użytkowników
  • W razie potrzeby konwersja na roczną
Rozpocznij subskrypcję miesięczną
Grafika tokenów Flex obok grafiki wykresu użycia tokenów

Flex

Najlepsze rozwiązanie do użytku współdzielonego lub wielu produktów

Cechy działalności 

  • Korzystanie z wielu produktów firmy Autodesk
  • Potrzeba tylko sporadycznego dostępu 
  • Współpraca z wykonawcami 
  • Potrzeba wspólnego dostępu w zespole 

W takich przypadkach wybierz tokeny Flex: 

  • Przedpłata za użyte dni 
  • Dostęp do ponad 100 produktów firmy Autodesk 
  • Udostępnianie tokenów użytkownikom
Dowiedz się więcej na temat licencji Flex
Ikona laptopa z grafiką przedstawiającą wypróbowanie i konfigurację

Wypróbuj i eksploruj

Najlepsza na początek

Cechy działalności

  • Chęć sprawdzenia przed zakupem
  • Ocenianie produktów
  • Samodzielna nauka

W takich przypadkach wybierz te opcje:

  • Bezpłatne wersje testowe (dostęp do 30 dni)
  • Bezpłatna poziom interfejsu API dla programistów
Zacznij od bezpłatnego dostępu

Przedstawiamy ofertę Autodesk dla małych firm

Firma Autodesk wspiera małe organizacje, oferując środowiska, elastyczność i ceny, które są niezbędne do rozwoju i efektywnego konkurowania na rynku. Przeczytaj ogłoszenie na temat oferty Autodesk dla małych firm i zapoznaj się z nowym raportem Stan małych firm, aby dowiedzieć się, jak małe firmy kształtują przyszłość projektowania i produkcji.

 

Raport o stanie małych firm (angielski)

Zobacz, jak profesjonaliści korzystają z oprogramowania firmy Autodesk

Projektowanie miast modułowych

Firma RAD LAB przy użyciu programu Revit przekształca puste działki w tętniące życiem, ruchome, wspólne przestrzenie zbudowane z kontenerów transportowych.

Obejrzyj relację

Tworzenie inteligentnej pamięci masowej

Firmy GoBe i Sample Studio używały programu Fusion do projektowania, tworzenia prototypów i skalowania produktu — od pomysłu do produktu gotowego do sprzedaży detalicznej.

Obejrzyj relację

Zachęcanie do opowiadania historii

Po latach przemyśleń artysta 3D JL Mussi w końcu ożywił swój debiutancki film krótkometrażowy przy użyciu programu Flow Studio.

Przeczytaj artykuł

Projektowanie lżejszych części

Przekonaj się, jak firma Shute Dynamics używa projektowania generatywne w programie Fusion do tworzenia lżejszych i mocniejszych części samochodów wyścigowych na wyścig Pikes Peak.

Przeczytaj artykuł (angielski)

Nowe spojrzenie na opiekę zdrowotną

Firma EzeRx łączy inżynierię, sztuczną inteligencję i projektowanie zrównoważone, tworząc rozwiązania zdrowotne, które poprawiają opiekę i zmniejszają niekorzystny wpływ na środowisko.

Przeczytaj artykuł (angielski)

Obraz za zgodą firmy EzeRx

Digitalizacja projektów

Projektantka luksusowych torebek Wendy Stevens przywraca dynamikę swojej działalności przy użyciu oprogramowania AutoCAD LT po katastrofalnym pożarze.

Przeczytaj artykuł (angielski)

Obraz za zgodą Wendy Stevens.

Pierwsze kroki z profesjonalnymi narzędziami do codziennej pracy w biznesie

Programy AutoCAD LT i Revit LT zapewniają przystępny cenowo dostęp do podstawowych funkcji kreślenia 2D i modelowania 3D, oferując zespołom narzędzia potrzebne do codziennej pracy. Profesjonaliści łączą subskrypcje z tokenami Flex, aby uzyskiwać dostęp do zestawów zaawansowanych narzędzi 3D i BIM w programach AutoCAD oraz Revit zależnie od potrzeb w projektach.

OFERTA SPECJALNA

AutoCAD LT

Opłacalne oprogramowanie CAD 2D do kreślenia, rysowania i tworzenia dokumentacji

314 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

AutoCAD Web

Rysuj, opisuj i dodawaj dane terenowe do rysunków online za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Uzyskuj dostęp do plików DWG i edytuj je, a także szybko twórz projekty we współpracy z innymi użytkownikami programu AutoCAD.

56 zł*/miesiąc
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OFERTA SPECJALNA

Revit LT

Uproszczone narzędzie BIM 3D do tworzenia projektów architektonicznych 3D wraz z dokumentacją

326 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

Autodesk Flow Studio

Twórz zachwycające efekty wizualne za pomocą sztucznej inteligencji, nad którą masz pełną kontrolę. Przekształcaj materiał filmowy w sceny z efektem grafiki komputerowej, które możesz reżyserować, edytować i eksportować za pomocą opartych na sztucznej inteligencji narzędzi do przechwytywania ruchu, śledzenia kamery, animacji i tworzenia kompozycji.

 
Porównaj warianty
Szczegółowe informacje o produkcie

* zawiera szacunkowy podatek VAT

Inteligentne kreślenie dzięki sztucznej inteligencji w programie AutoCAD

Sztuczna inteligencja programu Autodesk pomaga przyspieszyć pracę, automatyzując powtarzające się zadania i zmniejszając liczbę ręcznych edycji. Szybko przekształcaj znaczniki w aktualizacje, inteligentnie umieszczaj bloki i czyść rysunki, wykonując mniej kliknięć. Poświęcaj mniej czasu na poprawki, a więcej na efektywną realizację projektów.

Szukasz dodatkowych funkcji zawartych w subskrypcji? Kup pakiet i oszczędzaj dzięki tym ofertom

Uzyskaj dostęp do wielu narzędzi zwiększających wydajność i poprawiających automatyzację, oszczędzając do 80% w porównaniu z pojedynczymi licencjami rocznymi dzięki ofertom pakietowym.

OFERTA SPECJALNA

AutoCAD Revit LT Suite

Kup programy Revit LT i AutoCAD LT w wyjątkowo korzystnym pakiecie

419 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

Architecture Engineering & Construction Collection

Wydajne narzędzia BIM i CAD dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w tym programy Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design i inne

2 196 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

Product Design & Manufacturing Collection

Pobierz w jednym pakiecie programy Inventor, AutoCAD, Fusion i wiele innych profesjonalnych narzędzi do rozwoju produktów i planowania wytwarzania

2 018 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

OFERTA SPECJALNA

Media & Entertainment Collection

Oprogramowanie 3D do animacji, modelowania, symulacji i renderingu przeznaczone do tworzenia gier oraz materiałów filmowych i telewizyjnych

1 661 zł*/miesiąc
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Szczegółowe informacje o produkcie

* zawiera szacunkowy podatek VAT

Pierwsze kroki z tymi zasobami

AutoCAD

  • Szybciej twórz dokładne rysunki 2D i modele 3D. Przewodnik Szybki start (angielski) pomaga zdobywać umiejętności i pracować bez zmartwień.
  • Obejrzyj webinarium (angielski), aby poznać pięć praktycznych wskazówek dotyczących programu AutoCAD, które pomagają pracować szybciej, unikać błędów i stabilnie rozwijać firmę.
  • Obejrzyj film (angielski), aby dowiedzieć się, jak narzędzia do czyszczenia w programie AutoCAD pomagają małym zespołom szybko znajdować i usuwać błędy w rysunkach.
  • Szukasz pomocy technicznej dotyczącej programu AutoCAD? Znajdź pomoc, odpowiedzi i zasoby (angielski).

AutoCAD LT

  • Dopiero zaczynasz używać programu AutoCAD LT, a może chcesz odświeżyć wiedzę? Przewodnik Szybki start (angielski) pomaga małym zespołom szybko zdobyć niezbędne umiejętności kreślarskie, które pozwalają tworzyć dokładne rysunki i utrzymywać produktywność od pierwszego dnia.
  • Szukasz pomocy technicznej dotyczącej programu AutoCAD LT? Znajdź pomoc, odpowiedzi i zasoby (angielski).

Revit

  • Dopiero zapoznajesz się z programem Revit, a może potrzebujesz odświeżenia wiedzy? Przewodnik Szybki start (angielski) pomaga zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie procesów BIM, dzięki czemu możesz bez obaw tworzyć oraz dokumentować projekty, a także współpracować nad nimi od pierwszego dnia.

  • Szybko zapoznaj się z programem Revit, ucząc się we własnym tempie. obejrzyj samouczki omawiające podstawowe procesy, narzędzia do modelowania, dokumentację i koordynację projektów.

  • Usprawnij codzienną pracę w programie Revit dzięki szkoleniom z zakresu niezbędnych umiejętności ukierunkowanym na narzędzia i techniki używane najczęściej przez architektów, inżynierów i zespoły projektowe.

  • Szukasz pomocy technicznej dotyczącej programu Revit? Znajdź pomoc, odpowiedzi i zasoby (angielski)

Revit LT

  • Uprość procesy robocze BIM, korzystając z tegoprzewodnika Szybkiego start (angielski), który ułatwia wydajne tworzenie dokładnych projektów budynków i ich dokumentacji.
  • Szybko zapoznaj się z programem Revit, ucząc się we własnym tempie. obejrzyj samouczki omawiające podstawowe procesy, narzędzia do modelowania, dokumentację i koordynację projektów.
  • Usprawnij codzienną pracę w programie Revit dzięki szkoleniom z zakresu niezbędnych umiejętności ukierunkowanym na narzędzia i techniki używane najczęściej przez architektów, inżynierów i zespoły projektowe.
  • Szukasz pomocy technicznej dotyczącej programu Revit? Znajdź pomoc, odpowiedzi i zasoby (angielski).

Fusion

  • Rozwijaj umiejętności w zakresie CAD, korzystając z podstawowych procesów roboczych programu Fusion zaprojektowanych z myślą o rozwijających się firmach. Przewodnik Szybki start (angielski) zawiera informacje o projektowaniu, modelowaniu, składaniu i przygotowywaniu produktów do produkcji, dzięki czemu można szybciej przejść od pomysłu do rzeczywistości.
  • Poznaj podstawowe narzędzia programu Fusion i procesy robocze w tej serii filmów w której pokazano, jak zaprojektować i wykonać kompletny zespół kołowrotka wędkarskiego.
  • Szukasz pomocy technicznej dotyczącej programu Fusion? Znajdź pomoc, odpowiedzi i zasoby (angielski).

Maya

Flow Studio

Poznaj bezpłatne rozwiązania, interfejsy API i inne zasoby

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Bezpłatne wersje testowe

Pobierz bezpłatną wersję testową, aby poznać wszystkie możliwości najnowszych wersji oprogramowania do projektowania 3D.

 

Rozpocznij okres próbny
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Dostęp edukacyjny

Dzięki bezpłatnemu dostępowi do oprogramowania firmy Autodesk studenci mogą przygotowywać się do przyszłej pracy.

Bezpłatne oprogramowanie dla uczniów i studentów (angielski)
interfejs api firmy autodesk

Interfejsy API firmy Autodesk

Zacznij bezpłatnie korzystać z interfejsów API w chmurze, aby dostosowywać procesy i tworzyć rozwiązania dopasowane do Twojej firmy.

Poznaj interfejsy API w chmurze

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj o narzędzie Autodesk Assistant!

Skontaktuj się ze specjalistą w lokalnych godzinach pracy, korzystając z narzędzia Assistant. Mogą obowiązywać ograniczenia i wyłączenia.

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Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

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Nawiązywanie kontaktów, nauka i rozwój dzięki społeczności Autodesk

Znajduj odpowiedzi, dziel się wiedzą, przekazuj opinie i nawiązuj kontakty z innymi użytkownikami za pośrednictwem zasobów społeczności. Podziel się opinią na temat programu Autodesk for Small Business pocztą elektroniczną pod adresem smallbusiness@autodesk.com.

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Często zadawane pytania

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcją AutoCAD LT?

Wyjdź poza sferę 2D tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Uzyskaj pełną wersję programu AutoCAD, gdy projekty wymagają więcej możliwości. Subskrypcja AutoCAD LT umożliwia codzienne kreślenie. Gdy projekt wymaga modelowania 3D lub użycia specjalistycznych zestawów narzędzi, takich jak Architecture, Mechanical lub Electrical, za pomocą tokenów Flex odblokuj pełny dostęp do programu AutoCAD na dany dzień. Nie trzeba niczego aktualizować ani kupować nowej subskrypcji AutoCAD. Płacisz za to, czego potrzebujesz. Uzyskaj dostęp do tego, czego potrzebujesz.

 

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT z tokenami Flex daje dostęp do programu AutoCAD. 

Cel procesu: korzystanie z funkcji 3D i zestawów narzędzi branżowych w poszczególnych projektach bez konieczności przechodzenia na wyższą subskrypcję.

Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i projektowe, które głównie pracują w 2D, ale czasami potrzebują wszystkich możliwości programu AutoCAD. 

 

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów. 
  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 250 tokenów na użytkownika rocznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).

 

Dodatkowe materiały

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcją AutoCAD LT lub Revit LT?

Realizuj projekty BIM bez dodatkowych obciążeń. Dostarczaj projekty gotowe do użycia w procesach BIM bez konieczności posiadania pełnej subskrypcji programu Revit. Tokeny Flex pozwalają korzystać z programu Revit, gdy projekt wymaga modeli budynków 3D, koordynacji lub wyników prac BIM. Zachowaj subskrypcję programu AutoCAD LT (lub Revit LT) na potrzeby codziennej pracy i sięgaj po program Revit tylko wtedy, gdy wymaga tego projekt.
 

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT lub AutoCAD Revit LT Suite z tokenami Flex daje dostęp do pełnej wersji programu Revit. 

Cel procesu: użycie wszystkich funkcji programu Revit związanych z modelowaniem BIM, koordynacją i materiałami przedstawianych do odbioru w wybranych projektach bez przyjmowania zobowiązania związanego z osobną subskrypcją.

Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i budowlane, które zajmują się zarówno tradycyjnym kreśleniem, jak i okazjonalnymi pracami BIM. 
 

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów. 
  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 200 tokenów na użytkownika rocznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).
 

Dodatkowe materiały

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcją AutoCAD, Fusion lub Product Design and Manufacturing Collection?

Poznaj w pełni możliwości projektowania elementów mechanicznych 3D, projekt po projekcie. Pracujesz w programie Fusion lub AutoCAD i potrzebujesz modelowania parametrycznego, zarządzania zespołami lub szczegółowego projektowania części? Użyj tokenów Flex, aby uzyskać dostęp do programu Inventor Professional podczas pracy nad projektami, które go wymagają, zaprzestając użytkowania po zakończeniu prac. Korzystaj z funkcji projektowania 3D elementów mechanicznych tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz.

 

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: Subskrypcja AutoCAD, Fusion lub Product Design and Manufacturing Collection połączona z tokenami Flex umożliwia korzystanie z programu Inventor Professional.

Cel procesu: Użycie pełnych możliwości projektowania 3D elementów mechanicznych i modelowania parametrycznego w wybranych projektach bez oddzielnej subskrypcji programu Inventor.

Kto na tym korzysta: Małe firmy produkcyjne i projektanci produktów, którzy używają głównie programu Fusion lub prostszych narzędzi, ale niekiedy potrzebują rozbudowanych funkcji programu Inventor.

 

Zalecana liczba tokenów:

  • Zacznij od 33 tokenów. 
  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 200 tokenów na użytkownika rocznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).

 

Dodatkowe materiały

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcją Fusion?

Zaawansowane narzędzia do realizacji projektów, które ich wymagają. Korzystasz już z programu Fusion? Tokeny Flex pozwalają używać rozszerzeń do zaawansowanych symulacji, renderowania w chmurze, projektowania generatywnego i zaawansowanych funkcji CAM. Uzyskaj moc potrzebną do określonych projektów bez konieczności trwałej zmiany subskrypcji.

 

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: Subskrypcja Fusion w połączeniu z tokenami Flex zapewnia dostęp do rozszerzeń programu Fusion na potrzeby renderowania.

Cel procesu: wykonuj zaawansowane symulacje, generuj fotorealistyczne renderingi i korzystaj ze specjalistycznych narzędzi do produkcji — tylko w wymagających tego projektach.

Kto na tym korzysta: projektanci produktów i mali producenci, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji przy wybranych projektach, ale nie na co dzień.

 

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów.
  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 33 tokenów na użytkownika rocznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).

 

Dodatkowe materiały

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcją Maya lub 3ds Max?

Więcej artystów. Więcej narzędzi. Bez długoterminowych zobowiązań. Skaluj swój zespół kreatywny w szczytach produkcyjnych, gdy zapotrzebowanie na produkcję ulega wahaniom. Tokeny Flex pozwalają zapewnić zespołowi dostęp do programów Maya, 3ds Max i innych narzędzi kreatywnych w okresach szczytowych. Zatrudniaj wolnych strzelców, przełączaj narzędzia lub korzystaj z modułu Arnold w celu renderowania, a po zakończeniu projektu zmniejszaj skalę.

 

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: połączenie subskrypcji Maya lub 3ds Max z tokenami Flex pozwala używać dodatkowych narzędzi związanych z mediami i rozrywką lub większego zakresu funkcji.

Cel procesu: zwiększać dostęp do narzędzi kreatywnych w szczytach produkcji i wycofywać go po ich zakończeniu — bez konieczności przydzielania dodatkowych stanowisk i podejmowania długoterminowych zobowiązań.

Kto na tym korzysta: studia, samodzielni przedsiębiorcy oraz małe zespoły zajmujące się mediami i rozrywką, które zarządzają zmiennymi wymaganiami projektowymi i napiętymi budżetami. 

 

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów.
  • W przypadku tych zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 275 tokenów na użytkownika rocznie w programie Maya i 100 tokenów na użytkownika rocznie w programie 3ds Max.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tokenów Flex z subskrypcjami, zapoznaj się z tym artykułem pomocy technicznej (angielski).

 

Dodatkowe materiały

Ile kosztują subskrypcje i przejście na nowy plan?

Wszystkie subskrypcje produktów obejmują oferowane korzyści i są dostępne w cenach lokalnych dla danego regionu. SCD przejścia na plan Business Success to około 200 USD za kwalifikujące się oferty.

Jak zakupić subskrypcję lub przejść na nowy plan?

Subskrypcję można kupić online za pośrednictwem przedstawiciela firmy Autodesk lub partnera firmy Autodesk.

Jak połączyć tokeny Flex z subskrypcjami oprogramowania Autodesk?

Istnieje pięć typowych procesów, w przypadku których firma Autodesk zaleca indywidualnym specjalistom i zespołom połączenie tokenów Flex z subskrypcjami oprogramowania, gdyż zwiększa to wydajność oraz wartość projektów. 

 

Przypadek użycia 1: dostęp do pełnej wersji programu AutoCAD w wymagających projektach

Wykraczaj poza sferę 2D tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Subskrypcja AutoCAD LT umożliwia codzienne kreślenie. Gdy projekt wymaga modelowania 3D lub użycia specjalistycznych zestawów narzędzi, takich jak Architecture, Mechanical lub Electrical, za pomocą tokenów Flex odblokuj pełny dostęp do programu AutoCAD na dany dzień. Nie trzeba niczego aktualizować ani kupować nowej subskrypcji AutoCAD. Płacisz za to, czego potrzebujesz. Uzyskaj dostęp do tego, czego potrzebujesz.

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT z tokenami Flex daje dostęp do programu AutoCAD. 

Cel procesu: korzystanie z funkcji 3D i zestawów narzędzi branżowych w poszczególnych projektach bez konieczności przechodzenia na wyższą subskrypcję.

Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i projektowe, które głównie pracują w 2D, ale czasami potrzebują wszystkich możliwości programu AutoCAD.

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów. 

  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 250 tokenów na użytkownika rocznie.

 

Przypadek użycia 2: dostarczanie projektów gotowych do użycia w procesach BIM bez konieczności posiadania pełnej subskrypcji programu Revit

Realizuj projekty BIM bez ponoszenia kosztów ogólnych. Tokeny Flex pozwalają korzystać z programu Revit, gdy projekt wymaga modeli budynków 3D, koordynacji lub wyników prac BIM. Zachowaj subskrypcję programu AutoCAD LT (lub Revit LT) na potrzeby codziennej pracy i sięgaj po program Revit tylko wtedy, gdy wymaga tego projekt.

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: subskrypcja AutoCAD LT lub AutoCAD Revit LT Suite z tokenami Flex daje dostęp do pełnej wersji programu Revit.

Cel procesu: użycie wszystkich funkcji programu Revit związanych z modelowaniem BIM, koordynacją i materiałami przedstawianych do odbioru w wybranych projektach bez przyjmowania zobowiązania związanego z osobną subskrypcją. 

Kto na tym korzysta: małe firmy architektoniczne, inżynieryjne i budowlane, które zajmują się zarówno tradycyjnym kreśleniem, jak i okazjonalnymi pracami BIM.

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów.

  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 200 tokenów na użytkownika rocznie. 

 

Przypadek użycia 3: możliwość projektowania elementów mechanicznych 3D, gdy jest to potrzebne

Poznaj w pełni możliwości projektowania elementów mechanicznych 3D, projekt po projekcie. Pracujesz w programie Fusion lub AutoCAD i potrzebujesz modelowania parametrycznego, zarządzania zespołami lub szczegółowego projektowania części? Użyj tokenów Flex, aby uzyskać dostęp do programu Inventor Professional podczas pracy nad projektami, które go wymagają, zaprzestając użytkowania po zakończeniu prac.

Połączenie subskrypcji oprogramowania z tokenami Flex: subskrypcja AutoCAD, Fusion lub Product Design and Manufacturing Collection w połączeniu z tokenami Flex uprawnia do korzystania z programu Inventor Professional.

Cel procesu: użycie pełnych możliwości projektowania elementów mechanicznych 3D i modelowania parametrycznego w wybranych projektach bez oddzielnej subskrypcji programu Inventor. 

Kto na tym korzysta: małe firmy produkcyjne i projektanci produktów, którzy używają głównie programu Fusion lub prostszych narzędzi, ale niekiedy potrzebują rozbudowanych funkcji programu Inventor.

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów.

  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 200 tokenów na użytkownika rocznie. 

 

Przypadek użycia 4: przejście na wyższy poziom dzięki zaawansowanym funkcjom symulacji, renderowania i CAM

Zaawansowane narzędzia do realizacji projektów, które ich wymagają. Korzystasz już z programu Fusion? Tokeny Flex pozwalają używać rozszerzeń do symulacji, renderowania w chmurze, projektowania generatywnego i zaawansowanych funkcji CAM. Uzyskaj moc potrzebną do określonych projektów bez konieczności trwałej zmiany subskrypcji.

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: Subskrypcja Fusion w połączeniu z tokenami Flex zapewnia dostęp do rozszerzeń programu Fusion na potrzeby renderowania.

Cel procesu: wykonuj zaawansowane symulacje, generuj fotorealistyczne renderingi i korzystaj ze specjalistycznych narzędzi do produkcji — tylko w wymagających tego projektach. 

Kto na tym korzysta: projektanci produktów i mali producenci, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji przy wybranych projektach, ale nie na co dzień.

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów.

  • W przypadku takich zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 33 tokenów na użytkownika rocznie. 

 

Przypadek 5: skalowanie zespołu kreatywnego w szczytowym okresie produkcji

Więcej artystów. Więcej narzędzi. Bez długoterminowych zobowiązań. Zapotrzebowanie na produkcję ulega wahaniom. Tokeny Flex pozwalają zapewnić zespołowi dostęp do programów Maya, 3ds Max i innych narzędzi kreatywnych w okresach szczytowych. Zatrudniaj wolnych strzelców, przełączaj narzędzia lub korzystaj z modułu Arnold w celu renderowania, a po zakończeniu projektu zmniejszaj skalę.

Kup tokeny

Połączenie subskrypcji oprogramowania i tokenów Flex: połączenie subskrypcji Maya lub 3ds Max z tokenami Flex pozwala używać dodatkowych narzędzi związanych z mediami i rozrywką lub większego zakresu funkcji. 

Cel procesu: zwiększać dostęp do narzędzi kreatywnych w szczytach produkcji i wycofywać go po ich zakończeniu — bez konieczności przydzielania dodatkowych stanowisk i podejmowania długoterminowych zobowiązań.

Kto na tym korzysta: studia, samodzielni przedsiębiorcy oraz małe zespoły zajmujące się mediami i rozrywką, które zarządzają zmiennymi wymaganiami projektowymi i napiętymi budżetami.

Zalecana liczba tokenów: 

  • Zacznij od 33 tokenów. 

  • W przypadku tych zastosowań profesjonaliści zwykle zużywają 275 tokenów na użytkownika rocznie w programie Maya i 100 tokenów na użytkownika rocznie w programie 3ds Max.

Dodatkowe materiały

Jak długo można korzystać z tokenów Flex i czy przechodzą one na kolejny okres?

Na użycie tokenów Flex masz rok od daty zakupu. Tokeny Flex działają w ramach modelu przedpłaty, dlatego nie przechodzą on na kolejne okresy. Można je natomiast dokupić w dowolnym momencie. Firma Autodesk powiadomi Cię, gdy saldo tokenów będzie na wyczerpaniu.

W jaki sposób jest pobierana opłata za korzystanie z produktu Flex?

Produkty i usługi płatne za dzień
Gdy użytkownik otworzy produkt firmy Autodesk objęty licencją Flex i zaloguje się w nim, co 24 godziny będzie pobierana dzienna opłata za ten produkt. Użytkownicy nie będą płacić za korzystanie z wielu wersji produktu ani za jego ponowne otwieranie w ciągu 24 godzin.

 

Załóżmy na przykład, że Patrycja otwiera program AutoCAD i pracuje w nim w poniedziałek od 8:00 do 17:00. Od jej zespołu jest pobierana opłata w wysokości 7 tokenów. We wtorek otwiera program AutoCAD o 7:00 i pracuje do 17:00. O godzinie 8:00 od jej zespołu jest pobierana kolejna opłata w wysokości 7 tokenów. Zamyka program AutoCAD o godz. 17:00 i nie otwiera go ponownie do końca tygodnia. Opłata zostanie naliczona tylko za dwa dni użytkowania.

 

Produkty i usługi płatne za wynik
Użytkownicy będą płacić zmienną stawkę zależnie od typu wyniku (np. renderowanie obrazu w programie Revit).

 

Wyświetl stawki za poszczególne produkty i usługi dostępne na licencji Flex.

Czy w zespole można używać zarówno licencji Flex, jak i subskrypcji?

Tak, administratorzy mogą zarządzać użytkownikami korzystającymi z połączenia subskrypcji z tokenami Flex.

 

Gdy użytkownik jest przypisany zarówno do subskrypcji, jak i do tokenów Flex, pierwszeństwo będzie miała subskrypcja. Jeśli na przykład Patrycja ma przypisaną licencję Flex i subskrypcję programu AutoCAD, to z programu AutoCAD będzie korzystała w ramach subskrypcji i nie będą od niej pobierane żadne tokeny. Jeśli otworzy program Revit bez subskrypcji, będzie zużywać tokeny.

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