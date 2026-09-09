Nei prodotti Autodesk possono verificarsi problemi relativi alle funzionalità o al workflow quando strumenti, comandi o funzioni non si comportano come previsto. Questi problemi sono spesso correlati alla configurazione del prodotto, alle impostazioni utente, alla configurazione dell'ambiente o ai conflitti all'interno dell'applicazione.

In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori, quali impostazioni configurate in modo errato, versioni obsolete del prodotto o profili personalizzati che interferiscono con i workflow di default.

Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi relativi alle funzionalità o al workflow. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato alle impostazioni, all'ambiente o alla configurazione del sistema.

Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.