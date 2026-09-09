Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Problemi relativi ai file e ai dati

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi ai file e ai dati a causa di danneggiamento, dimensioni dei file, posizione di archiviazione o interruzioni impreviste del sistema. Questi problemi possono influire sulla capacità di aprire, salvare o utilizzare correttamente i file.

 

In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali utilizzo di posizioni di rete, salvataggi incompleti o file eccessivamente grandi o complessi.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi più comuni relativi a file e dati. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato al file, all'ambiente di archiviazione o alla configurazione del sistema.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: provare con un file diverso

1 Aprire un file nuovo o di cui è stato verificato il corretto funzionamento.

2 Eseguire le operazioni di base.

 Consente di determinare se il problema è specifico del file.
Passaggio 2: salvare il file come nuova versione

1 Aprire il file.

2 Utilizzare Salva con nome.

3 Creare una nuova copia.

 Rimuove il danneggiamento nascosto.
Passaggio 3: lavorare da un'unità locale

1 Copiare il file in Desktop/Documenti.

2 Aprirlo in locale.

 L'archiviazione nel cloud o in rete può causare danneggiamenti o ritardi.
Passaggio 4: verificare la dimensione e la complessità del file

1 Rimuovere gli oggetti o i riferimenti inutilizzati.

2 Semplificare il file, se possibile.

 File complessi o di grandi dimensioni possono causare instabilità.
Passaggio 5: ripristinare o riparare il file

1 Utilizzare gli strumenti di ripristino incorporati (se disponibili).

2 Aprire i file di backup/salvataggio automatico.

 I file danneggiati potrebbero richiedere una riparazione per funzionare correttamente.
Passaggio 6: verificare le autorizzazioni per i file

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file.

2 Assicurarsi di avere accesso completo.

 I problemi relativi alle autorizzazioni possono bloccare il salvataggio o la modifica.
Passaggio 7: cancellare i file temporanei

1 Chiudere tutte le applicazioni.

2 Aprire Esplora file.

3 Individuare: C:\Utenti\\AppData\Local\Temp.

4 Selezionare ed eliminare il maggior numero possibile di file.

 I file temporanei possono accumularsi e consumare risorse di sistema, causando instabilità o rallentamento delle prestazioni.

Per Mac

(Stessa procedura di Windows)

  1. Provare con un altro file.

  2. Salvarlo come nuova versione.

  3. Lavorare in locale (non iCloud/rete).

  4. Semplificare il file.

  5. Aprire i backup.

  6. Verificare le autorizzazioni per i file.

  7. Riavviare il sistema.

Vale lo stesso ragionamento (Mac gestisce lo spazio di archiviazione in modo diverso, ma le cause sono le stesse).

Domande frequenti

Perché il file non si apre?

Ciò è in genere causato da:

  • Danneggiamento di file

  • Versione di file non supportata

  • Autorizzazioni mancanti

  • File memorizzato in una posizione non supportata o non disponibile.

Provare ad aprire un backup o ad eseguire il file su un altro computer per verificarlo.

Perché il file causa l'arresto anomalo del prodotto?

Ciò è in genere dovuto a:

  • Dati danneggiati all'interno del file

  • Struttura di file complessa o di grandi dimensioni

  • Riferimenti interrotti o file collegati

Se altri file funzionano normalmente, il problema è molto probabilmente legato a quel file specifico.

Perché il file impiega molto tempo ad aprirsi o a funzionare?

Le cause più comuni includono:

  • File di grandi dimensioni o elevata complessità

  • Troppi oggetti, layer o riferimenti

  • Lavoro da una rete o da una posizione cloud.

Spostare il file su un'unità locale e semplificarlo spesso migliora le prestazioni.

Perché continuano a perdersi le modifiche effettuate?

Questo problema può verificarsi se:

  • L'applicazione si arresta in modo anomalo prima del salvataggio.

  • Il file è memorizzato in una posizione con problemi di sincronizzazione o di autorizzazione.

  • I file di salvataggio automatico o di backup non vengono utilizzati.

Salvare regolarmente i dati e controllare le impostazioni di salvataggio automatico può aiutare a prevenire la perdita dei dati.

Perché non è possibile salvare il file?

Di seguito sono indicate le possibili cause:

  • Mancanza di autorizzazioni per il file o la cartella

  • File di sola lettura

  • File utilizzato da un altro utente o processo

  • Problemi relativi alla posizione di archiviazione.

Provare a salvare il file in un'altra cartella locale per verificarne il funzionamento.

Perché vengono visualizzati messaggi di errore "File in uso" o "File bloccato"?

Questo accade quando:

  • Il file è aperto su un altro computer.

  • Un processo in background sta utilizzando il file.

  • Gli strumenti di sincronizzazione cloud vi stanno accedendo.

Chiudere il file su tutte le istanze o riavviare il sistema per rilasciare il blocco.

Perché il salvataggio richiede molto tempo?

Possibili motivi:

  • File di grandi dimensioni

  • Ritardi nell'archiviazione di rete o basata sul cloud

  • Troppi riferimenti a file o dipendenze.

Perché il file funziona in modo diverso su un'unità di rete o nell'archiviazione nel cloud?

Ciò può verificarsi a causa di:

  • Latenza o connessione lenta

  • Ritardi o conflitti di sincronizzazione

  • Blocco dei file da parte di altri utenti.

L'utilizzo di una copia locale consente di isolare il problema.

Perché le modifiche non vengono salvate o sincronizzate correttamente?

Ciò potrebbe essere dovuto a:

  • Interruzioni di rete

  • Conflitti di sincronizzazione

  • Problemi di accesso ai file o di autorizzazioni.

Verificare che la sincronizzazione sia stata completata prima di chiudere il prodotto.

Come è possibile determinare se un file è danneggiato?

Tra i segni di danneggiamento figurano:

  • Il file provoca l'arresto anomalo del prodotto all'apertura

  • Elementi mancanti o interrotti

  • Errori imprevisti durante il salvataggio o la modifica

È possibile ripristinare un file danneggiato?

È possibile provare a:

  • Aprire i file di salvataggio automatico o di backup

  • Utilizzare gli strumenti di ripristino incorporati (se disponibili)

  • Salvare il file come nuova versione.

Il buon esito del ripristino dipende dall'entità del danneggiamento.

Perché il file funziona su un computer e non su un altro?

Questo in genere indica:

  • Differenze di ambiente o configurazione di sistema

  • Risorse mancanti (font, riferimenti, plug-in)

  • Differenze di versione del prodotto

È necessario risolvere i problemi relativi al sistema o al file?

  • Se un solo file presenta problemi → risolvere i problemi relativi al file

  • Se più file presentano problemi → risolvere i problemi relativi al sistema

Questo è il modo più veloce per individuare la causa principale.

La risoluzione dei problemi relativi ai file comporterà l'eliminazione dei dati?

No, la maggior parte dei passaggi per la risoluzione dei problemi:

  • Creano nuove copie.

  • Correggono o riparano i file.

Conservare sempre dei backup prima di apportare modifiche importanti.

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