Per annullare e restituire un abbonamento acquistato di recente, contattare il supporto. Per impedire il rinnovo di un abbonamento attivo, disattivare l'opzione di rinnovo automatico in Autodesk Account. L'abbonamento corrente sarà attivo fino alla data di scadenza. Se si decide di continuare ad utilizzare l'abbonamento, è possibile riattivare l'opzione di rinnovo automatico prima della data di scadenza.