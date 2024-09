Fusion 360 is een uitstekende keus voor het maken van CAD-modellen voor 3D-printen. Hiermee kunt u niet alleen 'prismatische' modellen maken zoals tandwielen en beugels, maar ook meer 'organische' modellen met T-Splines, waaronder personages, planten en voertuigen. U kunt Fusion 360 gebruiken om uw objecten te maken en dan te bewerken voor 3D-printen. Importeer modellen uit andere software en breng wijzigingen aan, zoals het weghalen van kenmerken door kleine details of blends weg te halen. Fusion 360 kan bestanden exporteren in de OBJ- of STL-indeling die door de meeste 3D-printsoftware kan worden gelezen. Het programma kan ook rechtstreeks naar uw 3D-printer printen. Daarnaast kunt u met Fusion 360 zelfs mesh of STL-gegevens weghalen die zijn geïmporteerd van een laserscan of een andere bron. Voordat u print, kunt u het aantal oppervlakken vergroten of verkleinen, eigenschappen wegpoetsen, gaten opvullen, enz.