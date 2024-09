Facoltativamente, nel profilo è possibile configurare le impostazioni di sicurezza e privacy. Per motivi di sicurezza, Autodesk consiglia di configurare la verifica in due passaggi per proteggere l'account. La verifica in 2 passaggi consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo di immettere un codice quando si effettua l'accesso ad Autodesk Account.

È possibile visualizzare e aggiornare le impostazioni relative alla privacy in qualsiasi momento. Autodesk raccoglie i dati per l'analisi tramite l'utilizzo dei prodotti desktop da parte dei singoli utenti. La raccolta di questi dati tramite i programmi di analisi consente ad Autodesk di comprendere meglio come vengono utilizzati i suoi prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni su questo programma, visitare la pagina del Programma di analisi Autodesk (inglese).