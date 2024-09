Il Partecipante dichiara che le informazioni inviate ad Autodesk nella domanda di adesione al Programma sono corrette e veritiere al momento dell'invio. Autodesk si riserva il diritto di sospendere o rimuovere, in qualsiasi momento e senza preavviso, un Partecipante dal Programma, se questi non soddisfa i criteri di idoneità al momento dell'invio o non rispetta le Condizioni d'uso di Autodesk disponibili qui, come stabilito ad esclusiva discrezione di Autodesk.





I Partecipanti selezionati per il Programma non possono presentare una nuova richiesta di adesione dopo aver completato il Programma o dopo essere stati rimossi. Il Programma è disponibile solo per le aziende che soddisfano i criteri di idoneità. Il Programma non è disponibile per tutte le aziende o in tutti i paesi. La disponibilità può variare.

L'accesso a qualsiasi software Autodesk e/o servizio basato sul cloud fornito tramite il Programma è soggetto all'accettazione e al rispetto delle Condizioni d'uso di Autodesk. È possibile che non tutti i vantaggi siano disponibili per tutti i prodotti software o i servizi in tutte le lingue e/o aree geografiche.





Autodesk si riserva il diritto di modificare il prezzo di vendita consigliato al pubblico, l'offerta e le specifiche dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente sito.





Tutti i prezzi sono forniti solo a scopo di stima. Il prezzo di vendita consigliato non include le imposte e gli adeguamenti della valuta. Il prezzo di vendita effettivo viene stabilito dal rivenditore ed è soggetto alle fluttuazioni della valuta. Per conoscere i prezzi effettivi nella tua area geografica, contatta un rivenditore o un addetto commerciale Autodesk.

"Partecipante": qualsiasi azienda che può essere idonea a partecipare al Programma o che partecipa attualmente al Programma in base ai relativi criteri di idoneità.





"Programma": il programma Fusion 360 per start-up.