In alcune aree geografiche è possibile modificare la durata dell'abbonamento (ad esempio, passare da un abbonamento mensile ad un abbonamento annuale) online o contattando il supporto.

Eseguire i passaggi in base alla modalità di acquisto dell'abbonamento. Se per la propria area geografica non è disponibile alcuna opzione, lasciar scadere l'abbonamento originale e acquistarne uno nuovo con una durata diversa.