In genere è possibile effettuare il rinnovo manuale tramite la pagina di pagamenti a partire da 90 giorni prima della data di rinnovo e per un periodo massimo di 45 giorni dopo la data di rinnovo/scadenza, in base all'idoneità e ai termini applicabili. Con questa opzione si ha un maggiore controllo sulle tempistiche in base a cui effettuare il pagamento, ma la data di rinnovo non cambia.
Le opzioni di rinnovo sono visibili nell'Autodesk Account. Inoltre, si riceverà un'e-mail prima della data di rinnovo.
Per alcuni metodi di pagamento, come Konbini o il bonifico bancario, il rinnovo deve essere effettuato manualmente.
Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail di promemoria.
Rinnovo manuale di un singolo abbonamento
Per rinnovare manualmente un singolo abbonamento tramite la pagina di pagamento:
- Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
- Nell'elenco degli abbonamenti, selezionare un prodotto e fare clic su Rinnova.
- Se è disponibile l'opzione per effettuare il rinnovo in anticipo, scegliere Rinnova ora con l'acquisto.
- Il rinnovo viene aggiunto a un carrello, in cui è possibile rivedere i prezzi e completare l'acquisto.
La data di rinnovo rimane invariata.
Rinnovo manuale di più abbonamenti
È possibile rinnovare manualmente un massimo di 100 abbonamenti idonei tramite l'e-mail di promemoria.
Per rinnovare più abbonamenti manualmente nell'account:
- Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
- Selezionare il menu Azioni in blocco, quindi Rinnova.
- Gli abbonamenti idonei al rinnovo verranno raggruppati in base al numero cliente (CSN), alla valuta e al metodo di acquisto.
- Selezionare gli abbonamenti da rinnovare e completare la transazione.
Si riceverà 1 e-mail di conferma dell'ordine per ogni transazione. Le date di rinnovo rimangono invariate.