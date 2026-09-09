Risoluzione dei problemi relativi all'installazione, all'attivazione della licenza, agli arresti anomali e ai file.

Moduli aggiuntivi ed estensioni nei prodotti Autodesk

I moduli aggiuntivi e le estensioni migliorano i prodotti Autodesk fornendo funzionalità aggiuntive e possibilità di personalizzazione. Tuttavia, a volte possono causare problemi come arresti anomali, funzionalità mancanti o funzionamento imprevisto se sono obsoleti, incompatibili o in conflitto con altre estensioni.

 

In molti casi, il problema non è causato da un singolo modulo aggiuntivo, ma da una combinazione di fattori, quali problemi di compatibilità tra versioni, interazione tra più estensioni o configurazioni residue di installazioni precedenti.

 

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi relativi ad estensioni e moduli aggiuntivi. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è causato da un modulo aggiuntivo, una configurazione o un'interazione di sistema specifici.

 

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.

Per Windows

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: disabilitare tutti i moduli aggiuntivi e tutte le estensioni

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Individuare lo strumento di gestione dei moduli aggiuntivi o delle estensioni (la posizione varia in base al prodotto).

3 Disabilitare o disattivare tutti i moduli aggiuntivi.

4 Chiudere e riaprire il prodotto.

5 Verificare nuovamente il problema.

 Ciò permette di determinare se il problema è causato da un modulo aggiuntivo o da un'estensione anziché dal prodotto principale.
Passaggio 2: riabilitare i moduli aggiuntivi uno alla volta

1 Riaprire il prodotto Autodesk.

2 Abilitare un solo modulo aggiuntivo alla volta.

3 Riavviare il prodotto dopo aver abilitato ogni modulo aggiuntivo.

4 Verificare la funzionalità o il workflow dopo ogni modifica.

 In questo modo è possibile identificare quale specifico modulo aggiuntivo causi il problema.
Passaggio 3: verificare la compatibilità del modulo aggiuntivo con la versione del prodotto in uso

1 Identificare la versione del prodotto Autodesk.

2 Controllare la documentazione o l'origine del modulo aggiuntivo.

3 Verificare che il modulo aggiuntivo supporti la versione del prodotto in uso.

4 Disabilitare tutti i moduli aggiuntivi non supportati o obsoleti.

 I moduli aggiuntivi creati per le versioni precedenti potrebbero non funzionare correttamente con le versioni più recenti del prodotto.
Passaggio 4: aggiornare i moduli aggiuntivi e le estensioni

1 Aprire l'origine del modulo aggiuntivo (Autodesk App Store o un provider di terze parti).

2 Verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti.

3 Scaricare e installare la versione più recente.

4 Riavviare il prodotto Autodesk.

 Gli aggiornamenti spesso includono correzioni di bug e miglioramenti della compatibilità.
Passaggio 5: rimuovere o disinstallare i moduli aggiuntivi che causano problemi

1 Aprire App e funzionalità.

2 Individuare il modulo aggiuntivo o l'estensione.

3 Procedere alla selezione e alla disinstallazione.

4 Riavviare il sistema.

5 Riaprire il prodotto Autodesk.

 La rimozione di un modulo aggiuntivo difettoso o incompatibile risolve i conflitti e ripristina la stabilità.
Passaggio 6: verificare la presenza di eventuali moduli aggiuntivi duplicati o in conflitto

1 Esaminare tutti i moduli aggiuntivi installati.

2 Cercare: più versioni dello stesso modulo aggiuntivo, moduli aggiuntivi che svolgono funzioni simili.

3 Disabilitare o rimuovere i duplicati.

 I moduli aggiuntivi in conflitto possono interferire tra loro e causare un funzionamento imprevisto.
Passaggio 7: ripristinare le impostazioni del prodotto

1 Chiudere il prodotto Autodesk.

2 Aprire il menu Start di Windows.

3 Cercare il nome del prodotto, quindi selezionare Ripristina impostazioni di default.

4 Selezionare l'opzione di ripristino.

5 Confermare il ripristino.

6 Riavviare il prodotto.

 Cancella le configurazioni residue del modulo aggiuntivo e ripristina il funzionamento di default.
Passaggio 8: riavviare il sistema

1 Riavviare il computer.

2 Riaprire il prodotto Autodesk.

3 Verificare nuovamente il funzionamento.

 Garantisce che tutte le modifiche siano applicate e cancella i processi memorizzati nella cache.

Per Mac

Passaggio Guida Perché è necessario questo passaggio
Passaggio 1: disabilitare tutti i moduli aggiuntivi e tutte le estensioni

1 Aprire il prodotto Autodesk.

2 Individuare le impostazioni dei moduli aggiuntivi o delle estensioni.

3 Disabilitare tutte le estensioni.

4 Riavviare il prodotto.

5 Verificare il funzionamento.

 Ciò permette di determinare se il problema è causato da un modulo aggiuntivo o da un'estensione anziché dal prodotto principale.
Passaggio 2: riabilitare le estensioni singolarmente

1 Abilitare un'estensione alla volta.

2 Riavviare il prodotto dopo ogni operazione. Verificare la funzionalità.

 In questo modo è possibile identificare quale specifico modulo aggiuntivo causi il problema.
Passaggio 3: verificare la compatibilità

1 Identificare la versione del prodotto Autodesk.

2 Controllare la documentazione o l'origine del modulo aggiuntivo.

3 Verificare che il modulo aggiuntivo supporti la versione del prodotto in uso.

4 Disabilitare tutti i moduli aggiuntivi non supportati o obsoleti.

 I moduli aggiuntivi creati per le versioni precedenti potrebbero non funzionare correttamente con le release più recenti del prodotto.
Passaggio 4: aggiornare i moduli aggiuntivi e le estensioni

1 Aprire l'origine del modulo aggiuntivo (Autodesk App Store o un provider di terze parti).

2 Verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti.

3 Scaricare e installare la versione più recente.

4 Riavviare il prodotto Autodesk.

 Gli aggiornamenti spesso includono correzioni di bug e miglioramenti della compatibilità.
Passaggio 5: rimuovere o disinstallare i moduli aggiuntivi che causano problemi

1 Individuare i file delle estensioni o le applicazioni.

2 Rimuoverli o disinstallarli.

3 Riavviare il Mac.

 La rimozione di un modulo aggiuntivo difettoso o incompatibile risolve i conflitti e ripristina la stabilità.
Passaggio 6: ripristinare le impostazioni del prodotto

1 Chiudere il prodotto.

2 Ripristinare le preferenze (la procedura varia in base al prodotto).

3 Riaprire e verificare.

 Cancella i file residui di configurazione delle estensioni.

Domande frequenti

Perché il prodotto si arresta in modo anomalo dopo l'installazione di un modulo aggiuntivo?

Ciò è in genere causato da:

  • Moduli aggiuntivi incompatibili

  • Conflitti tra più estensioni

  • Versioni obsolete dei plug-in

Perché una funzionalità risulta mancante o non risponde?

Ciò potrebbe verificarsi se:

  • Un modulo aggiuntivo sostituisce le funzionalità di default.

  • L'estensione non è stata caricata correttamente.

  • Si è verificato un problema di compatibilità.

È possibile utilizzare più moduli aggiuntivi insieme?

Sì, ma:

  • Alcuni moduli aggiuntivi potrebbero entrare in conflitto.

  • La sovrapposizione delle funzionalità può causare un funzionamento imprevisto.

Come è possibile individuare il modulo aggiuntivo che causa il problema?

Disabilitare tutti i moduli aggiuntivi e riabilitarli uno alla volta per identificare l'origine del problema.

È necessario rimuovere i moduli aggiuntivi per risolvere i problemi?

Non sempre. Aggiornarli o disabilitarli potrebbe bastare a risolvere il problema.

La disinstallazione dei moduli aggiuntivi eliminerà il lavoro svolto?

No, i moduli aggiuntivi hanno effetto sulle funzionalità, non sui file di progetto.

Altre domande frequenti

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