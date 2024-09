De technologie biedt vele voordelen ten opzichte van traditionele productiemethoden, zoals flexibiliteit, snelheid en kostenbeperking. Aangezien additieve productie per definitie een additieve methode is, is er hierbij sprake van significant minder verspilling. Poeder dat in de machine is achtergebleven, kan opnieuw worden gebruikt voor een volgend project, wat betekend dat er in principe niets hoeft te worden weggegooid. Conventionele methodes zijn juist subtractief (materiaal wordt verwijderd om tot het gewenste resultaat te komen), wat ertoe kan leiden dat 90% van het materiaal uiteindelijk niet wordt gebruikt en weggegooid. Verder kan er met additieve productie heel precies worden gewerkt, wat betekent dat de kwaliteit hoger is en de totale productietijd wordt beperkt. Ten slotte biedt deze manier van produceren ook meer flexibiliteit binnen het ontwerp, wat betekent dat er gedifferentieerder, en dus kosteneffectiever, kan worden gewerkt.