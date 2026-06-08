Características de Autodesk Fusion

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Una plataforma de modelado y diseño 3D
Diseña productos con un conjunto completo de herramientas de modelado. Garantiza la forma, el ajuste y la función de los productos con diversos métodos de análisis.
Trazado de bocetos
Crea y edita bocetos con restricciones y dimensiones para bocetos, y una potente suite de herramientas para bocetos.
Modelado directo
Edita o repara geometría importada desde formatos de archivo no nativos. Realiza cambios de diseño sin preocuparte por características basadas en el tiempo.
Modelado de superficies
Crea y edita superficies paramétricas complejas para reparar, parchear o diseñar geometría.
Modelado paramétrico
Crea características basadas en historial, como la extrusión, el giro, la solevación, el barrido, etc., que se actualizan con los cambios en el diseño.
Modelado de mallas
Edita y repara exploraciones o modelos de malla importados, incluidos archivos STL y OBJ.
Modelado con formas libres
Crea superficies complejas de subdivisión con T-splines y edítalas con gestos intuitivos de empujar y tirar.
Renderización
Crea imágenes fotorrealistas del modelo aprovechando la renderización local o en la nube.
Integración de diseño de circuitos impresos
Sincroniza los cambios bidireccionales de los diseños electrónicos de forma fluida con la interoperabilidad de Autodesk EAGLE.
Chapa de metal
Diseña componentes de piezas de chapa. Documenta patrones planos mediante dibujos 2D y DXF. Fabrica tus diseños con estrategias de corte para máquinas de chorro de agua, láser y plasma.
Ensamblajes
Ensamble diseños con un enfoque tradicional de abajo hacia arriba, del medio hacia afuera o de arriba hacia abajo, y analice el movimiento del ensamblaje.
Diseño para manufactura
Autodesk Fusion facilita la programación de máquinas CNC. Usa controles simplificados para desbaste de alta eficiencia, limpieza adaptativa y orientación de la herramienta. Diseño para fresado 2D de hasta 5 ejes. Simplifica las operaciones de sondeo, torneado, fresado-torneado y perfilado con un potente motor de postes.
Mecanizado 2D y 2.5D
Configura rápidamente trabajos y crea trayectorias de herramientas 2D y 2.5D para controlar enrutadores CNC, fresadoras, cortadoras por chorro de agua, cortadoras láser y mucho más. El CAD integrado simplifica las revisiones de diseño, reduce los tiempos de programación y ayuda a evitar errores.
Mecanizado de 3 ejes
Accede a una gama de potentes estrategias de mecanizado de 3 ejes para crear rápidamente código NC de alta calidad para desbastar y terminar piezas 3D. Los flujos de trabajo intuitivos simplifican la programación de características individuales o piezas completas. Algunas de estas funciones requieren una suscripción a Autodesk Fusion y Manufacturing Extension.
Mecanizado posicional de varios ejes
Libera las capacidades de varios ejes de tu planta con el mecanizado 3+1 y 3+2 (posicional). Mecaniza piezas con menos configuraciones y utiliza herramientas de corte más cortas y rígidas para mejorar la precisión de las piezas y reducir los tiempos de ciclo. Algunas de estas funciones requieren una suscripción a Autodesk Fusion y Manufacturing Extension.
Fresado simultáneo de 4 y 5 ejes
Utiliza trayectorias de herramientas especializadas de 4 y 5 ejes para lograr un acabado de superficie superior. Los controles de eje de herramienta adicionales y la prevención automática de colisiones ayudan a lograr un movimiento de la máquina seguro, fluido y predecible. Para acceder a esta función, es necesario disponer de una suscripción a Autodesk Fusion y a Manufacturing Extension.
Torneado
Programa piezas torneadas en 2D con una suite de estrategias de torneado exclusivas. Comprueba las trayectorias de torneado con simulación de bloques para identificar errores o colisiones con el modelo, el bloque, las herramientas y el amarre.
Torno-fresa
Combina las operaciones de fresado y torneado para generar código CN que te ayude a producir piezas más complejas mediante hardware multitarea capaz de admitir ambos estilos de mecanizado.
Configurar sondeo e inspección de piezas
Usa sondas de contacto montadas en el husillo para monitorear y controlar el mecanizado de CNC. Ahorra tiempo y dinero midiendo el material de los bloques, actualizando las compensaciones de trabajo, supervisando la calidad, automatizando la configuración de piezas y mucho más. Algunas de estas funciones requieren una suscripción a Autodesk Fusion y Manufacturing Extension.
|Autodesk Fusion Manufacturing Extension
Compra acceso a Machining Extension para desbloquear las funciones de CAM avanzadas en Autodesk Fusion, incluido el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.
Electrónica integrada
Da vida a tus diseños con la automatización. Utiliza las funciones de diseño esquemático, diseño de circuitos impresos y enrutamiento integradas en Autodesk Fusion.
Captura de esquema
Ahorra tiempo valioso de diseño con un conjunto completo de herramientas para esquemas. Obtén acceso a miles de componentes. Interconecta circuitos y crea asignaciones de atributos personalizadas.
Diseño de circuitos impresos
El editor de circuitos impresos permite conectar las ideas en el menor tiempo posible. Incluso el diseño de placas densas es posible con un conjunto completo de herramientas de diseño de circuitos impresos.
Manufactura de circuitos impresos (CAM)
Genera archivos Gerber, de taladro y de ensamblaje con un solo clic.
Diseño para la manufactura/DRC
Mantente fiel a tus requisitos de manufactura con las reglas de diseño personalizables.
Unificación de MCAD-ECAD
Asegúrate de que el circuito impreso quepa siempre a la primera con el único software de MCAD a ECAD genuinamente unificado.
Administración de bibliotecas de componentes
Concéntrate en el diseño en lugar de crear piezas gracias al contenido listo para usar de la biblioteca de circuitos impresos y a los asistentes de componentes.
Simulación de SPICE
Garantiza la precisión y obtén los esquemas correctos a la primera con la simulación de SPICE totalmente funcional.
Refrigeración de los componentes electrónicos
Elimina el exceso de calor dentro de la carcasa para no dañar los componentes internos.
Gestión centralizada de datos
La gestión de datos es el centro del proceso de desarrollo unificado. Obtén un mayor control aprovechando los permisos de usuario administrados, el control de versiones y el almacenamiento en la nube.
Herramientas administrativas
Asigna permisos y otorga derechos a las partes interesadas dentro o fuera de tu organización con una colección de herramientas administrativas avanzadas.
Administración de usuarios
Incluye a las partes interesadas internas y externas en el proceso de desarrollo. Gestiona la forma en que los usuarios interactúan con los datos a través de la administración del proyecto.
Exportación de archivos
Exporta a una variedad de formatos de archivo estándar de la industria, lo que facilita el intercambio y la colaboración. Los tipos de archivo incluyen STEP, DWG, DXF, OBJ, STL, IGES y muchos más.
Control de versiones
Reduce los errores del ciclo de diseño y las ineficiencias del flujo de trabajo. Realiza un seguimiento de cada cambio y evita conflictos con la administración de versiones automatizada e integrada.
Almacenamiento en la nube
Accede a tus datos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Continúa trabajando cuando no estés conectado a Internet con el modo sin conexión.
AnyCAD
Elimina la necesidad de conversiones. Utiliza modelos y datos de cualquier herramienta directamente en el diseño de Autodesk Fusion.
|Autodesk Fusion Team Participant
Todas las funciones de gestión de datos se incluyen con cada suscripción de Autodesk Fusion o se pueden adquirir por separado. Agrega usuarios a tu entorno solo con fines de gestión de datos y colaboración.
Una plataforma para la colaboración
Elimina los silos del proceso de diseño tradicional y utiliza un entorno de colaboración moderno, independientemente de tu función. Conéctate con tus equipos y partes interesadas externas, comunícate en tiempo real y centraliza la actividad del proyecto.
Administración de usuarios
Incluye a las partes interesadas internas y externas en el proceso de desarrollo. Gestiona la forma en que los usuarios interactúan con los datos a través de la administración del proyecto.
Uso compartido global
Conecta equipos de diversos departamentos y ubicaciones, tanto interna como externamente, mediante una única plataforma.
Comentarios y marcas de revisión
Captura y comparte comentarios desde cualquier dispositivo directamente en el diseño mediante comentarios y marcas de revisión.
Acceso ilimitado
Accede a tus datos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Continúa trabajando cuando no estés conectado a Internet con el modo sin conexión.
Uso compartido público/privado de diseños
Comparte vínculos para obtener una vista preliminar en un navegador web, de modo que terceros puedan interactuar con un modelo 3D aunque no tengan acceso a un programa de modelado.
|Autodesk Fusion Team Participant
Todas las funciones de gestión de datos se incluyen con cada suscripción de Autodesk Fusion o se pueden adquirir por separado. Agrega usuarios a tu entorno solo con fines de gestión de datos y colaboración.
Manufactura por adición en 3D
Crea rápidamente prototipos físicos para validarlos antes de fabricarlos y genera piezas impresas en 3D mediante la manufactura por adición en Autodesk Fusion. Conéctate a una biblioteca de máquinas de impresión 3D, incluidas Ultimaker, EOS y Renishaw.
Fabricación con filamento fundido
Fabrica piezas mediante FFF con un enfoque impecable desde el diseño hasta la preparación de la impresión. Reduce el tiempo de impresión 3D. Ahorra costos de material con las opciones de patrón de relleno y la orientación automática de las piezas. Simula cortes en un rango de máquinas de manufactura aditiva antes de imprimir.
Programación asociativa
Las trayectorias de herramientas se actualizan con cada cambio de diseño gracias a nuestras herramientas de manufactura totalmente integradas, lo que acelera y facilita el mecanizado de prototipos.
Manufactura de metal por adición
Utiliza la manufactura por adición para fabricar piezas metálicas con fusión por lecho de polvo. Reduce el desperdicio y los costos de materiales. Selecciona parámetros de impresión 3D, automatiza la orientación de las piezas y genera estructuras de soporte completamente asociativas.
Optimización del diseño generativo
Explora múltiples resultados listos para manufactura que cumplen con tus especificaciones de diseño para reducir el peso, mejorar el rendimiento y consolidar piezas mediante el diseño generativo.
Métodos y restricciones de manufactura
Genera diseños listos para la manufactura con tus requisitos, restricciones, materiales y opciones de manufactura.
Aprendizaje automático e inteligencia artificial
Revisa diseños generados en la nube en función de similitudes visuales, gráficos y filtros impulsados por el aprendizaje automático.
Resultados nativos y editables
Evita los largos procesos manuales de importación y exportación. Selecciona el resultado y comienza de inmediato a editarlo en el entorno de modelado.
Resolución en la nube
Resuelve varios resultados de diseño de manera simultánea y libera tu tiempo para centrarte en otras tareas.
Costos
Toma las decisiones correctas equilibrando el rendimiento y los costos en las etapas iniciales del proceso de diseño. Calcula el impacto de los requisitos de volumen de producción en los costos de manufactura en función de los resultados de diseño generados.
Simulación digital
Prueba tus diseños para asegurarte de que sobrevivirán a las condiciones del mundo real. Simula tus productos digitalmente para reducir el costo de la creación de prototipos mediante el uso de solucionadores totalmente validados.
Simulación en la nube
El uso de la simulación en la nube en Autodesk Fusion elimina la necesidad de hardware costoso. Configura varios estudios para obtener información sobre el análisis de elementos finitos a través de la exploración.
Amplitud del estudio
Prueba ocho criterios de falla diferentes, incluidos no lineal, evento y otros.
Simplificación
Reduce el tiempo de resolución o explora los cambios de diseño específicos del espacio de trabajo de simulación.
Comparación de resultados
El espacio de trabajo de comparación permite ver fácilmente los beneficios de los cambios de diseño en una sola vista. Compara hasta cuatro iteraciones diferentes lado a lado.
Tensión estática
Las simulaciones estáticas presentan los beneficios del análisis de elementos finitos. Determina los efectos de las cargas estáticas en piezas individuales o ensamblajes. Son fáciles de configurar y devuelven resultados rápidamente.
Frecuencia modal
Evita las consecuencias de la resonancia no deseada. Utiliza los análisis de elementos finitos y simulaciones de frecuencia modal para mejorar los diseños. La simulación de frecuencia modal es una de las ocho simulaciones diferentes disponibles con Autodesk Fusion.
Térmica y esfuerzo térmico
El análisis térmico en Autodesk Fusion es crucial. Determina las distribuciones de temperatura y el flujo de calor de los diseños. Utiliza la conducción, la convección y la radiación para mejorar la gestión térmica con los cambios de diseño.
Pandeo
Predice los modos de falla inesperados para elementos delgados bajo compresión mediante la simulación.
Tensión no lineal
Analiza las deformaciones permanentes y los materiales no lineales del diseño.
Simulación de eventos
Prueba los diseños con varios escenarios de impacto. Agrega dependencias de tiempo, efectos de inercia, velocidades, aceleraciones, amortiguación y masa a los cálculos.
Optimización de formas
Elimina el volumen innecesario de un diseño existente. Optimiza el diseño para obtener un peso ligero o maximizar la rigidez. Si usas los resultados de malla 3D como guía, podrás perfeccionar el diseño.
Documenta los diseños
Documenta los diseños en Autodesk Fusion con dibujos 2D, renderizaciones y animaciones de varios pasos. Incluye dimensiones, notas, tolerancias y propiedades personalizadas.
Dibujos de manufactura 2D
Convierte los diseños 2D en dibujos detallados de piezas y ensamblajes. Documenta las especificaciones de manufactura con plantillas de dibujo y preferencias de anotación almacenadas.
Renderización
Inicia el marketing antes incluso de crear el primer prototipo. Para capturar detalles de diseño, arrastre y suelte apariencias realistas desde una base de datos extensa. Ajusta la distancia focal, la exposición y la profundidad de campo para crear enfoque.
Animación
Utiliza el espacio de trabajo de animación de Autodesk Fusion para crear videos que muestren los ensamblajes del diseño. Descompón automáticamente un ensamblaje o, para mayor precisión, cambia las vistas de cámara en modo manual. Exporta a MP4 para compartir con las partes interesadas.
Innova más rápido con las extensiones
Saca aún más partido a tu suscripción a Autodesk Fusion. Accede a nuestra tecnología de diseño y manufactura más avanzada con las extensiones de Autodesk Fusion. Las opciones flexibles y rentables te ayudan a acceder a las herramientas que tu empresa necesita hoy.
|Manufacturing Extension
Desbloquea las funciones de CAM avanzadas en Autodesk Fusion, incluido el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.
Simulation Extension
Mejora el rendimiento del producto en Autodesk Fusion con Simulation Extension. Crea mejores productos con una variedad de funciones de simulación. Comprueba la factibilidad de manufactura del moldeado estructural, térmico, explícito y por inyección. Revisa modelos y estudios CAD de simulación para comparar los cambios de diseño sin tener que exportar.
|Design Extension
Autodesk Fusion Design Extension es un conjunto de herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D. Permite un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos. Mejora el rendimiento del producto mediante la configuración inteligente de funciones. Aplica pautas a medida que preparas los diseños para la manufactura.
Signal Integrity Extension
Autodesk Fusion Signal Integrity Extension, con tecnología de Ansys, es una opción de costo que desbloquea capacidades adicionales de PCB/electrónica dentro de Autodesk Fusion, lo que te permite ejecutar análisis electromagnéticos en señales críticas dentro del circuito impreso.
Manage Extension
Simplifica los flujos de trabajo de ingeniería con Autodesk Fusion Manage Extension. Habilita pedidos de cambios, gestiona la autorización del producto, numera piezas automáticamente y administra listas de materiales.