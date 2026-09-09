Problemi di installazione

|Passaggio 1: verificare la compatibilità con Windows e con l'hardware
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1 Controllare la versione di Windows in uso.
2 Verificare che il prodotto sia compatibile con la versione di Windows in uso e soddisfi i requisiti hardware. Vedere Requisiti di sistema.
3 Se non è compatibile, installare una versione supportata del prodotto o eseguire l'aggiornamento ad una combinazione supportata.
|L'incompatibilità tra sistema operativo e hardware è una causa documentata di errore di installazione su Windows.
|Passaggio 2: installare gli aggiornamenti di Windows in sospeso e riavviare
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1 Aprire Impostazioni.
2 Passare a Windows Update.
3 Installare eventuali aggiornamenti in sospeso.
4 Riavviare il computer (alcuni aggiornamenti richiedono più riavvii).
5 Provare nuovamente ad eseguire il programma di installazione Autodesk.
|Gli aggiornamenti del sistema operativo in sospeso o i riavvii possono impedire l'avvio o il completamento del programma di installazione Autodesk.
|Passaggio 3: eseguire il programma di installazione come amministratore
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1 Individuare il file del programma di installazione (spesso setup.exe o un file eseguibile del programma di installazione creato da Autodesk).
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file.
3 Selezionare Esegui come amministratore.
4 Approvare il messaggio di richiesta Controllo dell'account utente.
5 Riprovare ad eseguire l'installazione.
|Se le autorizzazioni sono insufficienti, il programma di installazione potrebbe non avviarsi o non riuscire a scrivere i file richiesti.
|Passaggio 4: disabilitare temporaneamente gli antivirus/gli strumenti di sicurezza
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1. Disattivare temporaneamente la protezione antivirus (o, se necessario, chiedere al reparto IT di farlo).
2 Eseguire nuovamente il programma di installazione Autodesk.
3 Riattivare l'antivirus al termine dell'installazione.
|I software di sicurezza possono bloccare i processi di installazione o mettere in quarantena i componenti del programma di installazione durante questa fase.
|Passaggio 5: scegliere il metodo di download (Installa, Download, Download diretto, Installazione personalizzata)
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1 Accedere ad Autodesk Account e aprire l'area Prodotti e servizi.
2 Scegliere un metodo di download diverso per lo stesso prodotto (ad esempio, utilizzare Download anziché Installa o Download diretto, se disponibile). Vedere Installazione del prodotto.
3 Scaricare nuovamente il programma di installazione e riprovare.
|I diversi metodi di download sono pensati per diversi casi d'uso (singolo dispositivo, offline o tempistiche flessibili) e cambiare metodo può aiutare a risolvere eventuali problemi relativi al download/alla creazione del programma di installazione.
|Passaggio 6: cancellare i file di installazione temporanei (correzione comune per i pacchetti danneggiati)
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1 Eliminare il contenuto di: C:\Autodesk\WI.
2 Cancellare la cartella temporanea dell'utente: C:\Utenti\\AppData\Local\Temp.
3 Svuotare la cartella della cache ODIS: C:\Utenti\\AppData\Local\Autodesk\ODIS.
4 Se non si riesce a vedere "AppData", abilitare le cartelle e i file nascosti, quindi riprovare.
5 Provare nuovamente il programma di installazione.
|I dati del programma di installazione memorizzati nella cache o scaricati solo parzialmente potrebbero risultare danneggiati, impedendo la visualizzazione dell'interfaccia utente del programma stesso o il completamento dell'installazione.
|Passaggio 7: reinstallare il componente del programma di installazione Autodesk (ODIS/AdODIS)
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Ciò riguarda solo i prodotti che prevedono la nuova esperienza di installazione (in genere versione 2022 e successive). Passaggi:
1 Accedere: C:\Programmi\Autodesk\AdODIS\V1.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su RemoveODIS.exe e scegliere Esegui come amministratore.
3 Dopo la rimozione, scaricare la versione più recente di AdODIS-installer.exe (programma di installazione ODIS) ed eseguirla come amministratore.
4 Riavviare il computer.
5 Riprovare ad installare il prodotto Autodesk.
|On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) gestisce l'installazione dei prodotti più recenti. Se è obsoleto o danneggiato, il programma di installazione potrebbe non avviarsi o generare un errore durante l'installazione.
|Passaggio 8: rimuovere le voci del Registro di sistema "Debugger" bloccate (il programma di installazione non viene eseguito/si chiude immediatamente)
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1 Premere il tasto Windows + R, digitare regedit ed eseguire come amministratore.
2 Individuare: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options.
3 Cercare i file eseguibili correlati ad Autodesk/ODIS (ad esempio: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Se viene visualizzato il valore "Debugger" con lo stato "Blocked", eliminare il valore "Debugger".
5 Ripetere l'operazione per altri file eseguibili correlati ad ODIS elencati nel percorso di installazione di ODIS.
6 Riavviare il computer e riprovare l'installazione.
|Le voci bloccate del debugger possono impedire l'avvio dei programmi di installazione e dei servizi di installazione.
|Passaggio 9: verificare le restrizioni di rete/proxy e gli URL richiesti
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1 Se si utilizza un firewall VPN/proxy/aziendale, provare temporaneamente a disattivare la rete VPN, se possibile.
2 Assicurarsi che gli URL/i protocolli Autodesk richiesti siano consentiti (rivolgersi al reparto IT, se necessario).
3 Riprovare l'installazione dopo aver verificato l'accesso alla rete.
|Le restrizioni di rete possono bloccare i componenti e i servizi del programma di installazione necessari per scaricare, verificare o completare l'installazione.
|Passaggio 10: liberare spazio su disco
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1 Assicurarsi di disporre di spazio libero su disco sufficiente per: la cartella di estrazione del programma di installazione, i file temporanei e l'installazione del prodotto finale.
2 Riprovare l'installazione.
|Lo spazio su disco insufficiente è una causa diretta degli errori di installazione.
|Passaggio 11: eseguire una disinstallazione pulita del software, quindi reinstallarlo (Windows)
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1 Eseguire una disinstallazione pulita del software Autodesk. Vedere Come eseguire una disinstallazione pulita dei prodotti Autodesk in Windows.
2 Riavviare il sistema.
3 Scaricare nuovamente il programma di installazione da Autodesk Account.
4 Reinstallarlo.
|Una disinstallazione standard può lasciare file residui di un'installazione precedente che impediscono l'esecuzione di nuove installazioni. Autodesk sottolinea in particolare che, quando tali file residui non possono essere rimossi tramite la normale procedura di disinstallazione o lo strumento di risoluzione dei problemi di Microsoft, potrebbe essere necessaria una disinstallazione completa prima di procedere alla reinstallazione.
|Passaggio 12: se l'installazione continua a non riuscire, provare a creare un nuovo profilo di amministratore locale di Windows
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1 Creare un nuovo account di Windows amministratore locale.
2 Accedere a tale account.
3 Scaricare nuovamente il programma di installazione (nuovo download).
4 Ripetere l'installazione.
|Un profilo di Windows danneggiato o con restrizioni può impedire ai programmi di installazione di creare cartelle, salvare file o avviare correttamente l'interfaccia utente.