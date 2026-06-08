Características de Autodesk Fusion

Utiliza trayectorias de herramientas especializadas de 4 y 5 ejes para lograr un acabado de superficie superior. Los controles de eje de herramienta adicionales y la prevención automática de colisiones ayudan a lograr un movimiento de la máquina seguro, fluido y predecible. Para acceder a esta función, es necesario disponer de una suscripción a Autodesk Fusion y a Manufacturing Extension.