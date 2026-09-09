Arresti anomali e problemi di prestazioni

Nei prodotti Autodesk possono verificarsi arresti anomali, blocchi del sistema e rallentamenti delle prestazioni per una serie di motivi. Questi problemi sono spesso correlati alla configurazione del sistema, alle impostazioni grafiche, alla complessità dei file o ai conflitti con altro software in esecuzione nel computer. In molti casi, il problema non è causato da un singolo fattore, ma da una combinazione di fattori quali driver obsoleti, risorse di sistema limitate o utilizzo di file di grandi dimensioni o danneggiati.
Questo articolo fornisce un workflow dettagliato per la risoluzione dei problemi che consente di identificare e risolvere rapidamente le cause più comuni dei problemi di stabilità e prestazioni. Seguendo i passaggi nell'ordine e testando il prodotto dopo ogni passaggio, è possibile individuare se il problema è correlato al sistema, ai file o alla configurazione del software.
Di seguito sono disponibili le guide alla risoluzione dei problemi per Windows, seguite da quelle per Mac; alla fine sono riportate le domande frequenti (valide sia per Windows che per Mac) relative a questo argomento.