Per visualizzare la cronologia degli ordini, accedere all'account utilizzato per effettuare l'acquisto. Se dopo aver effettuato l'accesso, la sezione Fatturazione e ordini non è presente, significa che ci si trova in un ambiente gestito in cui questo tipo di attività viene eseguito dal Contract Manager o dall'amministratore.

Nota: non è possibile personalizzare o modificare le fatture.

Accedere al proprio account. In Fatturazione e ordini > Cronologia ordini, sotto il nome del prodotto: Fare clic su Visualizza e-mail con i dettagli dell'ordine, se ci si trova negli Stati Uniti o in Canada.

Fare clic su Fattura fiscale, se ci si trova in Europa. Selezionare Stampa nella schermata dei dettagli della fattura.

Nota: i clienti in Corea possono stampare una fattura seguendo le istruzioni disponibili in Visualizzazione della cronologia e delle ricevute degli ordini.