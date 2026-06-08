Autodesk Fusion ofrece un completo conjunto de herramientas de diseño que permiten pasar de la idea al prototipo y al modelo 3D fabricable, todo en una solución de desarrollo de productos.

El modelado paramétrico permite definir y modificar fácilmente los diseños cambiando los parámetros y las dimensiones. Tanto las técnicas de modelado de sólidos como las de superficie permiten crear modelos elaborados y realistas.

Colabora fácilmente con tu equipo, clientes y partes interesadas en cualquier momento y dispositivo. Reduce la cantidad de reelaboración del trabajo y los ciclos de retroalimentación necesarios para llevar los productos de calidad al mercado en menos tiempo.