Architektura, inżynieria
i budownictwo
i budownictwo
Zintegrowane narzędzia do modelowania informacji o budynku (BIM), w tym Revit, AutoCAD i Civil 3D
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Projektowanie
i wytwarzanie produktów
i wytwarzanie produktów
Profesjonalne narzędzia CAD/CAM oparte na programach Inventor i AutoCAD
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Media
i rozrywka
i rozrywka
Narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych, w tym 3ds Max i Maya
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