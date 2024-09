La maggior parte dei prodotti software di disegno architettonico supporta l'importazione e l'esportazione di disegni da e verso altre applicazioni software che utilizzano vari formati di file. I formati standard includono DWG e DXF per i disegni 2D e 3D, IFC per lo scambio di dati BIM in un formato di file aperto, STL per la stampa 3D, FBX o OBJ per la visualizzazione, PDF per la condivisione dei documenti, SVG per la grafica vettoriale e STEP per i dati dei modelli 3D. Queste funzionalità facilitano l'interoperabilità e la collaborazione tra le discipline di progettazione e costruzione, aiutando architetti, ingegneri e altri soggetti coinvolti a scambiarsi informazioni e lavorare senza problemi su disegni e dati di progetto creati con diverse applicazioni software.