Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Problemi relativi all'attivazione della licenza o al limite dei dispositivi

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi all'attivazione della licenza o al limite dei dispositivi per vari motivi. Questi problemi sono spesso legati alla configurazione dell'account, ai limiti di utilizzo dei dispositivi, alla connettività di rete o ai componenti relativi alle licenze presenti sul sistema. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali accesso a più dispositivi, servizi di gestione delle licenze obsoleti o accesso limitato ai server Autodesk.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi relativi all'attivazione delle licenze e al limite dei dispositivi. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato all'account, all'utilizzo del dispositivo o alla configurazione di sistema.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il sistema

1 Riavviare il computer.

2 Riaprire il prodotto Autodesk.

 Cancella le sessioni di gestione delle licenze memorizzate nella cache e ripristina i servizi.
Passaggio 2: disconnettersi e accedere di nuovo

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Fare clic sull'icona del profilo o dell'utente.

3 Selezionare Esci.

4 Chiudere e riaprire il prodotto. Accedere di nuovo.

 L'aggiornamento della sessione risolve i problemi temporanei di autenticazione.
Passaggio 3: controllare il limite dei dispositivi

1 Chiudere i prodotti Autodesk su tutti gli altri dispositivi.

2 Assicurarsi che non siano in esecuzione in background.

3 Avviare nuovamente il prodotto sul dispositivo corrente.

 È consentita una sola sessione attiva alla volta. L'accesso ad un altro account può causare errori relativi al limite dei dispositivi.
Passaggio 4: verificare l'assegnazione delle licenze

1 Visitare il sito https://manage.autodesk.com.

2 Accedere ad Autodesk Account.

3 Passare a Prodotti e servizi.

4 Verificare che il prodotto sia assegnato all'account.

 Una licenza mancante o scaduta impedirà l'attivazione.
Passaggio 5: verificare Autodesk Desktop Licensing Service

1 Premere Windows + R.

2 Digitare services.msc.

3 Premere INVIO.

4 Individuare Autodesk Desktop Licensing Service.

5 Assicurarsi che:

- Stato sia impostato su In esecuzione.

-Tipo di avvio sia impostato su Automatico.

6 In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Avvia.

 Questo servizio è richiesto per la convalida della licenza. Se non è in esecuzione, l'attivazione non riuscirà.
Passaggio 6: verificare che Autodesk Desktop Licensing Service sia aggiornato

1 Scaricare e installare la versione più recente o Autodesk Desktop Licensing Service.

 I componenti di licenza non aggiornati possono causare errori di attivazione.
Passaggio 7: assicurarsi che i componenti di accesso siano aggiornati

1 Aggiornare i componenti di accesso.

- Versioni dei prodotti Autodesk 2024 e successive

 

Scaricare e installare la versione più recente o Autodesk Identity Manager.

 

- Versioni dei prodotti Autodesk 2020-2023

 

Scaricare e installare la versione più recente o il componente Autodesk Single Sign-On.

 Questi componenti gestiscono l'autenticazione. Le versioni obsolete possono impedire l'accesso o l'attivazione.
Passaggio 8: controllare la rete e gli URL Autodesk richiesti

1 Assicurarsi di accedere agli URL richiesti necessari per il corretto funzionamento delle licenze Autodesk.

2 Disabilitare temporaneamente la VPN o il firewall.

3 Riprovare ad accedere.

4 Se si utilizza una rete aziendale, contattare il reparto IT.

 L'accesso di rete bloccato ai server Autodesk impedirà la convalida della licenza.
Passaggio 9: chiudere i processi Autodesk in background

1 Premere CTRL + MAIUSC + ESC.

2 Aprire Gestione attività.

3 Terminare eventuali processi correlati ad Autodesk.

4 Riavviare il prodotto.

 I processi bloccati possono impedire l'aggiornamento della licenza.
Passaggio 10: aggiornare il prodotto Autodesk

1 Aprire il menu Start di Windows.

2 Cercare e aprire Autodesk Access.

3 Nella sezione Aggiornamenti, esaminare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

4 Fare clic su Aggiorna accanto a ciascun prodotto che si desidera aggiornare.

5 Attendere il completamento dell'installazione.

6 Riavviare il prodotto Autodesk.

Autodesk Access è un'applicazione desktop progettata per installare gli aggiornamenti in modo semplice e rapido direttamente dal sistema, senza doverli scaricare manualmente.

 

Nota È possibile accedere agli aggiornamenti tramite Autodesk Access o scaricandoli da Autodesk Account. Per informazioni più dettagliate, vedere Aggiornamento del software.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: riavviare il Mac

Fare clic sul menu Apple.

Selezionare Riavvia.

Riaprire il prodotto.

 Cancella le sessioni memorizzate nella cache e aggiorna i processi di sistema.
Passaggio 2: disconnettersi e accedere di nuovo

Aprire il prodotto Autodesk.

Fare clic sull'icona del profilo o dell'utente.

Selezionare Esci.

Chiudere e riaprire il prodotto.

Accedere di nuovo.

 Risolve i problemi di sessione e di autenticazione.
Passaggio 3: controllare il limite dei dispositivi

Chiudere i prodotti Autodesk su tutti gli altri dispositivi.

Assicurarsi che non siano in esecuzione in background.

Avviare nuovamente il prodotto sul dispositivo corrente.

 È consentita una sola sessione attiva alla volta. L'accesso ad un altro account può causare errori relativi al limite dei dispositivi.
Passaggio 4: verificare l'assegnazione delle licenze

Visitare il sito https://manage.autodesk.com.

Accedere ad Autodesk Account.

Passare a Prodotti e servizi.

Verificare che il prodotto sia assegnato all'account.

 Una licenza mancante o scaduta impedirà l'attivazione.
Passaggio 5: assicurarsi che i componenti relativi alle licenze e di accesso siano aggiornati

Accedere al sito https://manage.autodesk.com.

Installare tutti gli aggiornamenti disponibili per i prodotti Autodesk installati.

Riavviare il prodotto.

 I componenti di gestione delle licenze e di accesso sono forniti in bundle con il prodotto in macOS.
Passaggio 6: controllare la rete e gli URL Autodesk richiesti

Assicurarsi di accedere agli URL richiesti necessari per il corretto funzionamento delle licenze Autodesk.

Disabilitare temporaneamente la VPN o il firewall.

Riprovare ad accedere.

Se si utilizza una rete aziendale, contattare il reparto IT.

 L'accesso di rete bloccato ai server Autodesk impedirà la convalida della licenza.
Passaggio 7: chiudere le applicazioni in background

Premere Comando + Opzione + ESC.

Forzare la chiusura delle app Autodesk.

Riavviare il prodotto.

 I processi in background possono bloccare l'aggiornamento delle licenze.

Domande frequenti

Perché viene visualizzato il messaggio di errore "Limite di dispositivi raggiunto"?

In genere, ciò significa che il prodotto è già in esecuzione su un altro dispositivo. Chiudere la finestra su altri dispositivi e riprovare.

 

Come è possibile risolvere i problemi relativi al limite dei dispositivi?

  • Disconnettersi da altri dispositivi.

  • Chiudere tutte le sessioni attive.

  • Accedere di nuovo.

Perché non è possibile attivare la licenza?

Le cause più comuni includono:

  • Nessuna licenza assegnata all'account

  • Abbonamento scaduto

  • Servizio di gestione delle licenze non in esecuzione (Windows)

  • Componenti relativi all'identità o alle licenze non aggiornati

  • Accesso alla rete bloccato.

Come è possibile verificare se si dispone di una licenza valida?

Accedere ad Autodesk Account e controllare l'area Prodotti e servizi.

È necessario l'accesso ad Internet per utilizzare i prodotti Autodesk?

Sì, nella maggior parte delle convalide online, una volta convalidata la licenza, il prodotto può funzionare offline per 30 giorni. Dopo un periodo offline di 30 giorni, è necessario l'accesso ad Internet per accedere nuovamente e convalidare la licenza.

La disconnessione o la risoluzione dei problemi delle licenze eliminerà il lavoro svolto?

No, questi passaggi riguardano solo le licenze e l'autenticazione, non i file.

Altre domande frequenti

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