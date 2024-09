Det finnes mange gratis CAD-programvarealternativer, som dekker en rekke designbehov. Autodesks tilbud inkluderer Fusion 360 for 3D-design og Tinkercad for enklere prosjekter. FreeCAD er en parametrisk modelleringsteknikk med åpen kildekode; Blender serverer både 3D-modellering og animasjonsbehov; og LibreCAD er spesialisert for 2D tekniske tegninger. OpenSCAD vedtar en skripttilnærming til design mens OnShapes gratis plan er skybasert. SolveSpace fokuserer på parametrisk mekanisk design i 3D, og DraftSight tilbyr 2D-tegneegenskaper. I tillegg tilbyr ScorchCAD et brukervennlig nettleserbasert alternativ. Disse gratis verktøyene gir elever, hobbytegnere og andre muligheten til å engasjere seg i designprosjekter uten økonomiske begrensninger.