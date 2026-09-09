Arresti anomali e problemi di prestazioni

Passaggio 1: riavviare il sistema 1 Salvare tutto il lavoro aperto. 2 Chiudere il prodotto Autodesk. 3 Riavviare il computer. 4 Avviare nuovamente il prodotto. Riavviare il sistema risolve i problemi relativi alla memoria temporanea e ripristina i processi in background che potrebbero causare arresti anomali o rallentamenti delle prestazioni.

Passaggio 2: aggiornare il prodotto Autodesk 1 Aprire il menu Start di Windows. 2 Cercare e aprire Autodesk Access. 3 Nella sezione Aggiornamenti, esaminare l'elenco degli aggiornamenti disponibili. 4 Fare clic su Aggiorna accanto a ciascun prodotto che si desidera aggiornare. 5 Attendere il completamento dell'installazione. 6 Riavviare il prodotto Autodesk. Autodesk Access è un'applicazione desktop progettata per installare gli aggiornamenti in modo semplice e rapido direttamente dal sistema, senza doverli scaricare manualmente. Nota È possibile accedere agli aggiornamenti tramite Autodesk Access o scaricandoli da Autodesk Account. Per informazioni più dettagliate, vedere Aggiornamento del software.

Passaggio 3: aggiornare i driver della scheda grafica 1 Identificare la scheda grafica (GPU). 2 Visitare il sito Web del produttore (NVIDIA, AMD o Intel). 3 Scaricare il driver consigliato più recente. 4 Installare il driver. 5 Riavviare il computer. I driver obsoleti o incompatibili sono una causa comune di arresti anomali e problemi di visualizzazione.

Passaggio 4: chiudere le applicazioni in background 1 Premere CTRL + MAIUSC + ESC per aprire Gestione attività. 2 Esaminare le applicazioni in esecuzione. 3 Selezionare i programmi non necessari. 4 Fare clic su Termina attività. 5 Riavviare il prodotto Autodesk. Altre applicazioni potrebbero utilizzare risorse di sistema, riducendo le prestazioni e la stabilità.

Passaggio 5: verificare i requisiti di sistema 1 Verificare i requisiti di sistema per il prodotto Autodesk in uso. 2 Fare un confronto con le specifiche di sistema: -RAM -CPU -GPU -Spazio su disco. 3 Aggiornare l'hardware, se necessario. Eseguire il programma con una configurazione inferiore ai requisiti di sistema consigliati può causare problemi di prestazioni e arresti anomali.

Passaggio 6: provare con un file diverso 1 Aprire il prodotto Autodesk. 2 Creare un nuovo file o aprirne uno di cui è stato verificato il corretto funzionamento. 3 Eseguire le operazioni di base. In questo modo è possibile determinare se il problema è causato da un file danneggiato o complesso anziché dal sistema. Se il problema si verifica solo con un file, è probabile che la causa sia da ricercarsi proprio in quel file; provare a salvare una nuova versione, a semplificarlo o a lavorare su una copia locale. Se il problema si verifica su più file, è probabile che sia correlato al sistema o alla configurazione, quindi continuare a seguire la procedura di risoluzione dei problemi per aggiornare, ripristinare e ottimizzare l'ambiente. Se il problema persiste, soprattutto se accompagnato da un messaggio di errore specifico, visitare l'hub del supporto Autodesk per ricevere assistenza più mirata.

Passaggio 7: cancellare i file temporanei 1 Chiudere tutte le applicazioni. 2 Aprire Esplora file. 3 Individuare: C:\Utenti\\AppData\Local\Temp. 4 Selezionare ed eliminare il maggior numero possibile di file. Nota Se viene visualizzato un messaggio che indica che non è possibile eliminare un file, in genere significa che il file è attualmente utilizzato da Windows o da un'altra applicazione. È normale. Ignorare questi file e continuare ad eliminare gli altri. 5 Riavviare il computer. I file temporanei possono accumularsi e consumare risorse di sistema, causando instabilità o rallentamento delle prestazioni.

Passaggio 8: spostare i file in un'unità locale 1 Individuare il file di lavoro. 2 Copiarlo in una cartella locale (ad esempio, Desktop o Documenti). 3 Aprire il file dalla nuova posizione. Lavorare da posizioni connesse in rete o sincronizzate sul cloud può causare problemi di latenza e prestazioni.

Passaggio 9: regolare le impostazioni grafiche Parte A: regolare le impostazioni grafiche all'interno del prodotto Autodesk. A1 Aprire il prodotto Autodesk. A2 Aprire il menu Opzioni/Preferenze: - Premere CTRL + MAIUSC + P (o digitare OPZIONI sulla barra dei comandi, se disponibile). - Oppure accedere al menu Impostazioni/Preferenze/Opzioni dalla barra degli strumenti superiore. A3 Individuare la scheda Grafica o Prestazioni. A4 Aprire la sezione Prestazioni grafiche/Impostazioni hardware. A5 Procedere come segue per Accelerazione hardware: - Disattivarla se si verificano arresti anomali o problemi di visualizzazione. - Attivarla se le prestazioni sono lente e il sistema la supporta. A6 Applicare le modifiche. A7 Chiudere e riavviare il prodotto Autodesk. Parte B: assicurarsi che venga utilizzata la GPU dedicata. B1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare Impostazioni schermo. B2 Scorrere verso il basso e fare clic su Grafica. B3 In Opzioni personalizzate per le app, fare clic su Sfoglia. B4 Individuare e selezionare il file eseguibile del prodotto Autodesk (.exe) (di solito si trova nella cartella Programmi > Autodesk). B5 Una volta aggiunto, fare clic sull'applicazione nell'elenco. B6 Fare clic su Opzioni. B7 Selezionare Prestazioni elevate (GPU dedicata). B8 Fare clic su Salva. B9 Riavviare il prodotto Autodesk. A: L'accelerazione hardware si basa sulla GPU. Se la GPU, il driver o la configurazione non è completamente compatibile, possono verificarsi arresti anomali, sfarfallio o ritardo. B: Per default, alcuni sistemi utilizzano la grafica integrata (iGPU) anziché la GPU dedicata (dGPU), che è più potente. Ciò può influire notevolmente sulle prestazioni e causare instabilità.