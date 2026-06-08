Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Fusion ofrece un completo conjunto de herramientas de diseño que permiten pasar de la idea al prototipo y al modelo 3D fabricable, todo en una solución de desarrollo de productos.
El modelado paramétrico permite definir y modificar fácilmente los diseños cambiando los parámetros y las dimensiones. Tanto las técnicas de modelado de sólidos como las de superficie permiten crear modelos elaborados y realistas.
Colabora fácilmente con tu equipo, clientes y partes interesadas en cualquier momento y dispositivo. Reduce la cantidad de reelaboración del trabajo y los ciclos de retroalimentación necesarios para llevar los productos de calidad al mercado en menos tiempo.
- Stefan Larsson, fundador de Infinite Acoustics
– Tyler Berryman, ingeniero de diseño de productos, Brash
– Vincent Zhang, ingeniero de diseño industrial, EDGE Sound Research
Explora rápidamente tus ideas para descubrir los mejores conceptos en una etapa temprana del proceso de diseño con un conjunto completo de herramientas de modelado 3D flexibles.
Crea prototipos rápidamente para identificar y abordar problemas de diseño con antelación. Realiza diversos análisis de simulación para probar el rendimiento del producto.
Colabora en tiempo real y aprovecha al máximo herramientas como el modelado paramétrico, la simulación y los flujos de trabajo automatizados para agilizar el proceso de diseño.
Reduce las reelaboraciones del trabajo, los costos de producción, el desperdicio de materiales y los errores de manufactura con herramientas de diseño para manufactura.
Diseña a tu manera con un conjunto completo de herramientas de diseño 3D que incluyen modelado intuitivo de tipo paramétrico, de formas libres, directo y de superficies.
Crea imágenes fotorrealistas de alta calidad de los diseños para visualizar el producto final. Aplica apariencias de materiales realistas, incluidas texturas, acabados y colores, utilizando la completa biblioteca de materiales.
Valida y optimiza los diseños para diversos escenarios del mundo real. Identifica posibles problemas, mejora el rendimiento y reduce el desperdicio de materiales antes de pasar a la etapa de manufactura.
Explora múltiples resultados listos para manufactura que cumplen con tus especificaciones de diseño para reducir el peso, mejorar el rendimiento y consolidar piezas mediante el diseño generativo.
Te en cuenta el mecanizado, las herramientas y las restricciones de materiales cuando crees modelos 3D, y asegúrate de que los diseños sean prácticos y rentables de producir. Elimina la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones de software, lo que reduce los errores potenciales y ahorra tiempo.
Elimina los silos del proceso de diseño tradicional y utiliza un entorno de colaboración moderno. Conéctate con tus equipos y clientes, comunícate en tiempo real y centraliza la actividad del proyecto.
Convierte tus conceptos en modelos 3D 4 veces más rápido que con software de diseño industrial tradicional.
Crea renderizaciones fotorrealistas de tus diseños hasta un 75% más rápido para agilizar la aceptación de las partes interesadas.
Crea productos de alta calidad y acelera el tiempo de puesta en el mercado en un 60%.
Fuente: Reporte de información sobre el ciclo de vida
Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.
Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.
Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de las extensiones de diseño, simulación y administración para potenciar el proceso de diseño.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.
No te conformes con un enfoque aislado. Descubre cómo una plataforma de software integrada de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.
Esta guía destaca herramientas importantes que debes conocer, prácticas recomendadas y consejos para ponerte al día con el espacio de trabajo de diseño.
Descubre cómo Autodesk Fusion ofrece un entorno de desarrollo de productos unificado, optimizado y altamente colaborativo, desde el prototipo hasta el producto final.
Descubre cómo las herramientas de automatización del diseño, como el modelado paramétrico, el diseño generativo y el modelado automatizado de Autodesk Fusion, permiten que tu equipo crezca de forma más inteligente.
Explora las ventajas de DFM y descubre qué características de Autodesk Fusion respaldan el proceso.
Estas son 10 formas en las que Autodesk Fusion ayuda a diseñadores e ingenieros durante las fases de creación de prototipos y de fabricación del desarrollo de productos.
Descubre cómo las configuraciones son una herramienta muy valiosa que ofrece un enfoque sencillo para la optimización del diseño, la mitigación de riesgos y la rentabilidad.
Estos son algunos aspectos clave del diseño industrial:
Funcionalidad: los diseñadores industriales se centran en la funcionalidad de un producto y se aseguran de que cumpla con eficacia su finalidad prevista.
Estética: los diseñadores también se centran en el atractivo visual del producto, incluidos su forma, color y textura. El objetivo es hacer que el producto sea atractivo para los clientes potenciales.
Ergonomía: consiste en diseñar productos de forma que su uso resulte cómodo y eficiente. Implica comprender cómo el producto interactuará con el usuario y su entorno.
Viabilidad de manufactura: los diseñadores industriales deben considerar cómo se fabricará el producto. Esto incluye comprender los materiales a utilizar, el proceso de manufactura y las implicaciones en los costos.
Sustentabilidad: con la creciente conciencia sobre los problemas medioambientales, muchos diseñadores industriales ahora también consideran el impacto ambiental del producto durante su ciclo de vida. Esto incluye el uso de energía, los residuos producidos y la eliminación al final de su vida útil.
Experiencia del usuario: esto implica comprender y diseñar la experiencia completa de un usuario con el producto. Incluye la forma en que se utiliza el producto y la respuesta emocional del usuario ante él.
El software de diseño industrial hace referencia a un rango de herramientas de modelado 3D y CAD que utilizan los diseñadores industriales para crear, modificar, analizar y optimizar soluciones de diseño. Las herramientas de software como Autodesk Fusion ayudan a los diseñadores a visualizar, simular y renderizar diseños de productos antes de fabricarlos, lo que ahorra tiempo y recursos.
Sí, Autodesk Fusion no solo es una herramienta de modelado y diseño 3D, sino que integra el diseño asistido por computadora (CAD), la manufactura asistida por computadora (CAM) y la ingeniería asistida por computadora (CAE) en una única plataforma. Esto permite transiciones sin problemas entre el diseño, las pruebas y la manufactura.
Sí, Autodesk Fusion incluye funciones de simulación. Estas herramientas permiten a diseñadores e ingenieros probar y validar sus diseños en condiciones reales sin tener que crear prototipos físicos.
A continuación, se indican algunas de las principales funciones de simulación de Autodesk Fusion:
Tensión estática: permite simular los efectos de fuerzas, presiones y otras cargas sobre el diseño para ver cómo responderá y dónde podrían estar los puntos débiles.
Frecuencias modales: esta simulación ayuda a comprender las frecuencias de vibración naturales del diseño, lo cual es importante para evitar la resonancia y posibles fallas.
Esfuerzo térmico: esta simulación permite ver cómo los cambios de temperatura afectarán al diseño.
Pandeo estructural: esto ayuda a comprender cómo y cuándo el diseño podría pandearse bajo cargas compresivas.
Optimización de formas: esta herramienta utiliza el poder de la nube para ayudarte a encontrar el mejor diseño que cumpla con tus criterios, eliminando material donde no es necesario y agregándolo donde sí lo es.
Simulación de eventos: permite simular los movimientos físicos del diseño. Por ejemplo, simular la apertura y el cierre de una tapa o el movimiento de un brazo mecánico.
El software de modelado y diseño 3D desempeña un papel fundamental en diversas industrias. Estas son algunas de las razones por las que es importante:
Visualización: el software de diseño 3D permite a los diseñadores crear modelos realistas de objetos o estructuras que se pueden ver desde cualquier ángulo. Esto ayuda a comprender mejor el diseño, identificar posibles problemas y realizar mejoras.
Exactitud y precisión: estas herramientas proporcionan altos niveles de exactitud y precisión en el diseño, lo cual es crucial en campos como la ingeniería y la arquitectura.
Eficiencia: el software de diseño 3D puede acelerar significativamente el proceso de diseño. Los diseñadores pueden realizar cambios rápidamente en el modelo y ver los efectos de inmediato, lo que ahorra tiempo y recursos.
Simulación: muchas herramientas de diseño 3D incluyen funciones de simulación, lo que permite a los diseñadores probar el rendimiento de su diseño en condiciones reales. Esto puede ayudar a identificar y abordar posibles problemas antes de la etapa de producción.
Colaboración: muchas opciones de software de diseño 3D se basan en la nube, lo que permite que varios miembros del equipo trabajen en el mismo diseño simultáneamente, independientemente de su ubicación. Esto facilita una mejor colaboración y una finalización más rápida del proyecto.
Ahorro de costos: al permitir pruebas y validaciones exhaustivas antes de construir un prototipo físico, el software de diseño 3D puede ayudar a ahorrar los costos asociados con la creación de prototipos físicos y manufactura.
Aunque no existe una respuesta única para todos los casos, Autodesk Fusion es un software de modelado 3D basado en la nube que integra CAD, CAM, CAE y PCB en un solo paquete a un precio asequible.
El diseño de productos es un proceso de identificación de una oportunidad de mercado, la definición clara del problema, el desarrollo de una solución adecuada para ese problema y la validación de la solución con usuarios reales. Implica una combinación de comprensión de las necesidades del usuario, generación de ideas, construcción y prueba de prototipos, y creación del producto final con software de diseño industrial 3D.
Sí, Autodesk Fusion es una herramienta muy versátil que se utiliza para el diseño de productos. Permite a diseñadores e ingenieros explorar rápida y fácilmente diseños visuales y funcionales, crear renderizaciones y animaciones fotorrealistas, simular y probar cómo funcionará un diseño en condiciones reales, y convertir los diseños a instrucciones para máquinas CNC.
Sí, Autodesk Fusion es un software de diseño 3D industrial. Combina el diseño asistido por computadora (CAD), la ingeniería asistida por computadora (CAE) y la manufactura asistida por computadora (CAM) en una sola plataforma. Permite diseñar, probar y fabricar con una sola herramienta.