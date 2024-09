Il lavoro ricompensa. Nel 2017, Architect Magazine ha collocato Touloukian Touloukian al numero 30 nella classifica nazionale delle aziende Top 50, due posti più in alto rispetto al 2016. Lo studio è stato inoltre selezionato per il World Architecture News-Practice of the Year 2017, ha ricevuto una menzione d'onore per l'American Architecture Prize-Professional Firm of the Year Award 2017 e ha ricevuto 19 premi di design su 8 progetti solo nel 2017. Lumen nel Beacon Park è un esempio perfetto del lavoro dello studio e ha già ricevuto 5 premi, tra cui l'American Architecture Award 2018 del Chicago Athenaeum.

Questo non significa che tutto questo non sarebbe stato possibile senza AutoCAD, ma essere in grado di lavorare velocemente e con precisione - pur dando spazio alla collaborazione - ha certamente aiutato l'intero ufficio di Touloukian Touloukian ad ampliare la propria gamma di lavori, ad investire in una progettazione etica e a realizzare l'obiettivo di un'architettura civile sostenibile.