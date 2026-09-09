Problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione nei prodotti Autodesk

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione quando si lavora con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma o altri workflow connessi al cloud. Questi problemi sono spesso correlati alle autorizzazioni, alla connettività di rete, alla configurazione del progetto o al funzionamento della sincronizzazione tra il sistema locale e il cloud.

In molti casi, il problema non è causato da un unico fattore, ma da una combinazione di fattori, quali mancanza di autorizzazioni di accesso, operazioni su file di grandi dimensioni, latenza di rete o componenti di sincronizzazione obsoleti.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi di accesso al cloud e di sincronizzazione. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato all'account, all'accesso al progetto, al processo di sincronizzazione o alla configurazione di sistema.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.