La maggior parte degli abbonamenti, sia quelli rinnovati sia quelli appena acquistati, verrà rinnovata automaticamente, a meno che l'utente non disattivi l'opzione corrispondente in Autodesk Account. Questa opzione semplifica il processo di rinnovo e non interrompe l'accesso all'abbonamento.

È possibile modificare le impostazioni di rinnovo automatico, singolarmente o in blocco, in qualsiasi momento prima della data prevista e fino a 30 giorni (per gli abbonamenti mensili) o 45 giorni (per quelli annuali o pluriennali) dopo la data di scadenza.

Rinnovo automatico di un singolo abbonamento

Per completare la procedura, il metodo di pagamento ricorrente deve essere valido e il rinnovo automatico deve essere attivo.

Accedere al proprio Autodesk Account- Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti. Nell'elenco degli abbonamenti, selezionare un prodotto per visualizzare i dettagli dell'abbonamento e verificare la modalità di pagamento registrata. Nella sezione Rinnovo automatico fare clic su Attiva per assicurarsi che la procedura vada a buon fine nella data prevista per il rinnovo.

Verrà inviata un'e-mail di conferma.

Rinnovo automatico di più abbonamenti

Tramite la funzionalità di rinnovo automatico in blocco, è possibile attivare il rinnovo automatico per un massimo di 100 abbonamenti contemporaneamente.