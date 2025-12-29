In genere è possibile effettuare il rinnovo manuale tramite la pagina di pagamenti a partire da 90 giorni prima della data di rinnovo e per un periodo massimo di 45 giorni dopo la data di rinnovo/scadenza, in base all'idoneità e ai termini applicabili. Con questa opzione si ha un maggiore controllo sulle tempistiche in base a cui effettuare il pagamento, ma la data di rinnovo non cambia.

Le opzioni di rinnovo sono visibili nell'Autodesk Account. Inoltre, si riceverà un'e-mail prima della data di rinnovo.

Per alcuni metodi di pagamento, come Konbini o il bonifico bancario, il rinnovo deve essere effettuato manualmente.

Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail di promemoria.

Rinnovo manuale di un singolo abbonamento

Per rinnovare manualmente un singolo abbonamento tramite la pagina di pagamento:

Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti. Nell'elenco degli abbonamenti, selezionare un prodotto e fare clic su Rinnova. Se è disponibile l'opzione per effettuare il rinnovo in anticipo, scegliere Rinnova ora con l'acquisto. Il rinnovo viene aggiunto a un carrello, in cui è possibile rivedere i prezzi e completare l'acquisto.

La data di rinnovo rimane invariata.

Rinnovo manuale di più abbonamenti

È possibile rinnovare manualmente un massimo di 100 abbonamenti idonei tramite l'e-mail di promemoria.

Per rinnovare più abbonamenti manualmente nell'account:

Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti. Selezionare il menu Azioni in blocco, quindi Rinnova. Gli abbonamenti idonei al rinnovo verranno raggruppati in base al numero cliente (CSN), alla valuta e al metodo di acquisto. Selezionare gli abbonamenti da rinnovare e completare la transazione.

Si riceverà 1 e-mail di conferma dell'ordine per ogni transazione. Le date di rinnovo rimangono invariate.